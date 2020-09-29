https://ria.ru/20200929/koreya-1577918606.html

Лавров рассказал о перспективах урегулирования на Корейском полуострове

Вопросы окончательного политического урегулирования на Корейском полуострове должны находиться в ведении Южной Кореи и КНДР - при содействии ООН, заявил во... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T00:10

2020-09-29T00:10

2020-09-29T00:10

москва

корейский полуостров

сергей лавров

южная корея

китай

кндр (северная корея)

оон

политика

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Вопросы окончательного политического урегулирования на <a href="http://ria.ru/location_Korean_Peninsula/" target="_blank" data-auto="true">Корейском полуострове</a> должны находиться в ведении <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/" target="_blank" data-auto="true">Южной Кореи</a> и КНДР - при содействии ООН, заявил во вторник глава российского МИД <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>.Он напомнил, что в 2017 году РФ и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> представили так называемую "дорожную карту" корейского урегулирования.По словам министра, эти совместные шаги "могли бы осуществляться параллельно, чтобы достигать прогресса в решении тех или иных проблем без их искусственной привязки друг к другу"."При этом указанные шаги могут потребовать организации работы в различных форматах. Мы, например, убеждены, что вопросы окончательного политического урегулирования на Корейском полуострове должны находиться в ведении самих корейских государств с необходимым содействием со стороны <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank">ООН</a>", - подчеркнул Лавров.

https://ria.ru/20200928/chinovnik-1577868403.html

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москва

корейский полуостров

южная корея

китай

кндр (северная корея)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, корейский полуостров, сергей лавров, южная корея, китай, кндр (северная корея), оон, политика