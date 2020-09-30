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Раскрыто влияние гриппа на коронавирус
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, что грипп может негативно сказываться на... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T12:27
2020-09-30T14:19
распространение нового коронавируса
анча баранова
коронавирус covid-19
здоровье - общество
грипп
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<strong>МОСКВА, 30 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона <a href="http://ria.ru/person_ancha-baranova/" target="_blank" data-auto="true">Анча Баранова</a> рассказала, что грипп может негативно сказываться на течении коронавируса.Она опровергла миф о возможности скрещивания или передачи коронавирусу каких-либо частей гриппа и подчеркнула, что это два совершенно разных вируса, которые не обмениваются никакими компонентами. Однако специалист отметила, что две инфекции вместе дают двойную нагрузку на человеческий организм.По ее словам, в результате экспериментов выяснилось, что новые штаммы нельзя нейтрализовать антителами к вирусу, который "был изначально".<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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анча баранова, коронавирус covid-19, здоровье - общество, грипп

Раскрыто влияние гриппа на коронавирус

12:27 30.09.2020 (обновлено: 14:19 30.09.2020)
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМужчина в защитной маске на одной из улиц Санкт-Петербурга
Мужчина в защитной маске на одной из улиц Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, что грипп может негативно сказываться на течении коронавируса.
Она опровергла миф о возможности скрещивания или передачи коронавирусу каких-либо частей гриппа и подчеркнула, что это два совершенно разных вируса, которые не обмениваются никакими компонентами. Однако специалист отметила, что две инфекции вместе дают двойную нагрузку на человеческий организм.

"В то же время время мутации коронавируса вызывают озабоченность. Сейчас описан не только D614G, но и новые мутации. Они еще хуже", — сказала Баранова в комментарии "Известиям".

По ее словам, в результате экспериментов выяснилось, что новые штаммы нельзя нейтрализовать антителами к вирусу, который "был изначально".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Вакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
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Распространение нового коронавирусаАнча БарановаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоГрипп
 
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