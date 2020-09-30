https://ria.ru/20200930/anapa-1578012262.html

В Анапе за полтора часа выпала месячная норма осадков

Месячная норма осадков выпала в Анапе за 1,5 часа, но экстренные службы были предупреждены и оперативно отреагировали на обращения жителей, сообщает местная... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T16:52

2020-09-30T16:52

2020-09-30T23:43

погода

тамань (станица)

новороссийск

анапа

происшествия

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<strong>КРАСНОДАР, 30 сен — РИА Новости.</strong> Месячная норма осадков выпала в <a href="http://ria.ru/location_Anapa/" target="_blank" data-auto="true">Анапе</a> за 1,5 часа, но экстренные службы были предупреждены и оперативно отреагировали на обращения жителей, сообщает местная администрация."За полтора часа в Анапе выпало от 25 до 28 миллиметров осадков, соизмеримых с месячной нормой (30-35 миллиметров). Вследствие этого образовался сход ливневых потоков, представляющий риск затопления низинной местности. В общей сложности в ЕДДС поступило девять обращений от жителей Анапы о том, что есть риск затоплений. По всем обращениям оперативно отработали аварийно-спасательный отряд "Кубань-СПАС" и службы ЖКХ. Стоит отметить, что все службы были заранее предупреждены о предстоящих погодных условиях, поэтому были готовы к реагированию на возможную ситуацию", — сообщает пресс-служба администрации города-курорта.Режим повышенной готовности в связи с обильным дождем действует в <a href="http://ria.ru/location_Novorossijjsk/" target="_blank" data-auto="true">Новороссийске</a>, в городе выпало до 40 миллиметров осадков, городские службы устраняют последствия ливня. Со ссылкой на прогноз Росгидрометеоцентра местные власти сообщают о приближении циклона со стороны <a href="http://ria.ru/location_Taman/" target="_blank" data-auto="true">Тамани</a> и просят жителей города соблюдать меры безопасности.

https://ria.ru/20200924/pogoda-1577702899.html

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тамань (станица)

новороссийск

анапа

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, тамань (станица), новороссийск, анапа, происшествия