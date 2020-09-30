https://ria.ru/20200930/korablekrushenie-1577957762.html

Страшная тайна гибели парома "Эстония" вскрыта

В день памяти жертв крушения парома "Эстония" премьер-министр прибалтийской республики Юри Ратас на специальной пресс-конференции заявил о необходимости нового... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T08:00

2020-09-30T08:00

2020-09-30T08:00

юри ратас

карл бильдт

швеция

эстония

финляндия

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В день памяти жертв крушения парома "Эстония" премьер-министр прибалтийской республики <a href="https://ria.ru/person_JUri_Ratas" target="_blank">Юри Ратас</a> на специальной пресс-конференции <a href="https://www.bbc.com/russian/news-54330344" target="_blank">заявил</a> о необходимости нового расследования катастрофы, случившейся более четверти века назад.Поводом для внезапного заявления политика стал вышедший в этот же день на телеканале Discovery документальный фильм "Эстония": находка, которая меняет все".Находка — это пробоина длиной около четырех метров и шириной примерно 1,2 метра в корпусе судна. Ее подводные съемки и были показаны в фильме. А сенсацией это стало потому, что в официальном отчете расследования, которое было окончательно прекращено в 2009 году, нет ни единого упоминания о данном повреждении.Чтобы попытаться понять, как такое вообще оказалось возможным, стоит напомнить ключевые факты.Итогом многолетнего расследования стали выводы комиссии, что причиной затопления парома стали отвалившиеся носовые ворота (визоры) и сильный шторм.Швеция, Эстония и Финляндия ратифицировали специальное соглашение о могильном покое, согласно которому приближение к погибшему парому запрещено и наказуемо. Это единственный подобный случай на планете.Более того, шведами <a href="https://lv.sputniknews.ru/Baltics/20170928/5995302/godovshhina-gibeli-paroma-jestonija.html" target="_blank">разрабатывались планы</a> залить судно бетоном, превратив в саркофаг, но в итоге все ограничилось тем, что его засыпали несколькими тысячами тонн гравия.Однако документалиста Хенрика Эвертссона не остановили запреты и год назад он спустил к остову судна робота, который и сделал те самые съемки, что ныне произвели эффект разорвавшейся бомбы.Опрошенные кинематографистами эксперты дружно утверждают, что такая пробоина в корпусе не могла стать результатом взрыва на борту. По мнению профессора морских технологий Йоргена Амадала, подобные повреждения могли быть вызваны внешним ударом силой в 500-600 тонн.Ну а бывший глава эстонской комиссии по расследованию гибели парома Маргус Курм прямолинейно <a href="https://rus.err.ee/1140501/kurm-parom-jestonija-mog-zatonut-posle-stolknovenija-so-shvedskoj-podvodnoj-lodkoj" target="_blank">предположил</a>, что причиной крушения стало столкновение с подводной лодкой. Шведской подводной лодкой.Кстати, в том районе тогда действительно проходили натовские военные учения.Теперь властям трех стран, но в первую очередь Швеции, предстоит ответить на чрезвычайно неприятные вопросы, а для начала: почему и каким образом до сих пор не было известно о многометровой пробоине?При этом политический антураж в виде уникального запрета приближаться к затонувшему парому и попытки засыпать его (особенно тот самый пострадавший правый борт) гравием дают повод думать не о халатности следствия, а о куда худшем — заговоре на самом высоком государственном уровне с целью скрыть истинные причины произошедшего.Важное обстоятельство: 26 лет, прошедшие с 1994-го, — довольно большой срок, но не настолько, чтобы они стали седой древностью. По сей день жива значительная часть спасшихся с "Эстонии" и близких родственников жертв. Также здравствуют многие из государственных деятелей, принимавших непосредственное участие в тех событиях.Например, премьер-министром тогда был <a href="https://ria.ru/person_Karl_Bildt" target="_blank">Карл Бильдт</a>. Да-да, тот самый Карл Бильдт, больше известный миру как бывший министр иностранных дел Швеции в 2006-2014 годах и яростный русофоб.Он покинул премьерское кресло в начале октября 1994-го из-за поражения на выборах, прошедших в середине сентября, но было бы очень любопытно услышать в свете новой информации его комментарии о самых первых днях после катастрофы.Вот только Бильдт — как и его преемник Ингвар Карлссон — уже <a href="https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/86wdkG/estnisk-aklagare-anklagar-sverige-for-morklaggning-om-estonia" target="_blank">отказался</a> общаться на эту тему с прессой.Интрига в том, зададут ли бывшим и действующим шведским руководителям неудобные вопросы так, что они будут обязаны отвечать, или же заинтересованным силам удастся в очередной раз все замять, как они это делали предыдущую четверть века.

https://radiosputnik.ria.ru/20200929/parom-1577947737.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200928/parom-1577561030.html

https://ria.ru/20190928/1559104776.html

Маша Имедведева Сейчас передёрнут, и скажут, что подводная лодка была не шведская, а русская. 313

Александр В Всех причастных - на полиграф. И все станет ясно. Но.... боюсь демократия и европейские ценности (двойные стандарты) не позволят этого. 241

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швеция

эстония

финляндия

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Ирина Алкснис https://cdn24.img.ria.ru/images/149758/17/1497581749_0:23:741:764_100x100_80_0_0_a32a62625725cbf4bf6aa4608a8e8faf.jpg

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юри ратас, карл бильдт, швеция, эстония, финляндия