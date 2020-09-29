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https://ria.ru/20200929/zhukov-1577959021.html
ФСИН выступила за продление испытательного срока Егору Жукову
ФСИН попросила суд продлить испытательный срок осужденному за призывы к экстремизму блогеру Егору Жукову, сообщили РИА Новости во вторник в Кунцевском суде... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T17:24
2020-09-29T17:24
егор жуков
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
москва
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_ispolnenija_nakazanijj_RF" target="_blank">ФСИН</a> попросила суд продлить испытательный срок осужденному за призывы к экстремизму блогеру <a href="http://ria.ru/person_egor-zhukov/" target="_blank" data-auto="true">Егору Жукову</a>, сообщили РИА Новости во вторник в Кунцевском суде Москвы."Ходатайство о продлении срока условного осуждения суд рассмотрит 5 октября", - сказали в суде, не уточняя детали.Комментариями ФСИН агентство пока не располагает. Защита Жукова объяснила РИА Новости, что не в курсе ходатайства.Жуков был арестован в начале августа 2019 года по обвинению в организации беспорядков 27 июля того же года в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>. Позже преследование по этому делу было прекращено, студенту предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в нескольких роликах на его YouTube-канале.В декабре Кунцевский суд Москвы приговорил Жукова по обвинению в призывах к экстремизму к трем годам условно. В деле была использована только одна экспертиза, проведенная экспертом ФСБ. Позже Мосгорсуд признал это решение законным.
https://ria.ru/20200929/srok-1577958390.html
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егор жуков, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва

ФСИН выступила за продление испытательного срока Егору Жукову

17:24 29.09.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБлогер Егор Жуков у здания Кунцевского суда
Блогер Егор Жуков у здания Кунцевского суда - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. ФСИН попросила суд продлить испытательный срок осужденному за призывы к экстремизму блогеру Егору Жукову, сообщили РИА Новости во вторник в Кунцевском суде Москвы.
"Ходатайство о продлении срока условного осуждения суд рассмотрит 5 октября", - сказали в суде, не уточняя детали.
Комментариями ФСИН агентство пока не располагает. Защита Жукова объяснила РИА Новости, что не в курсе ходатайства.
Жуков был арестован в начале августа 2019 года по обвинению в организации беспорядков 27 июля того же года в Москве. Позже преследование по этому делу было прекращено, студенту предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в нескольких роликах на его YouTube-канале.
Руководитель карельского отделения общества Мемориал Юрий Дмитриев - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
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Верховный суд Карелии приговорил историка Дмитриева к 13 годам колонии
В декабре Кунцевский суд Москвы приговорил Жукова по обвинению в призывах к экстремизму к трем годам условно. В деле была использована только одна экспертиза, проведенная экспертом ФСБ. Позже Мосгорсуд признал это решение законным.
 
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Егор ЖуковФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Москва
 
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