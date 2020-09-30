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Папа римский отказался встречаться с госсекретарем США
Глава дипломатической службы Святого престола архиепископ Пол Ричард Галлахер подтвердил, что папа римский Франциск не примет в Ватикане госсекретаря США Майка... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T14:19
2020-09-30T15:04
майк помпео
майк пенс
дональд трамп
ватикан
вашингтон (город)
сша
в мире
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<strong>РИМ, 30 сен — РИА Новости, Сергей Старцев.</strong> Глава дипломатической службы Святого престола архиепископ Пол Ричард Галлахер подтвердил, что папа римский <a href="http://ria.ru/person_Francisk_I_KHorkhe_Mario_Bergolo/" target="_blank" data-auto="true">Франциск</a> не примет в <a href="http://ria.ru/location_Vatican/" target="_blank" data-auto="true">Ватикане</a> госсекретаря <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майка Помпео</a>.Американский чиновник приехал в Рим в рамках европейского турне.В кулуарах симпозиума по проблемам защиты религиозной свободы, который по случаю визита Помпео организовало посольство США при Святом престоле, Галлахер дал понять журналистам, что мероприятие могло бы рассматриваться как попытка использовать фигуру понтифика в рамках завершающейся предвыборной кампании в США."Это одно из соображений, по которым папа римский не встретится с государственным секретарем Помпео", — сказал архиепископ.Кроме того, Галлахер заметил, что согласно общепринятой практике программа мероприятий, приуроченных к визиту на столь высоком уровне, согласуется с принимающей стороной, чего, по всей видимости, сделано не было."Мне дали для выступления на симпозиуме всего пару минут, так не делается", — посетовал глава ватиканской дипломатии.Выступая на симпозиуме, который стал первым пунктом программы его визита в Рим, Помпео сразу же подверг резкой критике <a href="http://ria.ru/location_Beijing/" target="_blank" data-auto="true">Пекин</a>. Он, в частности, заявил, что "нигде сегодня свобода вероисповедания не подвергается таким нападкам, как в Китае"."Призываю всех религиозных лидеров найти мужество, чтобы заняться (вопросом.— Прим. ред.) гонений на свои общины и на общины представителей других вероисповеданий", — подчеркнул американский политик.Примечательно, что незадолго до начала своего европейского вояжа Помпео раскритиковал заключенное в сентябре 2018 года "временное соглашение" между Ватиканом и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китаем</a> о назначении католических епископов в КНР. В октябре срок действия этого документа истекает, и ожидается, что вскоре соглашение будет продлено. По мнению многих наблюдателей, такая перспектива вызывает полное неприятие <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтона</a>, и администрация <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> пыталась оказать давление на Ватикан в связи с этим. На днях Помпео, в частности, опубликовал комментарий, в котором утверждал, что данная договоренность привела к ухудшению положения католиков в Китае, что грозит подорвать моральный авторитет Святого престола.Эти высказывания госсекретаря подтверждают, что нынешние отношения между Ватиканом и США далеки от идиллических. Это объясняется серьезными расхождениями по ряду важных социально-экономических и международных проблем. Особенно беспокоит Вашингтон курс папы Франциска на развитие диалога с Китаем, который нашел отражение в заключении "временного соглашения".В преддверии нынешнего визита Помпео на Апеннины внешнеполитическое ведомство Святого престола напомнило, что папа римский никогда не принимает видных руководителей госадминистрации тех стран, где в данный момент проходит предвыборная кампания. В октябре 2019 года в ходе своего визита на Апеннины Помпео посетил Ватикан, где он тогда был принят папой Франциском, а также провел встречу с госсекретарем Святого престола (главой правительства) кардиналом <a href="http://ria.ru/person_Petro_Parolin/" target="_blank" data-auto="true">Пьетро Паролином</a>, которого сопровождал Галлахер. В январе этого года папа римский принял в Апостольском дворце вице-президента США <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pens/" target="_blank" data-auto="true">Майка Пенса</a>.В четверг госсекретарь США должен посетить Ватикан, где он встретится с Паролином и Галлахером.
https://ria.ru/20180716/1524639365.html
https://ria.ru/20190203/1550318179.html
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ватикан
вашингтон (город)
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майк помпео, майк пенс, дональд трамп, ватикан, вашингтон (город), сша, в мире

