https://ria.ru/20200929/belorussiya-1577932112.html

Посол Белоруссии в России заявил о консенсусе в переговорах о цене на газ

Минск и Москва продвинулись в понимании по цене на российский газ в 2021 году, найден консенсус в главных вопросах, заявил во вторник посол Белоруссии в России... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T11:19

2020-09-29T11:19

2020-09-29T11:31

алексей миллер

газпром

владимир семашко

москва

минск

белоруссия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/151853/39/1518533971_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_28883d6072e43f7f8b44e2b81cb877be.jpg

<strong>МИНСК, 29 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> и <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> продвинулись в понимании по цене на российский газ в 2021 году, найден консенсус в главных вопросах, заявил во вторник посол <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> в России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Semashko/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Семашко</a>.Цена на российский газ в 2020 году для Белоруссии составляет 127 долларов за тысячу кубометров. Белорусская сторона настаивает на ее снижении."Встречался я 11-го с Миллером (председателем правления ПАО "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпром</a>" <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Miller/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Миллером</a> – ред.) в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a>, мы продвинулись в понимании. Нюансы не буду говорить. Плодотворно поработали, поговорили, нашли в главных вопросах консенсус", - заявил Семашко журналистам, отвечая на вопрос о цене на российский газ для Белоруссии в 2021 году.Как отметил дипломат, это "будет поэтапное движение". "Скорее всего, какой-то шаг (по снижению цены на газ – ред.) будет уже с 1 января 2021 года. Рынок (общий рынок в Союзном государстве – ред.), думаю, уже можно создать с 1 января 2022 года", - сказал Семашко.

https://ria.ru/20200929/belorussiya-1577932677.html

https://ria.ru/20200929/peregovory-1577929496.html

2

москва

минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей миллер, газпром, владимир семашко, москва, минск, белоруссия, экономика