Армения сообщила о сбитом в Карабахе азербайджанском БПЛА
© Sputnik / Андраник Казарян / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян
© Sputnik / Андраник Казарян
ЕРЕВАН, 29 сен – РИА Новости. Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил об ещё одном сбитом в Карабахе азербайджанском беспилотнике.
"Несколько минут назад мы вновь сбили беспилотный летательный аппарат", - написал Ованнисян в Facebook.
Ранее оборонное ведомство Армении сообщило, что по состоянию на вечер понедельника карабахские ВС сбили 49 беспилотников, четыре вертолета, один самолет, подбили 80 танков и БПП, 82 единицы автотранспортных средств азербайджанской армии.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.