https://ria.ru/20200929/tikhanovskaya-1577944068.html
Кремль прокомментировал встречу Макрона с Тихановской
Встреча президента Франции Эммануэля Макрона и экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской - это их право, Кремль его уважает, заявил... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T14:05
2020-09-29T14:05
2020-09-29T14:05
светлана тихановская
эммануэль макрон
дмитрий песков
франция
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Встреча президента Франции <a href="https://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron" target="_blank">Эммануэля Макрона</a> и экс-кандидата в президенты Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светланы Тихановской</a> - это их право, Кремль его уважает, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>.Во вторник утром с Тихановской встретился президент Франции Эммануэль Макрон, который находится с визитом в Вильнюсе.
https://ria.ru/20200929/tikhanovskaya-1577936552.html
Александр Невский
Правильно, у них свобода и демократия, у них Президент может встретиться с любым бомжом как дома, так и в любой точке ихнего ЕСа, на здоровье. А у нас, в Великой России - не царское это дело, со всякими встречаться.
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Gloomy Humorist
а Песков то хорош ))))
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франция
белоруссия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, эммануэль макрон, дмитрий песков, франция, белоруссия, в мире