https://ria.ru/20200929/netflix-1577907858.html

Стало известно, над чем работают в Netflix Меган Маркл и принц Гарри

Представитель Netfliх подтвердил, что Меган Маркл и принц Гарри уже начали работу над несколькими проектами, сообщает Radio Times. РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T00:24

2020-09-29T00:24

2020-09-29T00:38

культура

кино и сериалы

новости культуры

меган маркл

netflix

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<strong>МОСКВА, 29 сен – РИА Новости</strong>. Представитель Netfliх подтвердил, что Меган Маркл и принц Гарри уже начали работу над несколькими проектами, <a href="https://www.radiotimes.com/news/tv/2020-09-28/prince-harry-meghan-markle-netflix/" target="_blank">сообщает</a> Radio Times.По словам сотрудника стримингового сервиса, это "документальный фильме о природе и анимационной сериал про женщин, истории которых вдохновляют". Он уточнил, что о подробностях говорить пока рано.При этом The Sun <a href="https://www.thesun.co.uk/news/12784896/prince-harry-meghan-markle-netflix-reality-series/" target="_blank">сообщила</a>, что принц Гарри и Меган Маркл станут героями реалити-шоу на Netflix. По информации газеты, они будут находиться под наблюдением камер в течение трех месяцев, но большая часть серий будет посвящена их благотворительной деятельности, а не жизни за закрытыми дверями.В начале месяца стало известно, что герцог и герцогиня Сассекские подписали с Netflix контракт на производство документальных фильмов и сериалов, а также художественных картин и телепрограмм для взрослых и детей. Отмечалось также, что сами супруги не <a href="https://ria.ru/20200910/markle-1577025708.html" target="_blank">собираются</a> появляться в кадре.

https://ria.ru/20200924/markl-1577704423.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, меган маркл, netflix