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https://ria.ru/20200930/donbass-1578019873.html
Глава офиса Зеленского посоветовал депутатам съездить в Донбасс
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что для того, чтобы понять, что происходит в Донбассе, депутатам Верховной рады необходимо туда съездить. РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T18:53
2020-09-30T18:53
андрей ермак
донбасс
арсен аваков
верховная рада украины
владимир зеленский
киев
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 30 сен - РИА Новости.</strong> Глава офиса президента <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Ermak/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Ермак</a> считает, что для того, чтобы понять, что происходит в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>, депутатам <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a> необходимо туда съездить.Ранее в среду президент Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> уволил <a href="http://ria.ru/person_vitold-fokin/" target="_blank" data-auto="true">Витольда Фокина</a> с должности первого заместителя главы делегации <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> в контактной группе по Донбассу."Чтобы хорошо понимать, что происходит в Донбассе, нужно все-таки депутатам туда лично съездить. Но не в "паркетном режиме админпоездки" и не на полдня. А увидеть воочию настоящую жизнь, откровенно пообщаться с местными жителями, военными. Послушать боль конкретных людей - например расспросить об их отношении к режиму прекращения огня. И наконец понять, что эта тишина (долговременная, кстати) для них действительно значит", - написал он в Facebook.Он добавил, что часть людей допускают ошибки и эмоциональные всплески, "которые конфликтуют с государственной позицией", а это требует жестких выводов."Также, к сожалению, уже понятно, что некоторые люди в нашей команде со временем почувствовали, что они - лично - больше команды. Разочарую. Это иллюзия, которая в итоге может повредить государству, если человек не вернется к объективной оценке, прежде всего, себя, своих действий, своих целей - независимо от властного или депутатского статуса. Действовать сообща, координировать усилия, находить командные решения - это то, что нужно для построения современной конкурентной Украины. Если ты в команде, не пытайся обыграть свою же команду ради личных интересов", - подчеркнул он.Ранее депутат пропрезидентской фракции "Слуга народа" и член комитета Верховной рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Дмитрий Гурин сообщил, что комитет принял решение инициировать принятие Верховной радой постановления об обращении к Зеленскому с требованием уволить Фокина из делегации Киева. Однако замглавы комитета Александр Качура заявил о нарушении процедуры при принятии решения комитета об обращении к президенту относительно увольнения Фокина.Фокин в интервью изданию <a href="https://strana.ua/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Страна.UA"</a> заявлял, что принятие особого статуса Донбасса "не может не привести" к миру. Также он отметил, что выступает за всеобщую амнистию. Министр внутренних дел Украины <a href="http://ria.ru/person_Arsen_Avakov/" target="_blank" data-auto="true">Арсен Аваков</a> назвал слова Фокина провокационным заявлением, а в офисе президента заявили, что это его личное мнение, которое не может считаться официальной позицией Украины. Спикер украинского парламента <a href="http://ria.ru/person_dmitriy-razumkov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Разумков</a> назвал высказывания Фокина "опасными для страны". Журналист Сергей Гармаш, представляющий "отдельные районы Донецкой области" на минских переговорах, заявил, что слова Фокина исказили журналисты. Фокин отмечал, что готов покинуть свой пост, если его предложения не будут восприняты. Также он заявил, что не видит признаков того, что в Донбассе идет война Украины с РФ.
https://ria.ru/20200924/ukraina-1577690785.html
https://ria.ru/20200923/donbass-1577643639.html
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андрей ермак, донбасс, арсен аваков, верховная рада украины, владимир зеленский, киев, украина, в мире

Глава офиса Зеленского посоветовал депутатам съездить в Донбасс

18:53 30.09.2020
 
© РИА Новости / СтрингерГлава администрации президента Украины Андрей Ермак
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 30 сен - РИА Новости. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что для того, чтобы понять, что происходит в Донбассе, депутатам Верховной рады необходимо туда съездить.
Ранее в среду президент Украины Владимир Зеленский уволил Витольда Фокина с должности первого заместителя главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу.
"Чтобы хорошо понимать, что происходит в Донбассе, нужно все-таки депутатам туда лично съездить. Но не в "паркетном режиме админпоездки" и не на полдня. А увидеть воочию настоящую жизнь, откровенно пообщаться с местными жителями, военными. Послушать боль конкретных людей - например расспросить об их отношении к режиму прекращения огня. И наконец понять, что эта тишина (долговременная, кстати) для них действительно значит", - написал он в Facebook.
Он добавил, что часть людей допускают ошибки и эмоциональные всплески, "которые конфликтуют с государственной позицией", а это требует жестких выводов.
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"Также, к сожалению, уже понятно, что некоторые люди в нашей команде со временем почувствовали, что они - лично - больше команды. Разочарую. Это иллюзия, которая в итоге может повредить государству, если человек не вернется к объективной оценке, прежде всего, себя, своих действий, своих целей - независимо от властного или депутатского статуса. Действовать сообща, координировать усилия, находить командные решения - это то, что нужно для построения современной конкурентной Украины. Если ты в команде, не пытайся обыграть свою же команду ради личных интересов", - подчеркнул он.
Ранее депутат пропрезидентской фракции "Слуга народа" и член комитета Верховной рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Дмитрий Гурин сообщил, что комитет принял решение инициировать принятие Верховной радой постановления об обращении к Зеленскому с требованием уволить Фокина из делегации Киева. Однако замглавы комитета Александр Качура заявил о нарушении процедуры при принятии решения комитета об обращении к президенту относительно увольнения Фокина.
Фокин в интервью изданию "Страна.UA" заявлял, что принятие особого статуса Донбасса "не может не привести" к миру. Также он отметил, что выступает за всеобщую амнистию. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал слова Фокина провокационным заявлением, а в офисе президента заявили, что это его личное мнение, которое не может считаться официальной позицией Украины. Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков назвал высказывания Фокина "опасными для страны". Журналист Сергей Гармаш, представляющий "отдельные районы Донецкой области" на минских переговорах, заявил, что слова Фокина исказили журналисты. Фокин отмечал, что готов покинуть свой пост, если его предложения не будут восприняты. Также он заявил, что не видит признаков того, что в Донбассе идет война Украины с РФ.
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Андрей ЕрмакДонбассАрсен АваковВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
 
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