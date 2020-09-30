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В Анапе за полтора часа выпала месячная норма осадков
Месячная норма осадков выпала в Анапе за 1,5 часа, но экстренные службы были предупреждены и оперативно отреагировали на обращения жителей, сообщает местная... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T16:52
2020-09-30T23:43
погода
тамань (станица)
новороссийск
анапа
происшествия
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<strong>КРАСНОДАР, 30 сен — РИА Новости.</strong> Месячная норма осадков выпала в <a href="http://ria.ru/location_Anapa/" target="_blank" data-auto="true">Анапе</a> за 1,5 часа, но экстренные службы были предупреждены и оперативно отреагировали на обращения жителей, сообщает местная администрация."За полтора часа в Анапе выпало от 25 до 28 миллиметров осадков, соизмеримых с месячной нормой (30-35 миллиметров). Вследствие этого образовался сход ливневых потоков, представляющий риск затопления низинной местности. В общей сложности в ЕДДС поступило девять обращений от жителей Анапы о том, что есть риск затоплений. По всем обращениям оперативно отработали аварийно-спасательный отряд "Кубань-СПАС" и службы ЖКХ. Стоит отметить, что все службы были заранее предупреждены о предстоящих погодных условиях, поэтому были готовы к реагированию на возможную ситуацию", — сообщает пресс-служба администрации города-курорта.Режим повышенной готовности в связи с обильным дождем действует в <a href="http://ria.ru/location_Novorossijjsk/" target="_blank" data-auto="true">Новороссийске</a>, в городе выпало до 40 миллиметров осадков, городские службы устраняют последствия ливня. Со ссылкой на прогноз Росгидрометеоцентра местные власти сообщают о приближении циклона со стороны <a href="http://ria.ru/location_Taman/" target="_blank" data-auto="true">Тамани</a> и просят жителей города соблюдать меры безопасности.
https://ria.ru/20200924/pogoda-1577702899.html
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тамань (станица)
новороссийск
анапа
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погода, тамань (станица), новороссийск, анапа, происшествия

В Анапе за полтора часа выпала месячная норма осадков

16:52 30.09.2020 (обновлено: 23:43 30.09.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкПоследствия наводнения в Краснодарском крае
Последствия наводнения в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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КРАСНОДАР, 30 сен — РИА Новости. Месячная норма осадков выпала в Анапе за 1,5 часа, но экстренные службы были предупреждены и оперативно отреагировали на обращения жителей, сообщает местная администрация.
"За полтора часа в Анапе выпало от 25 до 28 миллиметров осадков, соизмеримых с месячной нормой (30-35 миллиметров). Вследствие этого образовался сход ливневых потоков, представляющий риск затопления низинной местности. В общей сложности в ЕДДС поступило девять обращений от жителей Анапы о том, что есть риск затоплений. По всем обращениям оперативно отработали аварийно-спасательный отряд "Кубань-СПАС" и службы ЖКХ. Стоит отметить, что все службы были заранее предупреждены о предстоящих погодных условиях, поэтому были готовы к реагированию на возможную ситуацию", — сообщает пресс-служба администрации города-курорта.
Режим повышенной готовности в связи с обильным дождем действует в Новороссийске, в городе выпало до 40 миллиметров осадков, городские службы устраняют последствия ливня. Со ссылкой на прогноз Росгидрометеоцентра местные власти сообщают о приближении циклона со стороны Тамани и просят жителей города соблюдать меры безопасности.
Деревья - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
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ПогодаТамань (станица)НовороссийскАнапаПроисшествия
 
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