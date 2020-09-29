https://ria.ru/20200929/vaktsinatsiya-1577951524.html

Мурашко рассказал о вакцинации от COVID-19 в Москве

Более 5,5 тысячи человек сделали прививки от коронавируса в Москве в рамках пострегистрационных исследований, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T15:57

2020-09-29T15:57

2020-09-29T16:11

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

михаил мурашко

здоровье - общество

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576979558_0:115:3072:1843_1400x0_80_0_0_546ca5c6c23e304eeada47245e0f3d78.jpg

<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Более 5,5 тысячи человек сделали прививки от коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в рамках пострегистрационных исследований, сообщил министр здравоохранения РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a> на совещании президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> с правительством.Он отметил, что впервые в мире в России создана уникальная система по отслеживанию состояния пациентов после вакцинации. "Это и мобильное приложение, и телемедицинский центр, который активно обзванивает пациентов, находящихся под пристальным наблюдением медицинских работников", - отметил министр.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, москва, общество