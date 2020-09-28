https://ria.ru/20200928/rynok-zerna-1577899135.html

Онлайн-конференция главы Российского зернового союза Аркадия Злочевского

30 сентября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию президента Российского зернового союза Аркадия ЗЛОЧЕВСКОГО, посвященную актуальной ситуации на рынке зерна.

2020-09-28T16:45

2020-09-28T16:45

2020-09-28T16:45

анонсы

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<strong><a href="http://pressmia.ru/president_hall/20200930/952919560.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br></strong>Каковы прогнозы относительно сбора урожая в этом году? Как COVID-19 повлиял на зерновой рынок? Ожидать ли изменения цен? Какова ситуация в области экспорта, в том числе на рынки Алжира и Саудовской Аравии? Ожидать ли серьезной конкуренции от Канады и Австралии в ближайшем будущем?<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы