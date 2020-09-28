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Путин обсудил с президентом Южной Кореи кооперацию в борьбе с COVID-19
Президенты России и Южной Кореи Владимир Путин и Мун Чжэ Ин высказались за налаживание кооперации двух стран в сфере здравоохранения, включая борьбу с... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T12:28
2020-09-28T12:34
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
корейский полуостров
владимир путин
южная корея
политика
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Президенты России и Южной Кореи <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> и <a href="https://ria.ru/person_Mun_CHzheh_In" target="_blank">Мун Чжэ Ин</a> высказались за налаживание кооперации двух стран в сфере здравоохранения, включая борьбу с коронавирусом, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что лидеры обменялись поздравлениями по случаю отмечаемого 30 сентября 30-летия установления дипотношений между РФ и Республикой Корея.Также<strong> </strong>Владимир Путин и Мун Чжэ Ином подтвердили приверженность дипломатическому урегулированию на <a href="https://ria.ru/location_Korean_Peninsula" target="_blank">Корейском полуострове</a>, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином... В ходе обмена мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня подтверждена приверженность комплексному политико-дипломатическому урегулированию проблем Корейского полуострова", - говорится в сообщении.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, корейский полуостров, владимир путин, южная корея, политика

Путин обсудил с президентом Южной Кореи кооперацию в борьбе с COVID-19

12:28 28.09.2020 (обновлено: 12:34 28.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Воронежской области Александром Гусевым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Воронежской области Александром Гусевым - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президенты России и Южной Кореи Владимир Путин и Мун Чжэ Ин высказались за налаживание кооперации двух стран в сфере здравоохранения, включая борьбу с коронавирусом, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что лидеры обменялись поздравлениями по случаю отмечаемого 30 сентября 30-летия установления дипотношений между РФ и Республикой Корея.

"Дана позитивная оценка поступательному развитию российско-южнокорейских связей за прошедшие три десятилетия и выражен обоюдный настрой на дальнейшее углубление сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других областях. Владимир Путин и Мун Чжэ Ин высказались за налаживание предметной кооперации двух стран в сфере здравоохранения, включая борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции и разработку вакцин", - говорится в сообщении.

Также Владимир Путин и Мун Чжэ Ином подтвердили приверженность дипломатическому урегулированию на Корейском полуострове, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином... В ходе обмена мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня подтверждена приверженность комплексному политико-дипломатическому урегулированию проблем Корейского полуострова", - говорится в сообщении.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКорейский полуостровВладимир ПутинЮжная КореяПолитика
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