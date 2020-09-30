Вильфанд призвал не гадать о зиме по прогнозу на отопительный сезон
03:15 30.09.2020 (обновлено: 11:58 30.09.2020)
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Прогноз температур на отопительный сезон, который делает Росгидромет, рассчитан на профессионалов, гражданам для ориентирования в бытовых вопросах стоит опираться на более точные краткосрочные и среднесрочные прогнозы метеорологов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра (подразделение Росгидромета) Роман Вильфанд.
Ранее Росгидромет опубликовал прогноз на отопительный сезон, после чего в СМИ появились сообщения о грядущей аномально теплой зиме.
"Я бы сказал, что очень много информации о том, какая будет зима — снежная, мягкая, суровая или такая же, как в прошлом году. По прогнозу Росгидромета, много теплых месяцев, зима ожидается по температуре около и выше нормы, но никак не экстремальная. Метеоролог, который занимается долгосрочными прогнозами, не может говорить "экстремально", пока невозможно такое предусмотреть. Такой сценарий наиболее вероятен, но будет постоянно корректироваться… Мы также не можем дать прогноз по количеству снега зимой", — сказал Вильфанд.
Он уточнил, что прогноз отопительного сезона дается для профессионалов отраслей. Он служит предметом обсуждения и принятия решений. Для принятия решения об отпуске или в чем пойти на работу гражданам надо ориентироваться на короткий и среднесрочный прогнозы — до семи дней.
Он также отметил, что если говорить о ближайшей пятилетке, то зимы будут теплеть, а среднегодовые температуры повышаться. Но это повышение не будет монотонным: может быть более теплая зима, может быть более холодная, но тренд на потепление есть, заявил эксперт.
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