https://ria.ru/20200929/koronavirus-1577934184.html

В Москве за сутки госпитализировали 969 человек с коронавирусом

В Москве за сутки в больницы поступила почти 1 тысяча человек с коронавирусом, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T11:48

2020-09-29T11:48

2020-09-29T11:53

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> за сутки в больницы поступила почти 1 тысяча человек с коронавирусом, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом во вторник.В понедельник оперштаб сообщал, что в больницы столицы за сутки поступило 795 человек."В столице подтверждено 2300 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число госпитализаций тоже растёт, за сутки в больницы поступило 969 человек. Темп прироста новых случаев за две недели составляет 0,45%. В соответствии с критериями <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> показатель меньше 1% говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе", - говорится в сообщении.Отмечается, что 37,2% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 28,2% – от 46 до 65 лет, 14,9% - от 66 до 79 лет, еще 5,6% – старше 80 лет. Также 14,1% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением."В Москве, как и во всем мире, растет число новых случаев коронавируса, однако в городе на сегодняшний день цифры в 3 раза ниже, чем были на пике пандемии. В Лондоне сентябрьские показатели вернулись на уровень апрельских, а в Каталонии в сентябре зарегистрировали самое высокое суточное число случаев коронавируса за все время пандемии", - сообщили в столичном оперштабе.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://radiosputnik.ria.ru/20200929/koronavirus-1577926063.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество