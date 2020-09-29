https://ria.ru/20200929/koronavirus-1577923372.html

Минздрав оценил ситуацию с койками для пациентов с коронавирусом

Почти 90% коек для пациентов с COVID-19 занято на сегодняшний день в России, при необходимости дополнительные койки будут переведены из резерва, Минздрав просит РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T09:07

2020-09-29T09:07

2020-09-29T09:07

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Почти 90% коек для пациентов с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> занято на сегодняшний день в России, при необходимости дополнительные койки будут переведены из резерва, <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RF/" target="_blank">Минздрав</a> просит граждан максимально соблюдать меры профилактики, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов."В настоящее время для пациентов с COVID-19 развернуто 129 750 коек, из которых заняты 115 500, что составляет 89%. При необходимости, в случае роста заболеваемости, дополнительные койки будут переведены из резерва для приема пациентов с коронавирусом", - сказал Кузнецов.Он уточнил, что в период высокой заболеваемости COVID-19 в России оперативно было развернуто 184 тысячи коек."Мы обращаемся к гражданам с просьбой максимально соблюдать все меры инфекционной безопасности – носить маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию, по возможности избегать людных мест, тщательно и часто мыть руки с мылом, использовать антисептики. Всеобщее следование этим простым советам поможет не допустить роста заболеваемости. При первых симптомах недомогания обращайтесь за медицинской помощью", - подчеркнул Кузнецов.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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