https://ria.ru/20200929/turtsiya-1577944495.html

Кремль призвал Турцию не выступать с заявлениями о военной поддержке

Любые заявления о военной поддержке Армении или Азербайджана подливают масло в огонь конфликта между странами, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T14:10

2020-09-29T14:10

2020-09-29T16:45

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

мевлют чавушоглу

дмитрий песков

франция

азербайджан

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Любые заявления о военной поддержке Армении или Азербайджана подливают масло в огонь конфликта между странами, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Во вторник глава МИД Турции <a href="http://ria.ru/person_Mevljut_CHavushoglu/" target="_blank" data-auto="true">Мевлют Чавушоглу</a> заявил, что Турция готова оказывать поддержку Азербайджану как за столом переговоров, так и на поле боя."В Кремле, прежде всего, исходят из необходимости скорейшего прекращения огня и боевых действий. Любые заявления о какой-то военной поддержке или военной активности однозначно подливают масло в огонь. Мы категорически против этого и мы не согласны с такой постановкой вопроса", - сказал Песков, отвечая на вопрос, рассматривается ли в Кремле вариант военной поддержки Армении, например, по линии ОДКБ.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности.

https://ria.ru/20200928/karabakh-1577911513.html

piligrimwl Смешно. Не приемлем, озабочены. Импотенция внешней политики РФ налицо. Оплевывают страну все кому не лень, никакого ответа, кроме утирания. Украина, Белоруссия, Армения - никого больше не осталось у России в друзьях. Всех прогуляла, пробалаболила, продала. Лавров только озабоченность свои высказывает. Позорище, стыдно за страну 129

Сергей Ростовцев Спросить Турцию: Не пора ли вернуть Армении Арарат, а православной России Константинополь? 114

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франция

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мевлют чавушоглу, дмитрий песков, франция, азербайджан, армения, в мире