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Онлайн-конференция главы Российского зернового союза Аркадия Злочевского
30 сентября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию президента Российского зернового союза Аркадия ЗЛОЧЕВСКОГО, посвященную актуальной ситуации на рынке зерна.
2020-09-28T16:45
2020-09-28T16:45
анонсы
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция главы Российского зернового союза Аркадия Злочевского

16:45 28.09.2020
20
Читать ria.ru в
30 сентября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию президента Российского зернового союза Аркадия ЗЛОЧЕВСКОГО, посвященную актуальной ситуации на рынке зерна.
Задать вопрос

Каковы прогнозы относительно сбора урожая в этом году? Как COVID-19 повлиял на зерновой рынок? Ожидать ли изменения цен? Какова ситуация в области экспорта, в том числе на рынки Алжира и Саудовской Аравии? Ожидать ли серьезной конкуренции от Канады и Австралии в ближайшем будущем?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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