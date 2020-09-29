https://ria.ru/20200929/moskva-1577923839.html

В Москве приостановят работу детских досуговых центров с 5 по 18 октября

Мэр Москвы Сергей Собянин приостановил посещение государственных детских досуговых организаций с 5 по 18 октября включительно, соответствующий указ опубликован... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T09:18

2020-09-29T09:18

2020-09-29T09:33

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей собянин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> приостановил посещение государственных детских досуговых организаций с 5 по 18 октября включительно, соответствующий указ опубликован на сайте мэра."Приостановить с 5 октября 2020 года по 18 октября 2020 года включительно посещение гражданами детских досуговых организаций, подведомственных органам исполнительной власти города Москвы", - говорится в документе.В своем блоге Собянин отметил, что на две недели свою работу приостанавливают также учреждения дополнительного образования."Для того чтобы в этот период избежать лишних контактов и не подвергать детей риску заболеваний, на две недели приостановят свою работу учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении правительства Москвы", - сообщил Собянин.Ранее мэр сообщил, что, по рекомендации санитарных врачей, с учетом осеннего подъема простудных заболеваний и роста выявленных заболеваний коронавирусом было принято решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель – с 5 по 18 октября.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://radiosputnik.ria.ru/20200929/moskva-shkola-1577923431.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество