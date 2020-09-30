https://ria.ru/20200930/effektivnost-1577997334.html

Новикомбанк вошел в ТОП-3 российских банков по рентабельности

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, занимает третье место по рентабельности и седьмое среди самых эффективных Банков России. Рейтинг составлен по... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T13:38

2020-09-30T13:38

2020-09-30T19:20

пресс-релизы

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<strong>МОСКВА, 30 сен – Пресс-служба Новикомбанка. </strong>Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, занимает третье место по рентабельности и седьмое среди самых эффективных Банков России. Рейтинг составлен по итогам первого полугодия 2020 года по оригинальной методике "Интерфакс – Центр экономического анализа" и опубликован в федеральном издании "Коммерсантъ".Первое полугодие выдалось непростым для всей экономики, включая банковский сектор, кредитные организации работали в режиме форс-мажора. Многие банки испытали значительные сложности с переходом на новые форматы обслуживания клиентов и организацией собственной деятельности, что негативно сказалось на их операционных результатах. В это же время Новикомбанк не только не снизил темпы роста, но и показал двукратный рост прибыли по итогам шести месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что позволяет ему уверенно занимать третье место по рентабельности среди российских банков.Кроме того, по итогам первого полугодия активы банка выросли на 7,7%, опередив банковскую систему в целом, что обеспечивает Новикомбанку седьмое место в рейтинге самых эффективных банков.Прибыль Новикомбанка за шесть месяцев 2020 года составила 8 249,9 млрд руб., по данному показателю банк входит в десятку самых прибыльных банков России.Как отмечают опрошенные изданием "Коммерсантъ" эксперты, 2020 год стал, вероятно, самым тяжелым для банковской системы России в этом столетии, но система проявила устойчивость и потенциал для роста даже в самых сложных условиях."В условиях неопределенности на рынках и ценовой волатильности перед командой Новикомбанка, как и перед всеми нашими коллегами, стояла нетривиальная задача – проявить гибкость и нестандартный подход к задачам, сохранив стабильность процессов и выполнение гарантий перед клиентами и партнерами. Для себя мы сразу же определили в качестве такого подхода не "выживать" в кризисе, а "наступать", пройти этот своеобразный стресс-тест успешно, не подвести акционера ни при каких обстоятельствах. Для нас это означает всегда быть опорой для наших клиентов, не просить у государства и акционера денег на ликвидность, работать без применения льгот, соблюдать докризисные требования, - подчеркивает Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского отделения СоюзМаш России Елена Георгиева. - Сейчас, несмотря на то, что еще рано говорить об окончании пандемии и преодолении экономических последствий коронакризиса, мы можем отметить, что благодаря выбранному подходу, Новикомбанком накоплен достаточный запас прочности для эффективного выполнения всех поставленных перед нами акционером задач и успешного следования стратегическим целям развития. Новикомбанк, по всем параметрам – весьма рыночно эффективный актив Госкорпорации. Несомненно, при этом, успешному преодолению экономического шторма способствовали не только точечные действия отдельных команд, но и, прежде всего, своевременные грамотные и взвешенные решения регулятора". <em><strong>АО АКБ "НОВИКОМБАНК"</strong> - входит в 20 крупнейших банков России. Предоставляет полный спектр банковских услуг на всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. Агентство АКРА присвоило Новикомбанку рейтинг на уровне А (RU) - высокий уровень кредитоспособности и надежности. "Эксперт РА" присвоило Банку рейтинг кредитоспособности ruА- со стабильным прогнозом. Рейтинг международного агентства Moody's – Ва3, прогноз стабильный. Новикомбанк является членом Союза машиностроителей России.</em>Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.<a href="http://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/pressrelease/" target="_blank">Заявка на размещение пресс-релиза</a>.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы