https://ria.ru/20200929/biznesmeny-1577962175.html

В центрах "Мой бизнес" в небольших городах Удмуртии помогут бизнесменам

Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал об открытии центров "Мой бизнес" в небольших городах и поселках региона, где специалисты окажут консультативную... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T18:05

2020-09-29T18:05

2020-09-29T18:05

удмуртская республика

александр бречалов

удмуртская республика (удмуртия)

экономика

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<strong>УФА, 29 сен – РИА Новости.</strong> Глава Удмуртии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Brechalov" target="_blank">Александр Бречалов</a> рассказал об открытии центров "Мой бизнес" в небольших городах и поселках региона, где специалисты окажут консультативную помощь бизнесменам по юридическим вопросам, планированию бизнеса и вопросам экспортной деятельности.По его словам, в центрах "Мой бизнес" специалисты проконсультируют предпринимателей по мерам государственной поддержки бизнеса, запишут на очную консультацию по налогообложению и бухучету, юридическим вопросам, подбору персонала, маркетингу, продвижению, бизнес-планированию, участию в торгах и вопросам экспортной деятельности.В пресс-службе главы <a href="https://ria.ru/location_Udmurtija" target="_blank">Удмуртии</a> сообщают, что центр "Мой бизнес" — это место, где предприниматели и граждане, планирующие открыть свой бизнес, могут по принципу "одного окна" получить необходимые услуги для начала и ведения предпринимательской деятельности."Например, подать документы на регистрацию юридического лица, воспользоваться услугами кадастровой палаты, получить разрешение на строительство, консультации по налогам и сборам и многое другое. Цифровизация госуслуг – главный тренд 2020 года, заданный национальным проектом "Цифровая экономика". Доработка и реализация цифровых и электронных услуг и сервисов одна из ключевых задач нацпроекта "Цифровая экономика", инициированного президентом России Владимиром Путиным. Она подразумевает создание защищенной цифровой среды взаимодействия государственных органов, организаций и граждан", - отмечается в сообщении пресс-службы.

https://ria.ru/20200929/udmurtiya-1577950647.html

удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия), экономика