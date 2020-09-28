Путин обсудил с президентом Южной Кореи кооперацию в борьбе с COVID-19
12:28 28.09.2020 (обновлено: 12:34 28.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Воронежской области Александром Гусевым
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президенты России и Южной Кореи Владимир Путин и Мун Чжэ Ин высказались за налаживание кооперации двух стран в сфере здравоохранения, включая борьбу с коронавирусом, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что лидеры обменялись поздравлениями по случаю отмечаемого 30 сентября 30-летия установления дипотношений между РФ и Республикой Корея.
"Дана позитивная оценка поступательному развитию российско-южнокорейских связей за прошедшие три десятилетия и выражен обоюдный настрой на дальнейшее углубление сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других областях. Владимир Путин и Мун Чжэ Ин высказались за налаживание предметной кооперации двух стран в сфере здравоохранения, включая борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции и разработку вакцин", - говорится в сообщении.
Также Владимир Путин и Мун Чжэ Ином подтвердили приверженность дипломатическому урегулированию на Корейском полуострове, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином... В ходе обмена мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня подтверждена приверженность комплексному политико-дипломатическому урегулированию проблем Корейского полуострова", - говорится в сообщении.
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