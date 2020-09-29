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https://ria.ru/20200929/gossovet-1577939885.html
Клишас рассказал о подготовке законопроекта о Госсовете
Законопроект о Госсовете ещё не готов, идёт доработка ряда его положений, заявил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по поправкам в конституцию, глава... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T13:04
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андрей клишас
совет федерации рф
политика
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Законопроект о Госсовете ещё не готов, идёт доработка ряда его положений, заявил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по поправкам в конституцию, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Klishas/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Клишас</a>."Законопроект пока ещё не готов, думаем над рядом пунктов. Работа ещё продолжается", - сказал он.При этом он отметил, что функций органа государственной власти у Госсовета не будет.Ранее сенатор сообщил РИА Новости, что законопроект о Госсовете не предполагает изменения функций Госсовета и его состава.
https://ria.ru/20200929/udalenka-1577937938.html
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андрей клишас, совет федерации рф, политика

Клишас рассказал о подготовке законопроекта о Госсовете

13:04 29.09.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместное расширенное заседание президиума Государственного совета и Совета при президенте по науке и образованию
Президент РФ Владимир Путин проводит совместное расширенное заседание президиума Государственного совета и Совета при президенте по науке и образованию - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Законопроект о Госсовете ещё не готов, идёт доработка ряда его положений, заявил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по поправкам в конституцию, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Законопроект пока ещё не готов, думаем над рядом пунктов. Работа ещё продолжается", - сказал он.
При этом он отметил, что функций органа государственной власти у Госсовета не будет.

"Все функции должны быть прописаны в конституции, (в ней) функций органа государственной власти у Госсовета не было и нет", - заявил Клишас.

Ранее сенатор сообщил РИА Новости, что законопроект о Госсовете не предполагает изменения функций Госсовета и его состава.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
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Андрей КлишасСовет Федерации РФПолитика
 
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