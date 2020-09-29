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Лавров рассказал о перспективах урегулирования на Корейском полуострове
Вопросы окончательного политического урегулирования на Корейском полуострове должны находиться в ведении Южной Кореи и КНДР - при содействии ООН, заявил во... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T00:10
2020-09-29T00:10
москва
корейский полуостров
сергей лавров
южная корея
китай
кндр (северная корея)
оон
политика
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Вопросы окончательного политического урегулирования на <a href="http://ria.ru/location_Korean_Peninsula/" target="_blank" data-auto="true">Корейском полуострове</a> должны находиться в ведении <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/" target="_blank" data-auto="true">Южной Кореи</a> и КНДР - при содействии ООН, заявил во вторник глава российского МИД <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>.Он напомнил, что в 2017 году РФ и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> представили так называемую "дорожную карту" корейского урегулирования.По словам министра, эти совместные шаги "могли бы осуществляться параллельно, чтобы достигать прогресса в решении тех или иных проблем без их искусственной привязки друг к другу"."При этом указанные шаги могут потребовать организации работы в различных форматах. Мы, например, убеждены, что вопросы окончательного политического урегулирования на Корейском полуострове должны находиться в ведении самих корейских государств с необходимым содействием со стороны <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank">ООН</a>", - подчеркнул Лавров.
https://ria.ru/20200928/chinovnik-1577868403.html
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москва
корейский полуостров
южная корея
китай
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москва, корейский полуостров, сергей лавров, южная корея, китай, кндр (северная корея), оон, политика

Лавров рассказал о перспективах урегулирования на Корейском полуострове

00:10 29.09.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Вопросы окончательного политического урегулирования на Корейском полуострове должны находиться в ведении Южной Кореи и КНДР - при содействии ООН, заявил во вторник глава российского МИД Сергей Лавров.
Он напомнил, что в 2017 году РФ и Китай представили так называемую "дорожную карту" корейского урегулирования.

"Невзирая на известные трудности на данных переговорных треках, считаем, что в принципиальном плане мы подошли к третьему этапу реализации документа – возобновлению многостороннего взаимодействия по урегулированию всего комплекса проблем Корейского полуострова. Руководствуясь такой логикой, приступили к разработке в 2019 г. соответствующего "плана действий", в котором попытались изложить будущие совместные шаги вовлеченных государств в четырех основных измерениях: военном, политическом, экономическом и гуманитарном", - пояснил Лавров в интервью южнокорейскому агентству Ренхап.

По словам министра, эти совместные шаги "могли бы осуществляться параллельно, чтобы достигать прогресса в решении тех или иных проблем без их искусственной привязки друг к другу".
"При этом указанные шаги могут потребовать организации работы в различных форматах. Мы, например, убеждены, что вопросы окончательного политического урегулирования на Корейском полуострове должны находиться в ведении самих корейских государств с необходимым содействием со стороны ООН", - подчеркнул Лавров.
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время пресс-конференции после крушения туристического катера в Будапеште. 30 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
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МоскваКорейский полуостровСергей ЛавровЮжная КореяКитайКНДР (Северная Корея)ООНПолитика
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