https://ria.ru/20200929/zhukov-1577959021.html

ФСИН выступила за продление испытательного срока Егору Жукову

ФСИН попросила суд продлить испытательный срок осужденному за призывы к экстремизму блогеру Егору Жукову, сообщили РИА Новости во вторник в Кунцевском суде... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T17:24

2020-09-29T17:24

2020-09-29T17:24

егор жуков

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

москва

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_ispolnenija_nakazanijj_RF" target="_blank">ФСИН</a> попросила суд продлить испытательный срок осужденному за призывы к экстремизму блогеру <a href="http://ria.ru/person_egor-zhukov/" target="_blank" data-auto="true">Егору Жукову</a>, сообщили РИА Новости во вторник в Кунцевском суде Москвы."Ходатайство о продлении срока условного осуждения суд рассмотрит 5 октября", - сказали в суде, не уточняя детали.Комментариями ФСИН агентство пока не располагает. Защита Жукова объяснила РИА Новости, что не в курсе ходатайства.Жуков был арестован в начале августа 2019 года по обвинению в организации беспорядков 27 июля того же года в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>. Позже преследование по этому делу было прекращено, студенту предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в нескольких роликах на его YouTube-канале.В декабре Кунцевский суд Москвы приговорил Жукова по обвинению в призывах к экстремизму к трем годам условно. В деле была использована только одна экспертиза, проведенная экспертом ФСБ. Позже Мосгорсуд признал это решение законным.

https://ria.ru/20200929/srok-1577958390.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

егор жуков, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва