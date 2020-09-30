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Страшная тайна гибели парома "Эстония" вскрыта
В день памяти жертв крушения парома "Эстония" премьер-министр прибалтийской республики Юри Ратас на специальной пресс-конференции заявил о необходимости нового... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T08:00
2020-09-30T08:00
юри ратас
карл бильдт
швеция
эстония
финляндия
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В день памяти жертв крушения парома "Эстония" премьер-министр прибалтийской республики <a href="https://ria.ru/person_JUri_Ratas" target="_blank">Юри Ратас</a> на специальной пресс-конференции <a href="https://www.bbc.com/russian/news-54330344" target="_blank">заявил</a> о необходимости нового расследования катастрофы, случившейся более четверти века назад.Поводом для внезапного заявления политика стал вышедший в этот же день на телеканале Discovery документальный фильм "Эстония": находка, которая меняет все".Находка — это пробоина длиной около четырех метров и шириной примерно 1,2 метра в корпусе судна. Ее подводные съемки и были показаны в фильме. А сенсацией это стало потому, что в официальном отчете расследования, которое было окончательно прекращено в 2009 году, нет ни единого упоминания о данном повреждении.Чтобы попытаться понять, как такое вообще оказалось возможным, стоит напомнить ключевые факты.Итогом многолетнего расследования стали выводы комиссии, что причиной затопления парома стали отвалившиеся носовые ворота (визоры) и сильный шторм.Швеция, Эстония и Финляндия ратифицировали специальное соглашение о могильном покое, согласно которому приближение к погибшему парому запрещено и наказуемо. Это единственный подобный случай на планете.Более того, шведами <a href="https://lv.sputniknews.ru/Baltics/20170928/5995302/godovshhina-gibeli-paroma-jestonija.html" target="_blank">разрабатывались планы</a> залить судно бетоном, превратив в саркофаг, но в итоге все ограничилось тем, что его засыпали несколькими тысячами тонн гравия.Однако документалиста Хенрика Эвертссона не остановили запреты и год назад он спустил к остову судна робота, который и сделал те самые съемки, что ныне произвели эффект разорвавшейся бомбы.Опрошенные кинематографистами эксперты дружно утверждают, что такая пробоина в корпусе не могла стать результатом взрыва на борту. По мнению профессора морских технологий Йоргена Амадала, подобные повреждения могли быть вызваны внешним ударом силой в 500-600 тонн.Ну а бывший глава эстонской комиссии по расследованию гибели парома Маргус Курм прямолинейно <a href="https://rus.err.ee/1140501/kurm-parom-jestonija-mog-zatonut-posle-stolknovenija-so-shvedskoj-podvodnoj-lodkoj" target="_blank">предположил</a>, что причиной крушения стало столкновение с подводной лодкой. Шведской подводной лодкой.Кстати, в том районе тогда действительно проходили натовские военные учения.Теперь властям трех стран, но в первую очередь Швеции, предстоит ответить на чрезвычайно неприятные вопросы, а для начала: почему и каким образом до сих пор не было известно о многометровой пробоине?При этом политический антураж в виде уникального запрета приближаться к затонувшему парому и попытки засыпать его (особенно тот самый пострадавший правый борт) гравием дают повод думать не о халатности следствия, а о куда худшем — заговоре на самом высоком государственном уровне с целью скрыть истинные причины произошедшего.Важное обстоятельство: 26 лет, прошедшие с 1994-го, — довольно большой срок, но не настолько, чтобы они стали седой древностью. По сей день жива значительная часть спасшихся с "Эстонии" и близких родственников жертв. Также здравствуют многие из государственных деятелей, принимавших непосредственное участие в тех событиях.Например, премьер-министром тогда был <a href="https://ria.ru/person_Karl_Bildt" target="_blank">Карл Бильдт</a>. Да-да, тот самый Карл Бильдт, больше известный миру как бывший министр иностранных дел Швеции в 2006-2014 годах и яростный русофоб.Он покинул премьерское кресло в начале октября 1994-го из-за поражения на выборах, прошедших в середине сентября, но было бы очень любопытно услышать в свете новой информации его комментарии о самых первых днях после катастрофы.Вот только Бильдт — как и его преемник Ингвар Карлссон — уже <a href="https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/86wdkG/estnisk-aklagare-anklagar-sverige-for-morklaggning-om-estonia" target="_blank">отказался</a> общаться на эту тему с прессой.Интрига в том, зададут ли бывшим и действующим шведским руководителям неудобные вопросы так, что они будут обязаны отвечать, или же заинтересованным силам удастся в очередной раз все замять, как они это делали предыдущую четверть века.
https://radiosputnik.ria.ru/20200929/parom-1577947737.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200928/parom-1577561030.html
https://ria.ru/20190928/1559104776.html
Сейчас передёрнут, и скажут, что подводная лодка была не шведская, а русская.
313
Всех причастных - на полиграф. И все станет ясно. Но.... боюсь демократия и европейские ценности (двойные стандарты) не позволят этого.
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2020
Ирина Алкснис
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Ирина Алкснис
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юри ратас, карл бильдт, швеция, эстония, финляндия

