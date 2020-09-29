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https://ria.ru/20200929/as-sabakh-1577969038.html
Путин выразил соболезнования из-за смерти старшего брата эмира Кувейта
Президент России Владимир Путин направил телеграмму эмиру Кувейта, в которой выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной его старшего брата 91-летнего... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T20:09
2020-09-29T20:09
сабах iv
владимир путин
кувейт
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> направил телеграмму эмиру <a href="http://ria.ru/location_Kuwait/" target="_blank" data-auto="true">Кувейта</a>, в которой выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной его старшего брата 91-летнего Сабаха Аль Ахмеда Ас Сабаха, сообщает пресс-служба Кремля."Президент Российской Федерации Владимир Путин направил телеграмму эмиру государства Кувейт шейху Навафу Аль Ахмеду Аль Джаберу Ас Сабаху, в которой выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной его старшего брата – эмира Сабаха Аль Ахмеда Аль Джабера Ас Сабаха", - говорится в сообщении.Путин подчеркнул, что эмир Сабах Аль Ахмед по праву пользовался высоким авторитетом на <a href="http://ria.ru/location_blizhnijj_vostok/" target="_blank" data-auto="true">Ближнем Востоке</a> и за его пределами."За годы пребывания на престоле и ранее на высоких государственных должностях он очень многое сделал для социально-экономического развития Кувейта и укрепления его международных позиций, а также для обеспечения региональной безопасности", - добавляется в сообщении.Президент России особо отметил, что эмир Сабах Аль Ахмед был настоящим другом нашей страны и не только стоял у истоков отношений между двумя государствами, но и внес большой вклад в упрочение взаимовыгодного российско-кувейтского сотрудничества в различных сферах.Ранее министр по делам канцелярии эмира Али аль-Джарах ас-Сабах сообщил, что 91-летний эмир Кувейта Сабах Аль Ахмед Ас Сабах, или <a href="http://ria.ru/person_Sabakh_IV/" target="_blank" data-auto="true">Сабах IV</a>, скончался в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, где он находился на лечении с конца июля после проведенной ему операции.
https://ria.ru/20200929/emir-1577967436.html
кувейт
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сабах iv, владимир путин, кувейт, сша

Путин выразил соболезнования из-за смерти старшего брата эмира Кувейта

20:09 29.09.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЭмир государства Кувейт Сабах Аль-Ахмед Ас-Сабах
Эмир государства Кувейт Сабах Аль-Ахмед Ас-Сабах - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил телеграмму эмиру Кувейта, в которой выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной его старшего брата 91-летнего Сабаха Аль Ахмеда Ас Сабаха, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент Российской Федерации Владимир Путин направил телеграмму эмиру государства Кувейт шейху Навафу Аль Ахмеду Аль Джаберу Ас Сабаху, в которой выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной его старшего брата – эмира Сабаха Аль Ахмеда Аль Джабера Ас Сабаха", - говорится в сообщении.
Путин подчеркнул, что эмир Сабах Аль Ахмед по праву пользовался высоким авторитетом на Ближнем Востоке и за его пределами.
"За годы пребывания на престоле и ранее на высоких государственных должностях он очень многое сделал для социально-экономического развития Кувейта и укрепления его международных позиций, а также для обеспечения региональной безопасности", - добавляется в сообщении.
Наследный принц Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
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Президент России особо отметил, что эмир Сабах Аль Ахмед был настоящим другом нашей страны и не только стоял у истоков отношений между двумя государствами, но и внес большой вклад в упрочение взаимовыгодного российско-кувейтского сотрудничества в различных сферах.
Ранее министр по делам канцелярии эмира Али аль-Джарах ас-Сабах сообщил, что 91-летний эмир Кувейта Сабах Аль Ахмед Ас Сабах, или Сабах IV, скончался в США, где он находился на лечении с конца июля после проведенной ему операции.
 
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Сабах IVВладимир ПутинКувейтСША
 
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