https://ria.ru/20200929/gossovet-1577939885.html

Клишас рассказал о подготовке законопроекта о Госсовете

Законопроект о Госсовете ещё не готов, идёт доработка ряда его положений, заявил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по поправкам в конституцию, глава... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T13:04

2020-09-29T13:04

2020-09-29T13:03

андрей клишас

совет федерации рф

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564358816_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_be743e6b42c5d3296346cb1047b973fe.jpg

<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Законопроект о Госсовете ещё не готов, идёт доработка ряда его положений, заявил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по поправкам в конституцию, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Klishas/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Клишас</a>."Законопроект пока ещё не готов, думаем над рядом пунктов. Работа ещё продолжается", - сказал он.При этом он отметил, что функций органа государственной власти у Госсовета не будет.Ранее сенатор сообщил РИА Новости, что законопроект о Госсовете не предполагает изменения функций Госсовета и его состава.

https://ria.ru/20200929/udalenka-1577937938.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей клишас, совет федерации рф, политика