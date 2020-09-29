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https://ria.ru/20200929/belorussiya-1577932112.html
Посол Белоруссии в России заявил о консенсусе в переговорах о цене на газ
Минск и Москва продвинулись в понимании по цене на российский газ в 2021 году, найден консенсус в главных вопросах, заявил во вторник посол Белоруссии в России... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T11:19
2020-09-29T11:31
алексей миллер
газпром
владимир семашко
москва
минск
белоруссия
экономика
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<strong>МИНСК, 29 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> и <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> продвинулись в понимании по цене на российский газ в 2021 году, найден консенсус в главных вопросах, заявил во вторник посол <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> в России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Semashko/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Семашко</a>.Цена на российский газ в 2020 году для Белоруссии составляет 127 долларов за тысячу кубометров. Белорусская сторона настаивает на ее снижении."Встречался я 11-го с Миллером (председателем правления ПАО "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпром</a>" <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Miller/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Миллером</a> – ред.) в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a>, мы продвинулись в понимании. Нюансы не буду говорить. Плодотворно поработали, поговорили, нашли в главных вопросах консенсус", - заявил Семашко журналистам, отвечая на вопрос о цене на российский газ для Белоруссии в 2021 году.Как отметил дипломат, это "будет поэтапное движение". "Скорее всего, какой-то шаг (по снижению цены на газ – ред.) будет уже с 1 января 2021 года. Рынок (общий рынок в Союзном государстве – ред.), думаю, уже можно создать с 1 января 2022 года", - сказал Семашко.
https://ria.ru/20200929/belorussiya-1577932677.html
https://ria.ru/20200929/peregovory-1577929496.html
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алексей миллер, газпром, владимир семашко, москва, минск, белоруссия, экономика

Посол Белоруссии в России заявил о консенсусе в переговорах о цене на газ

11:19 29.09.2020 (обновлено: 11:31 29.09.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель Премьер-минстра Республики Беларусь Владимир Семашко на Красноярском экономическом форуме. 13 апреля 2018
Заместитель Премьер-минстра Республики Беларусь Владимир Семашко на Красноярском экономическом форуме. 13 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МИНСК, 29 сен – РИА Новости. Минск и Москва продвинулись в понимании по цене на российский газ в 2021 году, найден консенсус в главных вопросах, заявил во вторник посол Белоруссии в России Владимир Семашко.
Цена на российский газ в 2020 году для Белоруссии составляет 127 долларов за тысячу кубометров. Белорусская сторона настаивает на ее снижении.
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"Встречался я 11-го с Миллером (председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером – ред.) в Санкт-Петербурге, мы продвинулись в понимании. Нюансы не буду говорить. Плодотворно поработали, поговорили, нашли в главных вопросах консенсус", - заявил Семашко журналистам, отвечая на вопрос о цене на российский газ для Белоруссии в 2021 году.
Как отметил дипломат, это "будет поэтапное движение". "Скорее всего, какой-то шаг (по снижению цены на газ – ред.) будет уже с 1 января 2021 года. Рынок (общий рынок в Союзном государстве – ред.), думаю, уже можно создать с 1 января 2022 года", - сказал Семашко.
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Алексей МиллерГазпромВладимир СемашкоМоскваМинскБелоруссияЭкономика
 
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