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https://ria.ru/20200929/moskva-1577923839.html
В Москве приостановят работу детских досуговых центров с 5 по 18 октября
Мэр Москвы Сергей Собянин приостановил посещение государственных детских досуговых организаций с 5 по 18 октября включительно, соответствующий указ опубликован... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T09:18
2020-09-29T09:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> приостановил посещение государственных детских досуговых организаций с 5 по 18 октября включительно, соответствующий указ опубликован на сайте мэра."Приостановить с 5 октября 2020 года по 18 октября 2020 года включительно посещение гражданами детских досуговых организаций, подведомственных органам исполнительной власти города Москвы", - говорится в документе.В своем блоге Собянин отметил, что на две недели свою работу приостанавливают также учреждения дополнительного образования."Для того чтобы в этот период избежать лишних контактов и не подвергать детей риску заболеваний, на две недели приостановят свою работу учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении правительства Москвы", - сообщил Собянин.Ранее мэр сообщил, что, по рекомендации санитарных врачей, с учетом осеннего подъема простудных заболеваний и роста выявленных заболеваний коронавирусом было принято решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель – с 5 по 18 октября.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество

В Москве приостановят работу детских досуговых центров с 5 по 18 октября

09:18 29.09.2020 (обновлено: 09:33 29.09.2020)
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© РИА Новости / Екатерина ШтукинаМузей Победы на Поклонной горе в Москве
Музей Победы на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин приостановил посещение государственных детских досуговых организаций с 5 по 18 октября включительно, соответствующий указ опубликован на сайте мэра.
"Приостановить с 5 октября 2020 года по 18 октября 2020 года включительно посещение гражданами детских досуговых организаций, подведомственных органам исполнительной власти города Москвы", - говорится в документе.
Учитель одной из школ - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
09:08
В Москве школьники одновременно уйдут на двухнедельные каникулы
В своем блоге Собянин отметил, что на две недели свою работу приостанавливают также учреждения дополнительного образования.
"Для того чтобы в этот период избежать лишних контактов и не подвергать детей риску заболеваний, на две недели приостановят свою работу учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении правительства Москвы", - сообщил Собянин.
Ранее мэр сообщил, что, по рекомендации санитарных врачей, с учетом осеннего подъема простудных заболеваний и роста выявленных заболеваний коронавирусом было принято решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель – с 5 по 18 октября.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваОбщество
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