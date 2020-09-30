https://ria.ru/20200930/koronavirus-1578005576.html

В Петербурге пассажиров без масок и перчаток не будут пускать в транспорт

Дополнительные меры для противодействия распространению коронавирусной инфекции вводятся в общественном транспорте Санкт-Петербурга, с 1 октября пассажиров без... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T15:20

2020-09-30T15:20

2020-09-30T15:20

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

санкт-петербург

общество

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен - РИА Новости. </strong>Дополнительные меры для противодействия распространению коронавирусной инфекции вводятся в общественном транспорте <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>, с 1 октября пассажиров без масок и перчаток не будут пускать в салоны транспортных средств, метрополитен, а также такси, сообщает городской комитет по транспорту.Отмечается, что с 1 октября пассажиры общественного транспорта, в том числе метрополитена, а также пассажиры сервисов такси и автомобилей каршеринга в Петербурге обязаны использовать маски и перчатки."Пассажиры, не использующие средства индивидуальной защиты, не будут допускаться на объекты транспортного комплекса Санкт-Петербурга и в салоны транспортных средств. Контроль за соблюдением усиленного "масочного режима" на объектах транспортного комплекса будет осуществляться сотрудниками служб транспортной безопасности перевозчиков и сотрудниками <a href="http://ria.ru/organization_Rosgvardija/" target="_blank" data-auto="true">Росгвардии</a>", - отметил председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков, слова которого приводятся в сообщении.По его словам, ношение средств индивидуальной защиты обязательно для всех сотрудников транспортного комплекса - водителей, контролеров, кондукторов и других работников транспортной отрасли. Сотрудники коммерческих перевозчиков, не соблюдающие "масочный режим" будут отстраняться от работы.Комитет по транспорту призывает петербуржцев и гостей города соблюдать правила использования средств индивидуальной защиты в транспорте и на остановочных пунктах.Согласно постановлению правительства Петербурга № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции", использование средств индивидуальной защиты является обязательным в общественных местах, к которым относятся вестибюли и станции метрополитена, остановки и салоны общественного транспорта.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200930/maski-1577984819.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), санкт-петербург, общество