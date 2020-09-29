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Минобрнауки разработало единый нацпроект по науке и высшему образованию
Минобрнауки России разработало единый национальный проект в сфере науки и высшего образования на 2021-2030 годы — "Наука и университеты", сообщается в... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T16:31
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навигатор абитуриента
россия
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
нацпроекты
общество
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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Минобрнауки России разработало единый национальный проект в сфере науки и высшего образования на 2021-2030 годы — "Наука и университеты", сообщается в <a href="https://t.me/minobrnaukiofficial/621" target="_blank" rel="nofollow noopener">телеграм</a>-канале ведомства."Минобрнауки России разработало единый национальный проект в сфере высшего образования и науки на 2021-2030 годы — национальный проект "Наука и университеты", — говорится в сообщении.Уточняется, что соответствующие предложения по "пересборке" нацпроектов "Наука" и "Образование" были поддержаны на коллегии Минобрнауки под председательством министра <a href="http://ria.ru/person_valeriy-falkov/" target="_blank" data-auto="true">Валерия Фалькова</a>.Планируется, что реализация единого национального проекта обеспечит доступность качественного высшего образования, дополнительного профессионального образования, привлекательность карьеры в сфере науки и высшего образования, а также уровень внедрения результатов научных исследования и разработок. Это должно поспособствовать присутствию России в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования.В единый нацпроект войдут четыре федеральных проекта: "Интеграция", "Исследовательское лидерство", "Инфраструктура", "Кадры".
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навигатор абитуриента, россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), нацпроекты, общество

Минобрнауки разработало единый нацпроект по науке и высшему образованию

16:31 29.09.2020 (обновлено: 23:49 29.09.2020)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВход в здание министерства образования и науки РФ
Вход в здание министерства образования и науки РФ - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Минобрнауки России разработало единый национальный проект в сфере науки и высшего образования на 2021-2030 годы — "Наука и университеты", сообщается в телеграм-канале ведомства.
"Минобрнауки России разработало единый национальный проект в сфере высшего образования и науки на 2021-2030 годы — национальный проект "Наука и университеты", — говорится в сообщении.
Уточняется, что соответствующие предложения по "пересборке" нацпроектов "Наука" и "Образование" были поддержаны на коллегии Минобрнауки под председательством министра Валерия Фалькова.
Планируется, что реализация единого национального проекта обеспечит доступность качественного высшего образования, дополнительного профессионального образования, привлекательность карьеры в сфере науки и высшего образования, а также уровень внедрения результатов научных исследования и разработок. Это должно поспособствовать присутствию России в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования.
В единый нацпроект войдут четыре федеральных проекта: "Интеграция", "Исследовательское лидерство", "Инфраструктура", "Кадры".
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Навигатор абитуриентаРоссияМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)НацпроектыОбщество
 
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