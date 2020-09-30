https://ria.ru/20200930/kiperman-1577975897.html
Дочь Брежневой поразила фанатов фото в бикини
Дочь певицы Веры Брежневой Соня Киперман опубликовала серию откровенных фото в бикини. Снимки размещены на странице девушки в Instagram. РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T05:08
2020-09-30T05:08
2020-09-30T05:08
шоу-бизнес
вера брежнева
сша
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Дочь певицы <a href="http://ria.ru/person_Vera_Brezhneva/" target="_blank" data-auto="true">Веры Брежневой</a> Соня Киперман опубликовала серию откровенных фото в бикини. Снимки размещены на странице девушки в <a href="https://www.instagram.com/p/CFq4-hjg0HS/" target="_blank">Instagram</a>.Киперман попозировала в купальнике, распустив светлые волосы и приняв довольно откровенные позы. Девушка похвасталась пышным бюстом и тонкой талией, не забыв также про стройные ноги. Снимки тут же собрали тысячи лайков и множество комментариев.Соня Киперман с 14 лет начала карьеру в модельном бизнесе и дебютировала в качестве актрисы в американском сериале "Дневники вампира". С 2018 года она учится в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, но часто бывает в России.
Теофраст фон Гогенгейм
Как то я не очень поразился .....
49
Игорь Земский
Тётя Соня Киперман из мясных рядов
28
4
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, вера брежнева, сша