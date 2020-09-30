https://ria.ru/20200930/karabakh-1578003900.html

Германия призвала Россию и Турцию повлиять на Армению и Азербайджан

Германия призывает Россию и Турцию использовать свое "особое" влияние в Закавказье для долгосрочного решения конфликта Армении и Азербайджана, заявил госминистр РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T15:04

2020-09-30T15:04

2020-09-30T15:07

михаэль рот

нагорный карабах

совет безопасности оон

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

россия

германия

турция

азербайджан

армения

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<strong>БЕРЛИН, 30 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a> призывает Россию и <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцию</a> использовать свое "особое" влияние в Закавказье для долгосрочного решения конфликта <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>, заявил госминистр иностранных дел ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Mikhaehl_Rot/" target="_blank" data-auto="true">Михаэль Рот</a>."Драматичная эскалация конфликта в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> показывает, что замороженные конфликты нужно сделать разрешенными конфликтами, иначе они постоянно будут вспыхивать. Мы находимся в тесном контакте с Арменией и Азербайджаном, а также с партнерами в регионе", - заявил он, выступая на слушаниях в бундестаге.Он напомнил, что по инициативе <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">Совбез ООН</a> принял резолюцию с призывом прекратить бои."Страны, такие как Россия и Турция, которые имеют особое влияние в регионе, должны серьезно отнестись к своей особой ответственности для долгосрочного решения. Мы делаем в первую очередь акцент на минскую группу", - добавил Рот.

https://ria.ru/20200930/karabakh-1578002519.html

Ханин Денис А почему не США и Турцию призвала повлиять? Причем здесь Россия? После своей миниреволюции Армении переориентировалась на США... 12

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нагорный карабах

россия

германия

турция

азербайджан

армения

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаэль рот, нагорный карабах, совет безопасности оон, россия, германия, турция, азербайджан, армения, в мире