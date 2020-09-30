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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200930/karabakh-1578003900.html
Германия призвала Россию и Турцию повлиять на Армению и Азербайджан
Германия призывает Россию и Турцию использовать свое "особое" влияние в Закавказье для долгосрочного решения конфликта Армении и Азербайджана, заявил госминистр РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T15:04
2020-09-30T15:07
михаэль рот
нагорный карабах
совет безопасности оон
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
россия
германия
турция
азербайджан
армения
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<strong>БЕРЛИН, 30 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a> призывает Россию и <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцию</a> использовать свое "особое" влияние в Закавказье для долгосрочного решения конфликта <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>, заявил госминистр иностранных дел ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Mikhaehl_Rot/" target="_blank" data-auto="true">Михаэль Рот</a>."Драматичная эскалация конфликта в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> показывает, что замороженные конфликты нужно сделать разрешенными конфликтами, иначе они постоянно будут вспыхивать. Мы находимся в тесном контакте с Арменией и Азербайджаном, а также с партнерами в регионе", - заявил он, выступая на слушаниях в бундестаге.Он напомнил, что по инициативе <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">Совбез ООН</a> принял резолюцию с призывом прекратить бои."Страны, такие как Россия и Турция, которые имеют особое влияние в регионе, должны серьезно отнестись к своей особой ответственности для долгосрочного решения. Мы делаем в первую очередь акцент на минскую группу", - добавил Рот.
https://ria.ru/20200930/karabakh-1578002519.html
А почему не США и Турцию призвала повлиять? Причем здесь Россия? После своей миниреволюции Армении переориентировалась на США...
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нагорный карабах
россия
германия
турция
азербайджан
армения
РИА Новости
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михаэль рот, нагорный карабах, совет безопасности оон, россия, германия, турция, азербайджан, армения, в мире

Германия призвала Россию и Турцию повлиять на Армению и Азербайджан

15:04 30.09.2020 (обновлено: 15:07 30.09.2020)
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкДым от пожара, возникшего в результате обстрела в Мартакертском районе Нагорного Карабаха
Дым от пожара, возникшего в результате обстрела в Мартакертском районе Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© Sputnik / Асатур Есаянц
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БЕРЛИН, 30 сен - РИА Новости. Германия призывает Россию и Турцию использовать свое "особое" влияние в Закавказье для долгосрочного решения конфликта Армении и Азербайджана, заявил госминистр иностранных дел ФРГ Михаэль Рот.
"Драматичная эскалация конфликта в Нагорном Карабахе показывает, что замороженные конфликты нужно сделать разрешенными конфликтами, иначе они постоянно будут вспыхивать. Мы находимся в тесном контакте с Арменией и Азербайджаном, а также с партнерами в регионе", - заявил он, выступая на слушаниях в бундестаге.
Он напомнил, что по инициативе Совбез ООН принял резолюцию с призывом прекратить бои.
"Страны, такие как Россия и Турция, которые имеют особое влияние в регионе, должны серьезно отнестись к своей особой ответственности для долгосрочного решения. Мы делаем в первую очередь акцент на минскую группу", - добавил Рот.
Военная техника армии Азербайджана - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаМихаэль РотНагорный КарабахСовет Безопасности ООНРоссияГерманияТурцияАзербайджанАрменияВ мире
 
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