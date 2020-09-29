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https://ria.ru/20200929/koronavirus-1577923372.html
Минздрав оценил ситуацию с койками для пациентов с коронавирусом
Почти 90% коек для пациентов с COVID-19 занято на сегодняшний день в России, при необходимости дополнительные койки будут переведены из резерва, Минздрав просит РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T09:07
2020-09-29T09:07
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Почти 90% коек для пациентов с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> занято на сегодняшний день в России, при необходимости дополнительные койки будут переведены из резерва, <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RF/" target="_blank">Минздрав</a> просит граждан максимально соблюдать меры профилактики, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов."В настоящее время для пациентов с COVID-19 развернуто 129 750 коек, из которых заняты 115 500, что составляет 89%. При необходимости, в случае роста заболеваемости, дополнительные койки будут переведены из резерва для приема пациентов с коронавирусом", - сказал Кузнецов.Он уточнил, что в период высокой заболеваемости COVID-19 в России оперативно было развернуто 184 тысячи коек."Мы обращаемся к гражданам с просьбой максимально соблюдать все меры инфекционной безопасности – носить маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию, по возможности избегать людных мест, тщательно и часто мыть руки с мылом, использовать антисептики. Всеобщее следование этим простым советам поможет не допустить роста заболеваемости. При первых симптомах недомогания обращайтесь за медицинской помощью", - подчеркнул Кузнецов.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Минздрав оценил ситуацию с койками для пациентов с коронавирусом

09:07 29.09.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на новом автомобиле скорой медицинской помощи, переданном учреждениям здравоохранения Свердловской области
Красный крест на новом автомобиле скорой медицинской помощи, переданном учреждениям здравоохранения Свердловской области - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Почти 90% коек для пациентов с COVID-19 занято на сегодняшний день в России, при необходимости дополнительные койки будут переведены из резерва, Минздрав просит граждан максимально соблюдать меры профилактики, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
"В настоящее время для пациентов с COVID-19 развернуто 129 750 коек, из которых заняты 115 500, что составляет 89%. При необходимости, в случае роста заболеваемости, дополнительные койки будут переведены из резерва для приема пациентов с коронавирусом", - сказал Кузнецов.
Он уточнил, что в период высокой заболеваемости COVID-19 в России оперативно было развернуто 184 тысячи коек.
"Мы обращаемся к гражданам с просьбой максимально соблюдать все меры инфекционной безопасности – носить маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию, по возможности избегать людных мест, тщательно и часто мыть руки с мылом, использовать антисептики. Всеобщее следование этим простым советам поможет не допустить роста заболеваемости. При первых симптомах недомогания обращайтесь за медицинской помощью", - подчеркнул Кузнецов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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