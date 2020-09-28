Онлайн-конференция главы Российского зернового союза Аркадия Злочевского
30 сентября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию президента Российского зернового союза Аркадия ЗЛОЧЕВСКОГО, посвященную актуальной ситуации на рынке зерна.
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Каковы прогнозы относительно сбора урожая в этом году? Как COVID-19 повлиял на зерновой рынок? Ожидать ли изменения цен? Какова ситуация в области экспорта, в том числе на рынки Алжира и Саудовской Аравии? Ожидать ли серьезной конкуренции от Канады и Австралии в ближайшем будущем?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Каковы прогнозы относительно сбора урожая в этом году? Как COVID-19 повлиял на зерновой рынок? Ожидать ли изменения цен? Какова ситуация в области экспорта, в том числе на рынки Алжира и Саудовской Аравии? Ожидать ли серьезной конкуренции от Канады и Австралии в ближайшем будущем?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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