Лавров рассказал о перспективах урегулирования на Корейском полуострове
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Вопросы окончательного политического урегулирования на Корейском полуострове должны находиться в ведении Южной Кореи и КНДР - при содействии ООН, заявил во вторник глава российского МИД Сергей Лавров.
Он напомнил, что в 2017 году РФ и Китай представили так называемую "дорожную карту" корейского урегулирования.
"Невзирая на известные трудности на данных переговорных треках, считаем, что в принципиальном плане мы подошли к третьему этапу реализации документа – возобновлению многостороннего взаимодействия по урегулированию всего комплекса проблем Корейского полуострова. Руководствуясь такой логикой, приступили к разработке в 2019 г. соответствующего "плана действий", в котором попытались изложить будущие совместные шаги вовлеченных государств в четырех основных измерениях: военном, политическом, экономическом и гуманитарном", - пояснил Лавров в интервью южнокорейскому агентству Ренхап.
По словам министра, эти совместные шаги "могли бы осуществляться параллельно, чтобы достигать прогресса в решении тех или иных проблем без их искусственной привязки друг к другу".
"При этом указанные шаги могут потребовать организации работы в различных форматах. Мы, например, убеждены, что вопросы окончательного политического урегулирования на Корейском полуострове должны находиться в ведении самих корейских государств с необходимым содействием со стороны ООН", - подчеркнул Лавров.