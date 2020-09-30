https://ria.ru/20200930/indoneziya-1577959720.html

В Индонезии построят "Парк юрского периода"

Власти Индонезия планируют создать в Национальном парке Комодо "Парк юрского периода", сообщает News.com.au. РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T00:54

2020-09-30T00:54

2020-09-30T00:54

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<strong>МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. </strong>Власти Индонезия планируют создать в Национальном парке Комодо "Парк юрского периода", <a href="https://www.news.com.au/travel/travel-updates/inside-indonesias-new-tourist-attraction-inspired-by-jurassic-park/news-story/5ed995343efd6de027e98aa18f05e370" target="_blank">сообщает</a> News.com.au.Правительство готово вложить в этот проект 6,5 миллиона долларов. В новом парке туристы смогут увидеть варанов, на этой территории сейчас обитает около четырех тысяч этих гигантских ящериц.Предполагается, что рептилии будут свободно перемещаться, а посетители — наблюдать их в естественных условиях.Создатели парка выпустили видеоролик о будущей достопримечательности.Национальный парк Комодо расположен на островах Ринча, Комодо и Падар, а также ряде более мелких островов. Заповедник — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь — единственная естественная среда обитания ядовитого дракона Комодо. Этот вид рептилий может достигать до трех метров в длину.Однако экологи опасаются, что строительство, требующее бурения скважин и установки бетонных конструкций, может нанести вред естественной среде обитания варанов. Вместе с местными жителями они требуют от властей оценить возможные риски.

https://ria.ru/20200929/krasnoyarsk-1577078853.html

индонезия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

животные, туризм, новости - туризм, юнеско, индонезия