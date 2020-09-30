https://ria.ru/20200930/pogoda-1577975328.html

Вильфанд призвал не гадать о зиме по прогнозу на отопительный сезон

Прогноз температур на отопительный сезон, который делает Росгидромет, рассчитан на профессионалов, гражданам для ориентирования в бытовых вопросах стоит... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T03:15

2020-09-30T03:15

2020-09-30T11:58

роман вильфанд

гидрометцентр

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

общество

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<strong>МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.</strong> Прогноз температур на отопительный сезон, который делает <a href="http://ria.ru/organization_Rosgidromet/" target="_blank" data-auto="true">Росгидромет</a>, рассчитан на профессионалов, гражданам для ориентирования в бытовых вопросах стоит опираться на более точные краткосрочные и среднесрочные прогнозы метеорологов, сообщил РИА Новости научный руководитель <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентра</a> (подразделение Росгидромета) <a href="http://ria.ru/person_Roman_Vilfand/" target="_blank" data-auto="true">Роман Вильфанд</a>.Ранее Росгидромет опубликовал прогноз на отопительный сезон, после чего в СМИ появились сообщения о грядущей аномально теплой зиме.Он уточнил, что прогноз отопительного сезона дается для профессионалов отраслей. Он служит предметом обсуждения и принятия решений. Для принятия решения об отпуске или в чем пойти на работу гражданам надо ориентироваться на короткий и среднесрочный прогнозы — до семи дней.Он также отметил, что если говорить о ближайшей пятилетке, то зимы будут теплеть, а среднегодовые температуры повышаться. Но это повышение не будет монотонным: может быть более теплая зима, может быть более холодная, но тренд на потепление есть, заявил эксперт.

https://ria.ru/20200928/anomaliya-1577893284.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман вильфанд, гидрометцентр, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), общество