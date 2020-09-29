https://ria.ru/20200929/karabakh-1577944596.html
Песков: Москва определит позицию по Карабаху вместе с партнерами по ОБСЕ
Москва самым внимательным образом следит за происходящим в Нагорном Карабахе для определения дальнейших шагов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T14:11
2020-09-29T14:11
2020-09-29T14:16
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
дмитрий песков
франция
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Москва самым внимательным образом следит за происходящим в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Нагорном Карабахе</a> для определения дальнейших шагов, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Мы собираем всю информацию о происходящем на линии соприкосновения. Мы самым внимательным образом отслеживаем все появляющиеся новости, анализируем ситуацию и используем эти знания для формирования нашей будущей позиции, определения дальнейших шагов вместе с нашими партнерами по группе ОБСЕ", - сказал Песков журналистам.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности.
https://ria.ru/20200929/turtsiya-1577944495.html
https://ria.ru/20200929/karabakh-1577944361.html
1
нагорный карабах
франция
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нагорный карабах, дмитрий песков, франция, азербайджан, армения, в мире