https://ria.ru/20200929/vaktsinatsiya-1577951524.html
Мурашко рассказал о вакцинации от COVID-19 в Москве
Более 5,5 тысячи человек сделали прививки от коронавируса в Москве в рамках пострегистрационных исследований, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T15:57
2020-09-29T15:57
2020-09-29T16:11
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
михаил мурашко
здоровье - общество
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576979558_0:115:3072:1843_1400x0_80_0_0_546ca5c6c23e304eeada47245e0f3d78.jpg
<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Более 5,5 тысячи человек сделали прививки от коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в рамках пострегистрационных исследований, сообщил министр здравоохранения РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a> на совещании президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> с правительством.Он отметил, что впервые в мире в России создана уникальная система по отслеживанию состояния пациентов после вакцинации. "Это и мобильное приложение, и телемедицинский центр, который активно обзванивает пациентов, находящихся под пристальным наблюдением медицинских работников", - отметил министр.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576979558_134:0:2865:2048_1400x0_80_0_0_a6fd9a57a24f7d696a2c41970cd3c58d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, москва, общество