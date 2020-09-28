https://ria.ru/20200928/razvyazka-1577903863.html

В Нижнем Новгороде ускорят строительство развязки на улице Циолковского

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил ускорить темпы строительства дорожной развязки на улице Циолковского в Нижнем Новгороде, чтобы открыть... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T17:35

2020-09-28T17:35

2020-09-28T17:35

нижегородская область

строительство

глеб никитин

нижний новгород

общество

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 сен - РИА Новости.</strong> Губернатор Нижегородской области <a href="https://ria.ru/person_Gleb_Nikitin" target="_blank">Глеб Никитин</a> поручил ускорить темпы строительства дорожной развязки на улице Циолковского в <a href="https://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod" target="_blank">Нижнем Новгороде</a>, чтобы открыть движение в конце 2021 года, сообщает пресс-служба правительства региона.Развязка стала одним из пяти масштабных проектов к 800-летию Нижнего Новгорода, который будет отмечаться в 2021 году. Считается, что проект не только улучшит транспортную ситуацию в Сормовском районе, но и повысит эффективность сообщения Нижнего Новгорода с Балахной, Заволжьем, Городцом и Чкаловском.В ходе совещания Никитин дал указание заместителю губернатора Сергею Морозову оперативно выработать решения по оптимизации движения на пересечениях улицы Культуры с улицей Циолковского и улицей Новосоветской. "В соцсетях водители жалуются на нехватку дополнительных секций светофора. Надо вместе с автоинспекцией и администрацией города решить вопрос", - добавил губернатор.Как было отмечено в ходе совещания, ежедневно на объекте строительства задействовано около 75 человек и 13-15 единиц техники (из них 3 - буровые установки). В настоящий момент подрядная организация выполняет буровые работы на опорах.Как отметил Морозов, объект сложный, изначально на его реализацию закладывалось 36 месяцев. Благодаря более тщательному подходу срок был сокращен до 21 месяца. "Губернатор Нижегородской области поручил провести дополнительную работу по ускорению темпов строительства с возможностью пустить движение на развязке в конце 2021 года", - подчеркивается в сообщении.

https://realty.ria.ru/20200917/nizhniy-novgorod-1577375605.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

строительство, глеб никитин, нижний новгород, общество