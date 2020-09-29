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https://ria.ru/20200929/tikhanovskaya-1577944068.html
Кремль прокомментировал встречу Макрона с Тихановской
Встреча президента Франции Эммануэля Макрона и экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской - это их право, Кремль его уважает, заявил... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T14:05
2020-09-29T14:05
светлана тихановская
эммануэль макрон
дмитрий песков
франция
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Встреча президента Франции <a href="https://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron" target="_blank">Эммануэля Макрона</a> и экс-кандидата в президенты Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светланы Тихановской</a> - это их право, Кремль его уважает, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>.Во вторник утром с Тихановской встретился президент Франции Эммануэль Макрон, который находится с визитом в Вильнюсе.
https://ria.ru/20200929/tikhanovskaya-1577936552.html
Правильно, у них свобода и демократия, у них Президент может встретиться с любым бомжом как дома, так и в любой точке ихнего ЕСа, на здоровье. А у нас, в Великой России - не царское это дело, со всякими встречаться.
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а Песков то хорош ))))
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франция
белоруссия
РИА Новости
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светлана тихановская, эммануэль макрон, дмитрий песков, франция, белоруссия, в мире

Кремль прокомментировал встречу Макрона с Тихановской

14:05 29.09.2020
 
© REUTERS / Andrius SytasЛидер белорусской оппозиции Светлана Цихановская прибыла на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Вильнюсе, Литва
Лидер белорусской оппозиции Светлана Цихановская прибыла на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© REUTERS / Andrius Sytas
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Встреча президента Франции Эммануэля Макрона и экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской - это их право, Кремль его уважает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Во вторник утром с Тихановской встретился президент Франции Эммануэль Макрон, который находится с визитом в Вильнюсе.

"Президент Франции встретился с гражданкой Белоруссии. По-другому мы оценивать это не можем. Это право и президента Франции, и гражданки Белоруссии. Мы уважаем право и его, и ее", - заявил Песков журналистам.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
Вчера, 12:28Протесты в Белоруссии
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Светлана ТихановскаяЭммануэль МакронДмитрий ПесковФранцияБелоруссияВ мире
 
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