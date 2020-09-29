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https://ria.ru/20200929/navalnyy-1577969070.html
Захарова: Германия отвечает на запросы по Навальному только через СМИ
Россия получает ответы от Германии по Алексею Навальному только через СМИ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T20:09
2020-09-29T20:09
госпитализация алексея навального
мария захарова
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
швеция
москва
берлин (город)
в мире
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Россия получает ответы от <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> по <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексею Навальному</a> только через СМИ, заявила официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>.Правительство ФРГ проверяет третий запрос России о правовой помощи по делу Навального, он получен в пятницу, сообщило в понедельник агентство <a href="https://www.dpa.com/en/" target="_blank" rel="nofollow noopener">dpa</a> со ссылкой на официального представителя в германском минюсте."За месяц три запроса. Ни на один из них не получили ответа. Ответ один мы получаем, но опять же через СМИ. Не в письменном виде или каким-то другим образом, а через СМИ", - сказала Захарова в эфире радио <a href="https://radiokp.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Комсомольская правда"</a>.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
https://radiosputnik.ria.ru/20200929/maas-1577958142.html
https://ria.ru/20200929/navalnyy-1577946093.html
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швеция
москва
берлин (город)
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госпитализация алексея навального, мария захарова, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, швеция, москва, берлин (город), в мире

Захарова: Германия отвечает на запросы по Навальному только через СМИ

20:09 29.09.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Россия получает ответы от Германии по Алексею Навальному только через СМИ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Правительство ФРГ проверяет третий запрос России о правовой помощи по делу Навального, он получен в пятницу, сообщило в понедельник агентство dpa со ссылкой на официального представителя в германском минюсте.
"За месяц три запроса. Ни на один из них не получили ответа. Ответ один мы получаем, но опять же через СМИ. Не в письменном виде или каким-то другим образом, а через СМИ", - сказала Захарова в эфире радио "Комсомольская правда".
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
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Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
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Госпитализация Алексея НавальногоМария ЗахароваАлексей НавальныйГенеральная прокуратура РФДмитрий ПесковШвецияМоскваБерлин (город)В мире
 
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