https://ria.ru/20200929/sazhentsy-1577920767.html
В Приморье высадят почти один миллион саженцев дуба и кедра
Около 1 миллиона саженцев корейского кедра и дуба высадят в этом году в районах Приморья в рамках национального проекта "Экология", сообщает правительство... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T05:56
2020-09-29T05:56
2020-09-29T05:56
владивосток
пожарский район
спасский район
приморский край
уссурийск
общество
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 29 сен – РИА Новости.</strong> Около 1 миллиона саженцев корейского кедра и дуба высадят в этом году в районах Приморья в рамках национального проекта "Экология", сообщает правительство региона."Сорок гектаров корейского кедра высадили в <a href="http://ria.ru/location_Spasskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Спасском районе</a>. В этом году Приморская авиабаза планирует восстановить 300 гектаров леса в рамках национального проекта "Экология"… На сегодняшний день подготовлено почти 200 гектаров почвы", - говорится в сообщении.Корейский кедр и дуб будут высаживать в Спасском, <a href="http://ria.ru/location_Pozharskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Пожарском районах</a>, Чугуевском, Хорольском муниципальных округах и в <a href="http://ria.ru/location_Ussurijjsk/" target="_blank" data-auto="true">Уссурийске</a>. Все работы планируется завершить до 15 октября."Всего в указанных районах планируется высадить около 1 миллиона саженцев, по 3-4 тысячи на гектар. Из них 600 тысяч саженцев корейского кедра и 300 тысяч дуба. Большинство молодняка выращено на Приморской авиабазе", – отмечают власти.Всего в этом году в рамках регионального проекта "Сохранение лесов в Приморском крае" национального проекта "Экология" планируется восстановить свыше 10 тысячи гектаров леса. Большая часть – около 9,5 тысячи гектаров – естественное восстановление. Данный показатель необходимо поддерживать до 2024 года.В регионе действует государственная программа "Развитие лесного хозяйства Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целями являются повышение к 2027 году эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов до 100%, а также обеспечение к этому сроку полного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах леса при сохранении биологического разнообразия.
https://ria.ru/20200928/ferma-1577862578.html
https://ria.ru/20200925/rybaki-1577744344.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владивосток, пожарский район, спасский район, приморский край, уссурийск, общество
ВЛАДИВОСТОК, 29 сен – РИА Новости. Около 1 миллиона саженцев корейского кедра и дуба высадят в этом году в районах Приморья в рамках национального проекта "Экология", сообщает правительство региона.
"Сорок гектаров корейского кедра высадили в Спасском районе
. В этом году Приморская авиабаза планирует восстановить 300 гектаров леса в рамках национального проекта "Экология"… На сегодняшний день подготовлено почти 200 гектаров почвы", - говорится в сообщении.
Корейский кедр и дуб будут высаживать в Спасском, Пожарском районах
, Чугуевском, Хорольском муниципальных округах и в Уссурийске
. Все работы планируется завершить до 15 октября.
"Всего в указанных районах планируется высадить около 1 миллиона саженцев, по 3-4 тысячи на гектар. Из них 600 тысяч саженцев корейского кедра и 300 тысяч дуба. Большинство молодняка выращено на Приморской авиабазе", – отмечают власти.
Всего в этом году в рамках регионального проекта "Сохранение лесов в Приморском крае" национального проекта "Экология" планируется восстановить свыше 10 тысячи гектаров леса. Большая часть – около 9,5 тысячи гектаров – естественное восстановление. Данный показатель необходимо поддерживать до 2024 года.
В регионе действует государственная программа "Развитие лесного хозяйства Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целями являются повышение к 2027 году эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов до 100%, а также обеспечение к этому сроку полного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах леса при сохранении биологического разнообразия.