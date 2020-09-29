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https://ria.ru/20200929/netflix-1577907858.html
Стало известно, над чем работают в Netflix Меган Маркл и принц Гарри
Представитель Netfliх подтвердил, что Меган Маркл и принц Гарри уже начали работу над несколькими проектами, сообщает Radio Times. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T00:24
2020-09-29T00:38
культура
кино и сериалы
новости культуры
меган маркл
netflix
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<strong>МОСКВА, 29 сен – РИА Новости</strong>. Представитель Netfliх подтвердил, что Меган Маркл и принц Гарри уже начали работу над несколькими проектами, <a href="https://www.radiotimes.com/news/tv/2020-09-28/prince-harry-meghan-markle-netflix/" target="_blank">сообщает</a> Radio Times.По словам сотрудника стримингового сервиса, это "документальный фильме о природе и анимационной сериал про женщин, истории которых вдохновляют". Он уточнил, что о подробностях говорить пока рано.При этом The Sun <a href="https://www.thesun.co.uk/news/12784896/prince-harry-meghan-markle-netflix-reality-series/" target="_blank">сообщила</a>, что принц Гарри и Меган Маркл станут героями реалити-шоу на Netflix. По информации газеты, они будут находиться под наблюдением камер в течение трех месяцев, но большая часть серий будет посвящена их благотворительной деятельности, а не жизни за закрытыми дверями.В начале месяца стало известно, что герцог и герцогиня Сассекские подписали с Netflix контракт на производство документальных фильмов и сериалов, а также художественных картин и телепрограмм для взрослых и детей. Отмечалось также, что сами супруги не <a href="https://ria.ru/20200910/markle-1577025708.html" target="_blank">собираются</a> появляться в кадре.
https://ria.ru/20200924/markl-1577704423.html
РИА Новости
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кино и сериалы, новости культуры, меган маркл, netflix

Стало известно, над чем работают в Netflix Меган Маркл и принц Гарри

00:24 29.09.2020 (обновлено: 00:38 29.09.2020)
517
© AP Photo / Invision/Joel C RyanМеган, герцогиня Сассекская, на лондонской премьере "Короля Льва". 14 июля 2019
Меган, герцогиня Сассекская, на лондонской премьере Короля Льва. 14 июля 2019 - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© AP Photo / Invision/Joel C Ryan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Представитель Netfliх подтвердил, что Меган Маркл и принц Гарри уже начали работу над несколькими проектами, сообщает Radio Times.
По словам сотрудника стримингового сервиса, это "документальный фильме о природе и анимационной сериал про женщин, истории которых вдохновляют". Он уточнил, что о подробностях говорить пока рано.
При этом The Sun сообщила, что принц Гарри и Меган Маркл станут героями реалити-шоу на Netflix. По информации газеты, они будут находиться под наблюдением камер в течение трех месяцев, но большая часть серий будет посвящена их благотворительной деятельности, а не жизни за закрытыми дверями.
В начале месяца стало известно, что герцог и герцогиня Сассекские подписали с Netflix контракт на производство документальных фильмов и сериалов, а также художественных картин и телепрограмм для взрослых и детей. Отмечалось также, что сами супруги не собираются появляться в кадре.
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