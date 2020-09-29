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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200929/turtsiya-1577944495.html
Кремль призвал Турцию не выступать с заявлениями о военной поддержке
Любые заявления о военной поддержке Армении или Азербайджана подливают масло в огонь конфликта между странами, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T14:10
2020-09-29T16:45
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
мевлют чавушоглу
дмитрий песков
франция
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Любые заявления о военной поддержке Армении или Азербайджана подливают масло в огонь конфликта между странами, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Во вторник глава МИД Турции <a href="http://ria.ru/person_Mevljut_CHavushoglu/" target="_blank" data-auto="true">Мевлют Чавушоглу</a> заявил, что Турция готова оказывать поддержку Азербайджану как за столом переговоров, так и на поле боя."В Кремле, прежде всего, исходят из необходимости скорейшего прекращения огня и боевых действий. Любые заявления о какой-то военной поддержке или военной активности однозначно подливают масло в огонь. Мы категорически против этого и мы не согласны с такой постановкой вопроса", - сказал Песков, отвечая на вопрос, рассматривается ли в Кремле вариант военной поддержки Армении, например, по линии ОДКБ.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности.
https://ria.ru/20200928/karabakh-1577911513.html
Смешно. Не приемлем, озабочены. Импотенция внешней политики РФ налицо. Оплевывают страну все кому не лень, никакого ответа, кроме утирания. Украина, Белоруссия, Армения - никого больше не осталось у России в друзьях. Всех прогуляла, пробалаболила, продала. Лавров только озабоченность свои высказывает. Позорище, стыдно за страну
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Спросить Турцию: Не пора ли вернуть Армении Арарат, а православной России Константинополь?
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франция
азербайджан
армения
РИА Новости
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мевлют чавушоглу, дмитрий песков, франция, азербайджан, армения, в мире

Кремль призвал Турцию не выступать с заявлениями о военной поддержке

14:10 29.09.2020 (обновлено: 16:45 29.09.2020)
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Любые заявления о военной поддержке Армении или Азербайджана подливают масло в огонь конфликта между странами, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция готова оказывать поддержку Азербайджану как за столом переговоров, так и на поле боя.
"В Кремле, прежде всего, исходят из необходимости скорейшего прекращения огня и боевых действий. Любые заявления о какой-то военной поддержке или военной активности однозначно подливают масло в огонь. Мы категорически против этого и мы не согласны с такой постановкой вопроса", - сказал Песков, отвечая на вопрос, рассматривается ли в Кремле вариант военной поддержки Армении, например, по линии ОДКБ.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаМевлют ЧавушоглуДмитрий ПесковФранцияАзербайджанАрменияВ мире
 
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