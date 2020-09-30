https://ria.ru/20200930/mordoviya-1578009023.html

Глава Мордовии оценил качество светильников завода в Кадошкино

Глава Мордовии Владимир Волков в ходе рабочего визита в Кадошкинский район посетил электротехнический завод, где ознакомился с продукцией, выпускаемой... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T16:16

2020-09-30T16:16

2020-09-30T16:16

республика мордовия

владимир волков (политик)

республика мордовия

саранск

когалым

калининград

экономика

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 сен — РИА Новости.</strong> Глава Мордовии <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Volkov_politik/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Волков</a> в ходе рабочего визита в Кадошкинский район посетил электротехнический завод, где ознакомился с продукцией, выпускаемой предприятием, сообщает пресс-служба главы региона.Кадошкинский электротехнический завод выпускает светильники для уличного освещения нового поколения, которые отличаются высокой энергоэффективностью и позволяют существенно снизить энергозатраты."Главной особенностью производимых в Кадошкино светильников эконом сегмента GALAD Победа LED является использование источника питания на базе электромагнитного балласта. Источник питания - собственная разработка завода. Он позволяет светильнику работать при максимальных отрицательных температурах до минус 60 градусов по Цельсию, а также защищает его от высоковольтных импульсов", - говорится в сообщении.Отмечается что в Мордовии эти светильники освещают Рузаевку, Кадошкино и частично <a href="http://ria.ru/location_Saransk/" target="_blank" data-auto="true">Саранск</a>, Инсар, <a href="http://ria.ru/location_Kovylkino/" target="_blank" data-auto="true">Ковылкино</a>. За время производства выпущено свыше 500 тысяч светильников, в 2020 году объём производства составит более 100 тысяч светильников.Ещё один продукт завода - светильник GALAD Триумф LED, особенность которого заключается в том, что корпус можно изготавливать из алюминиевых сплавов или нержавеющей стали, что обеспечивает максимальную коррозионную стойкость и длительный срок эксплуатации. Драйвер светильника позволяет гибко программировать световой поток в темное время суток, что обеспечивает максимальную экономию электроэнергии."На сегодняшний день выпущено более 150 тысяч светильников, в этом году - 38 тысяч изделий. Поставки светильников налажены в <a href="http://ria.ru/location_Kaliningrad/" target="_blank" data-auto="true">Калининград</a>, <a href="http://ria.ru/location_EHlektrostal/" target="_blank" data-auto="true">Электросталь</a>, <a href="http://ria.ru/location_Velikijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Великий Новгород</a>, <a href="http://ria.ru/location_Tikhoreck/" target="_blank" data-auto="true">Тихорецк</a>, <a href="http://ria.ru/location_Solnechnogorsk/" target="_blank" data-auto="true">Солнечногорск</a>, <a href="http://ria.ru/location_Kogalym/" target="_blank" data-auto="true">Когалым</a> и другие города. Кроме того, на этой площадке налажен выпуск новых систем управления. Эти системы позволят управлять, к примеру, жилищно-коммунальным хозяйством, прогнозировать неисправности. Ее внедрение мы запускаем в Саранске, затем в районах Мордовии", - цитирует пресс-служба слова Волкова.

https://ria.ru/20200925/mordoviya-1577759392.html

https://ria.ru/20200929/teplitsy-1577970090.html

саранск

когалым

калининград

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир волков (политик), республика мордовия, саранск, когалым, калининград, экономика