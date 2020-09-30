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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200930/koronavirus-1577983326.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском административном округе, наименьший темп в Чечне (0,2%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T10:37
2020-09-30T10:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
чувашская республика (чувашия)
московская область (подмосковье)
смоленская область
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<strong>МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.</strong> За сутки нет прироста <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в Чукотском административном округе, наименьший темп в Чечне (0,2%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ 0%, 2. Чеченская Республика 0,2%, 3. <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московская область</a>, <a href="http://ria.ru/location_CHuvashija/" target="_blank" data-auto="true">Чувашская Республика</a>, <a href="http://ria.ru/location_Smolenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Смоленская область</a>, <a href="http://ria.ru/location_Tulskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тульская область</a>, <a href="http://ria.ru/location_Tatarstan/" target="_blank" data-auto="true">Республика Татарстан</a> 0,3%", - говорится в сообщении.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
чувашская республика (чувашия)
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, чувашская республика (чувашия), московская область (подмосковье), смоленская область

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

10:37 30.09.2020
 
© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском административном округе, наименьший темп в Чечне (0,2%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ 0%, 2. Чеченская Республика 0,2%, 3. Московская область, Чувашская Республика, Смоленская область, Тульская область, Республика Татарстан 0,3%", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоЧувашская Республика (Чувашия)Московская область (Подмосковье)Смоленская область
 
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