Страшная тайна гибели парома "Эстония" вскрыта

08:00 30.09.2020
 
© AP PhotoПаром "Эстония"
Паром Эстония - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© AP Photo
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Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
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В день памяти жертв крушения парома "Эстония" премьер-министр прибалтийской республики Юри Ратас на специальной пресс-конференции заявил о необходимости нового расследования катастрофы, случившейся более четверти века назад.
Поводом для внезапного заявления политика стал вышедший в этот же день на телеканале Discovery документальный фильм "Эстония": находка, которая меняет все".
Таллин - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
29 сентября, 14:59
Не все сказали. Швецию заподозрили в сокрытии фактов о пароме "Эстония"
Находка — это пробоина длиной около четырех метров и шириной примерно 1,2 метра в корпусе судна. Ее подводные съемки и были показаны в фильме.
А сенсацией это стало потому, что в официальном отчете расследования, которое было окончательно прекращено в 2009 году, нет ни единого упоминания о данном повреждении.
Чтобы попытаться понять, как такое вообще оказалось возможным, стоит напомнить ключевые факты.
Паром "Эстония", следовавший из Таллина в Стокгольм, потерпел крушение ночью 28 сентября 1994 года в финской зоне ответственности по поиску и спасанию на море. Из находившихся на борту 989 человек выжили 137. Остальные 852 человека погибли и/или считаются пропавшими без вести, поскольку были обнаружены лишь 94 тела. Кораблекрушение остается самым крупным из случившихся в Балтийском море в мирное время.
Итогом многолетнего расследования стали выводы комиссии, что причиной затопления парома стали отвалившиеся носовые ворота (визоры) и сильный шторм.
Швеция, Эстония и Финляндия ратифицировали специальное соглашение о могильном покое, согласно которому приближение к погибшему парому запрещено и наказуемо. Это единственный подобный случай на планете.
Паром Эстония - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
28 сентября, 07:00Акценты
Кости ломались, мышцы рвались. Как уходил под воду паром "Эстония"Они проснулись от сильного толчка. Когда попытались выйти в коридор – кругом уже была вода. Кто-то успел добежать до верхней палубы и покинуть судно. Но не все из них выжили. Остальные вообще не смогли выбраться из кают. За 35 минут паром "Эстония" исчез в морской пучине.
Более того, шведами разрабатывались планы залить судно бетоном, превратив в саркофаг, но в итоге все ограничилось тем, что его засыпали несколькими тысячами тонн гравия.
Однако документалиста Хенрика Эвертссона не остановили запреты и год назад он спустил к остову судна робота, который и сделал те самые съемки, что ныне произвели эффект разорвавшейся бомбы.
Опрошенные кинематографистами эксперты дружно утверждают, что такая пробоина в корпусе не могла стать результатом взрыва на борту. По мнению профессора морских технологий Йоргена Амадала, подобные повреждения могли быть вызваны внешним ударом силой в 500-600 тонн.
© AP Photo / Jaakko AiikainenПоисково-спасательная операция на месте крушения парома "Эстония".
Поисково-спасательная операция на месте крушения парома Эстония. - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© AP Photo / Jaakko Aiikainen
Поисково-спасательная операция на месте крушения парома "Эстония".
Ну а бывший глава эстонской комиссии по расследованию гибели парома Маргус Курм прямолинейно предположил, что причиной крушения стало столкновение с подводной лодкой. Шведской подводной лодкой.
Кстати, в том районе тогда действительно проходили натовские военные учения.
Теперь властям трех стран, но в первую очередь Швеции, предстоит ответить на чрезвычайно неприятные вопросы, а для начала: почему и каким образом до сих пор не было известно о многометровой пробоине?
Повреждения находятся на участке корпуса, который был виден и в 1994 году, а значит, по словам Курма, либо паром тогда вообще не сочли нужным исследовать, либо пробоину зафиксировали, но не сообщили о ней общественности.
При этом политический антураж в виде уникального запрета приближаться к затонувшему парому и попытки засыпать его (особенно тот самый пострадавший правый борт) гравием дают повод думать не о халатности следствия, а о куда худшем — заговоре на самом высоком государственном уровне с целью скрыть истинные причины произошедшего.
CC0 / Accident Investigation Board Finland / Перевернутый и заполненный водой спасательный плот парома "Эстония"
Перевернутый и заполненный водой спасательный плот парома Эстония - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
CC0 / Accident Investigation Board Finland /
Перевернутый и заполненный водой спасательный плот парома "Эстония"
Важное обстоятельство: 26 лет, прошедшие с 1994-го, — довольно большой срок, но не настолько, чтобы они стали седой древностью. По сей день жива значительная часть спасшихся с "Эстонии" и близких родственников жертв. Также здравствуют многие из государственных деятелей, принимавших непосредственное участие в тех событиях.
Поисково-спасательная операция на месте крушения парома Эстония. 28 сентября 1994 - РИА Новости, 1920, 28.09.2019
28 сентября 2019, 04:54
Крушение парома "Эстония" (1994)
Например, премьер-министром тогда был Карл Бильдт. Да-да, тот самый Карл Бильдт, больше известный миру как бывший министр иностранных дел Швеции в 2006-2014 годах и яростный русофоб.
Он покинул премьерское кресло в начале октября 1994-го из-за поражения на выборах, прошедших в середине сентября, но было бы очень любопытно услышать в свете новой информации его комментарии о самых первых днях после катастрофы.
Вот только Бильдт — как и его преемник Ингвар Карлссон — уже отказался общаться на эту тему с прессой.
Интрига в том, зададут ли бывшим и действующим шведским руководителям неудобные вопросы так, что они будут обязаны отвечать, или же заинтересованным силам удастся в очередной раз все замять, как они это делали предыдущую четверть века.
 
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Юри РатасКарл БильдтШвецияЭстонияФинляндия
 
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