https://ria.ru/20200929/naryshkin-1577953296.html

Нарышкин заявил, что противники Белоруссии готовят резонансную провокацию

Противники властей Белоруссии, укрывающиеся за рубежом, готовят резонансную провокацию против Римско-католической церкви: они хотят арестовать или даже ранить,... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T16:21

2020-09-29T16:21

2020-09-29T16:21

протесты в белоруссии

религия

новости - религия и мировоззрение

римско-католическая церковь

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

сергей нарышкин

минск

белоруссия

сша

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Противники властей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, укрывающиеся за рубежом, готовят резонансную провокацию против <a href="http://ria.ru/organization_Rimsko-katolicheskaja_cerkov/" target="_blank" data-auto="true">Римско-католической церкви</a>: они хотят арестовать или даже ранить, а то и убить одного из авторитетных священнослужителей РКЦ, заявил директор Службы внешней разведки России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Naryshkin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Нарышкин</a>.Он отметил, что <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> бесцеремонно вмешиваются в религиозную ситуацию в Белоруссии, стремясь столкнуть представителей православной и католической ветвей христианства."По замыслу американцев, это должно вынудить <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> на жесткие ответные меры в отношении Римско-католической церкви. По имеющимся данным, среди укрывающихся сейчас за рубежом экстремистски настроенных противников нынешних властей Белоруссии вынашивается план резонансной провокации, в ходе которой был бы арестован или даже ранен или убит один из авторитетных священнослужителей РКЦ", - сообщил Нарышкин. Его слова приводит пресс-бюро <a href="http://ria.ru/organization_Sluzhba_vneshnejj_razvedki_RF/" target="_blank" data-auto="true">СВР</a>."Расчет на то, что это позволит существенно повысить антиправительственные настроения среди католиков и подстегнуть их к более активному участию в уличных протестах", - добавил он.

https://ria.ru/20200929/belorussiya-1577951364.html

https://ria.ru/20200929/belorussiya-1577950682.html

tessa izlesa Истрия в духе распятого мальчика 61

tessa izlesa Самое забавное, вот эти Енковы ещё пару месяцев назад на каждом шагу верещали какой Лукашенко русофоб и предатель... 41

23

минск

белоруссия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, новости - религия и мировоззрение, римско-католическая церковь, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, минск, белоруссия, сша, в мире