https://ria.ru/20200930/koronavirus-1577991744.html

Раскрыто влияние гриппа на коронавирус

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, что грипп может негативно сказываться на... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T12:27

2020-09-30T12:27

2020-09-30T14:19

распространение нового коронавируса

анча баранова

коронавирус covid-19

здоровье - общество

грипп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577059385_196:443:3049:2048_1400x0_80_0_0_70797d6f15a532d499ca29af30a062b5.jpg

<strong>МОСКВА, 30 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона <a href="http://ria.ru/person_ancha-baranova/" target="_blank" data-auto="true">Анча Баранова</a> рассказала, что грипп может негативно сказываться на течении коронавируса.Она опровергла миф о возможности скрещивания или передачи коронавирусу каких-либо частей гриппа и подчеркнула, что это два совершенно разных вируса, которые не обмениваются никакими компонентами. Однако специалист отметила, что две инфекции вместе дают двойную нагрузку на человеческий организм.По ее словам, в результате экспериментов выяснилось, что новые штаммы нельзя нейтрализовать антителами к вирусу, который "был изначально".<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200930/vaktsinatsiya-1577984849.html

3

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анча баранова, коронавирус covid-19, здоровье - общество, грипп