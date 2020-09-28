https://ria.ru/20200928/sotrudnichestvo-1577878214.html

Путин обсудил с президентом Южной Кореи кооперацию в борьбе с COVID-19

Президенты России и Южной Кореи Владимир Путин и Мун Чжэ Ин высказались за налаживание кооперации двух стран в сфере здравоохранения, включая борьбу с... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T12:28

2020-09-28T12:28

2020-09-28T12:34

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

корейский полуостров

владимир путин

южная корея

политика

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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Президенты России и Южной Кореи <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> и <a href="https://ria.ru/person_Mun_CHzheh_In" target="_blank">Мун Чжэ Ин</a> высказались за налаживание кооперации двух стран в сфере здравоохранения, включая борьбу с коронавирусом, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что лидеры обменялись поздравлениями по случаю отмечаемого 30 сентября 30-летия установления дипотношений между РФ и Республикой Корея.Также<strong> </strong>Владимир Путин и Мун Чжэ Ином подтвердили приверженность дипломатическому урегулированию на <a href="https://ria.ru/location_Korean_Peninsula" target="_blank">Корейском полуострове</a>, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином... В ходе обмена мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня подтверждена приверженность комплексному политико-дипломатическому урегулированию проблем Корейского полуострова", - говорится в сообщении.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200925/obmen-1577744865.html

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корейский полуостров

южная корея

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, корейский полуостров, владимир путин, южная корея, политика