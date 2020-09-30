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Республика Мордовия
Республика Мордовия
https://ria.ru/20200930/mordoviya-1578009023.html
Глава Мордовии оценил качество светильников завода в Кадошкино
Глава Мордовии Владимир Волков в ходе рабочего визита в Кадошкинский район посетил электротехнический завод, где ознакомился с продукцией, выпускаемой... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T16:16
2020-09-30T16:16
республика мордовия
владимир волков (политик)
республика мордовия
саранск
когалым
калининград
экономика
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 сен — РИА Новости.</strong> Глава Мордовии <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Volkov_politik/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Волков</a> в ходе рабочего визита в Кадошкинский район посетил электротехнический завод, где ознакомился с продукцией, выпускаемой предприятием, сообщает пресс-служба главы региона.Кадошкинский электротехнический завод выпускает светильники для уличного освещения нового поколения, которые отличаются высокой энергоэффективностью и позволяют существенно снизить энергозатраты."Главной особенностью производимых в Кадошкино светильников эконом сегмента GALAD Победа LED является использование источника питания на базе электромагнитного балласта. Источник питания - собственная разработка завода. Он позволяет светильнику работать при максимальных отрицательных температурах до минус 60 градусов по Цельсию, а также защищает его от высоковольтных импульсов", - говорится в сообщении.Отмечается что в Мордовии эти светильники освещают Рузаевку, Кадошкино и частично <a href="http://ria.ru/location_Saransk/" target="_blank" data-auto="true">Саранск</a>, Инсар, <a href="http://ria.ru/location_Kovylkino/" target="_blank" data-auto="true">Ковылкино</a>. За время производства выпущено свыше 500 тысяч светильников, в 2020 году объём производства составит более 100 тысяч светильников.Ещё один продукт завода - светильник GALAD Триумф LED, особенность которого заключается в том, что корпус можно изготавливать из алюминиевых сплавов или нержавеющей стали, что обеспечивает максимальную коррозионную стойкость и длительный срок эксплуатации. Драйвер светильника позволяет гибко программировать световой поток в темное время суток, что обеспечивает максимальную экономию электроэнергии."На сегодняшний день выпущено более 150 тысяч светильников, в этом году - 38 тысяч изделий. Поставки светильников налажены в <a href="http://ria.ru/location_Kaliningrad/" target="_blank" data-auto="true">Калининград</a>, <a href="http://ria.ru/location_EHlektrostal/" target="_blank" data-auto="true">Электросталь</a>, <a href="http://ria.ru/location_Velikijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Великий Новгород</a>, <a href="http://ria.ru/location_Tikhoreck/" target="_blank" data-auto="true">Тихорецк</a>, <a href="http://ria.ru/location_Solnechnogorsk/" target="_blank" data-auto="true">Солнечногорск</a>, <a href="http://ria.ru/location_Kogalym/" target="_blank" data-auto="true">Когалым</a> и другие города. Кроме того, на этой площадке налажен выпуск новых систем управления. Эти системы позволят управлять, к примеру, жилищно-коммунальным хозяйством, прогнозировать неисправности. Ее внедрение мы запускаем в Саранске, затем в районах Мордовии", - цитирует пресс-служба слова Волкова.
https://ria.ru/20200925/mordoviya-1577759392.html
https://ria.ru/20200929/teplitsy-1577970090.html
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владимир волков (политик), республика мордовия, саранск, когалым, калининград, экономика

Глава Мордовии оценил качество светильников завода в Кадошкино

16:16 30.09.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкВладимир Волков
Владимир Волков - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 сен — РИА Новости. Глава Мордовии Владимир Волков в ходе рабочего визита в Кадошкинский район посетил электротехнический завод, где ознакомился с продукцией, выпускаемой предприятием, сообщает пресс-служба главы региона.
Кадошкинский электротехнический завод выпускает светильники для уличного освещения нового поколения, которые отличаются высокой энергоэффективностью и позволяют существенно снизить энергозатраты.
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"Главной особенностью производимых в Кадошкино светильников эконом сегмента GALAD Победа LED является использование источника питания на базе электромагнитного балласта. Источник питания - собственная разработка завода. Он позволяет светильнику работать при максимальных отрицательных температурах до минус 60 градусов по Цельсию, а также защищает его от высоковольтных импульсов", - говорится в сообщении.
Отмечается что в Мордовии эти светильники освещают Рузаевку, Кадошкино и частично Саранск, Инсар, Ковылкино. За время производства выпущено свыше 500 тысяч светильников, в 2020 году объём производства составит более 100 тысяч светильников.
Ещё один продукт завода - светильник GALAD Триумф LED, особенность которого заключается в том, что корпус можно изготавливать из алюминиевых сплавов или нержавеющей стали, что обеспечивает максимальную коррозионную стойкость и длительный срок эксплуатации. Драйвер светильника позволяет гибко программировать световой поток в темное время суток, что обеспечивает максимальную экономию электроэнергии.
"На сегодняшний день выпущено более 150 тысяч светильников, в этом году - 38 тысяч изделий. Поставки светильников налажены в Калининград, Электросталь, Великий Новгород, Тихорецк, Солнечногорск, Когалым и другие города. Кроме того, на этой площадке налажен выпуск новых систем управления. Эти системы позволят управлять, к примеру, жилищно-коммунальным хозяйством, прогнозировать неисправности. Ее внедрение мы запускаем в Саранске, затем в районах Мордовии", - цитирует пресс-служба слова Волкова.
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Республика МордовияВладимир Волков (политик)Республика МордовияСаранскКогалымКалининградЭкономика
 
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