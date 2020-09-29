https://ria.ru/20200929/tikhanovskaya-1577944068.html

Кремль прокомментировал встречу Макрона с Тихановской

Встреча президента Франции Эммануэля Макрона и экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской - это их право, Кремль его уважает, заявил... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T14:05

2020-09-29T14:05

2020-09-29T14:05

светлана тихановская

эммануэль макрон

дмитрий песков

франция

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577929319_0:75:2663:1573_1400x0_80_0_0_cf7fd5a1d302a0c340c2d5d75eb8e686.jpg

<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Встреча президента Франции <a href="https://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron" target="_blank">Эммануэля Макрона</a> и экс-кандидата в президенты Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светланы Тихановской</a> - это их право, Кремль его уважает, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>.Во вторник утром с Тихановской встретился президент Франции Эммануэль Макрон, который находится с визитом в Вильнюсе.

https://ria.ru/20200929/tikhanovskaya-1577936552.html

Александр Невский Правильно, у них свобода и демократия, у них Президент может встретиться с любым бомжом как дома, так и в любой точке ихнего ЕСа, на здоровье. А у нас, в Великой России - не царское это дело, со всякими встречаться. 115

Gloomy Humorist а Песков то хорош )))) 107

32

франция

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, эммануэль макрон, дмитрий песков, франция, белоруссия, в мире