Папа римский отказался встречаться с госсекретарем США

14:19 30.09.2020 (обновлено: 15:04 30.09.2020)
 
© AP Photo / Andrew MedichiniПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© AP Photo / Andrew Medichini
Читать ria.ru в
РИМ, 30 сен — РИА Новости, Сергей Старцев. Глава дипломатической службы Святого престола архиепископ Пол Ричард Галлахер подтвердил, что папа римский Франциск не примет в Ватикане госсекретаря США Майка Помпео.
Американский чиновник приехал в Рим в рамках европейского турне.
В кулуарах симпозиума по проблемам защиты религиозной свободы, который по случаю визита Помпео организовало посольство США при Святом престоле, Галлахер дал понять журналистам, что мероприятие могло бы рассматриваться как попытка использовать фигуру понтифика в рамках завершающейся предвыборной кампании в США.
"Это одно из соображений, по которым папа римский не встретится с государственным секретарем Помпео", — сказал архиепископ.
Кроме того, Галлахер заметил, что согласно общепринятой практике программа мероприятий, приуроченных к визиту на столь высоком уровне, согласуется с принимающей стороной, чего, по всей видимости, сделано не было.
"Мне дали для выступления на симпозиуме всего пару минут, так не делается", — посетовал глава ватиканской дипломатии.
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Выступая на симпозиуме, который стал первым пунктом программы его визита в Рим, Помпео сразу же подверг резкой критике Пекин. Он, в частности, заявил, что "нигде сегодня свобода вероисповедания не подвергается таким нападкам, как в Китае".
"Призываю всех религиозных лидеров найти мужество, чтобы заняться (вопросом.— Прим. ред.) гонений на свои общины и на общины представителей других вероисповеданий", — подчеркнул американский политик.
Примечательно, что незадолго до начала своего европейского вояжа Помпео раскритиковал заключенное в сентябре 2018 года "временное соглашение" между Ватиканом и Китаем о назначении католических епископов в КНР. В октябре срок действия этого документа истекает, и ожидается, что вскоре соглашение будет продлено. По мнению многих наблюдателей, такая перспектива вызывает полное неприятие Вашингтона, и администрация Дональда Трампа пыталась оказать давление на Ватикан в связи с этим. На днях Помпео, в частности, опубликовал комментарий, в котором утверждал, что данная договоренность привела к ухудшению положения католиков в Китае, что грозит подорвать моральный авторитет Святого престола.
Эти высказывания госсекретаря подтверждают, что нынешние отношения между Ватиканом и США далеки от идиллических. Это объясняется серьезными расхождениями по ряду важных социально-экономических и международных проблем. Особенно беспокоит Вашингтон курс папы Франциска на развитие диалога с Китаем, который нашел отражение в заключении "временного соглашения".
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В преддверии нынешнего визита Помпео на Апеннины внешнеполитическое ведомство Святого престола напомнило, что папа римский никогда не принимает видных руководителей госадминистрации тех стран, где в данный момент проходит предвыборная кампания. В октябре 2019 года в ходе своего визита на Апеннины Помпео посетил Ватикан, где он тогда был принят папой Франциском, а также провел встречу с госсекретарем Святого престола (главой правительства) кардиналом Пьетро Паролином, которого сопровождал Галлахер. В январе этого года папа римский принял в Апостольском дворце вице-президента США Майка Пенса.
В четверг госсекретарь США должен посетить Ватикан, где он встретится с Паролином и Галлахером.
 
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Майк ПомпеоМайк ПенсДональд ТрампВатиканВашингтон (город)СШАВ мире
 
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