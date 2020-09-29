https://ria.ru/20200929/as-sabakh-1577969038.html

Путин выразил соболезнования из-за смерти старшего брата эмира Кувейта

Президент России Владимир Путин направил телеграмму эмиру Кувейта, в которой выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной его старшего брата 91-летнего... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T20:09

2020-09-29T20:09

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сабах iv

владимир путин

кувейт

сша

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> направил телеграмму эмиру <a href="http://ria.ru/location_Kuwait/" target="_blank" data-auto="true">Кувейта</a>, в которой выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной его старшего брата 91-летнего Сабаха Аль Ахмеда Ас Сабаха, сообщает пресс-служба Кремля."Президент Российской Федерации Владимир Путин направил телеграмму эмиру государства Кувейт шейху Навафу Аль Ахмеду Аль Джаберу Ас Сабаху, в которой выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной его старшего брата – эмира Сабаха Аль Ахмеда Аль Джабера Ас Сабаха", - говорится в сообщении.Путин подчеркнул, что эмир Сабах Аль Ахмед по праву пользовался высоким авторитетом на <a href="http://ria.ru/location_blizhnijj_vostok/" target="_blank" data-auto="true">Ближнем Востоке</a> и за его пределами."За годы пребывания на престоле и ранее на высоких государственных должностях он очень многое сделал для социально-экономического развития Кувейта и укрепления его международных позиций, а также для обеспечения региональной безопасности", - добавляется в сообщении.Президент России особо отметил, что эмир Сабах Аль Ахмед был настоящим другом нашей страны и не только стоял у истоков отношений между двумя государствами, но и внес большой вклад в упрочение взаимовыгодного российско-кувейтского сотрудничества в различных сферах.Ранее министр по делам канцелярии эмира Али аль-Джарах ас-Сабах сообщил, что 91-летний эмир Кувейта Сабах Аль Ахмед Ас Сабах, или <a href="http://ria.ru/person_Sabakh_IV/" target="_blank" data-auto="true">Сабах IV</a>, скончался в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, где он находился на лечении с конца июля после проведенной ему операции.

https://ria.ru/20200929/emir-1577967436.html

кувейт

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сабах iv, владимир путин, кувейт, сша