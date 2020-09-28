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Нижегородская область
https://ria.ru/20200928/razvyazka-1577903863.html
В Нижнем Новгороде ускорят строительство развязки на улице Циолковского
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил ускорить темпы строительства дорожной развязки на улице Циолковского в Нижнем Новгороде, чтобы открыть... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T17:35
2020-09-28T17:35
нижегородская область
строительство
глеб никитин
нижний новгород
общество
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 сен - РИА Новости.</strong> Губернатор Нижегородской области <a href="https://ria.ru/person_Gleb_Nikitin" target="_blank">Глеб Никитин</a> поручил ускорить темпы строительства дорожной развязки на улице Циолковского в <a href="https://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod" target="_blank">Нижнем Новгороде</a>, чтобы открыть движение в конце 2021 года, сообщает пресс-служба правительства региона.Развязка стала одним из пяти масштабных проектов к 800-летию Нижнего Новгорода, который будет отмечаться в 2021 году. Считается, что проект не только улучшит транспортную ситуацию в Сормовском районе, но и повысит эффективность сообщения Нижнего Новгорода с Балахной, Заволжьем, Городцом и Чкаловском.В ходе совещания Никитин дал указание заместителю губернатора Сергею Морозову оперативно выработать решения по оптимизации движения на пересечениях улицы Культуры с улицей Циолковского и улицей Новосоветской. "В соцсетях водители жалуются на нехватку дополнительных секций светофора. Надо вместе с автоинспекцией и администрацией города решить вопрос", - добавил губернатор.Как было отмечено в ходе совещания, ежедневно на объекте строительства задействовано около 75 человек и 13-15 единиц техники (из них 3 - буровые установки). В настоящий момент подрядная организация выполняет буровые работы на опорах.Как отметил Морозов, объект сложный, изначально на его реализацию закладывалось 36 месяцев. Благодаря более тщательному подходу срок был сокращен до 21 месяца. "Губернатор Нижегородской области поручил провести дополнительную работу по ускорению темпов строительства с возможностью пустить движение на развязке в конце 2021 года", - подчеркивается в сообщении.
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строительство, глеб никитин, нижний новгород, общество

В Нижнем Новгороде ускорят строительство развязки на улице Циолковского

17:35 28.09.2020
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© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанкТуристы возле памятника Жулю Верну в Нижнем Новгороде
Туристы возле памятника Жулю Верну в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Роман Владимиров
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 сен - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил ускорить темпы строительства дорожной развязки на улице Циолковского в Нижнем Новгороде, чтобы открыть движение в конце 2021 года, сообщает пресс-служба правительства региона.
Развязка стала одним из пяти масштабных проектов к 800-летию Нижнего Новгорода, который будет отмечаться в 2021 году. Считается, что проект не только улучшит транспортную ситуацию в Сормовском районе, но и повысит эффективность сообщения Нижнего Новгорода с Балахной, Заволжьем, Городцом и Чкаловском.

"Суммарная интенсивность движения транспорта в пиковые периоды здесь составляет около 25 тысяч машин и автобусов. Время нахождения в пробке достигало нескольких часов. Строительство развязки в разы повысит пропускную способность. Вместе с этим мы понимали, что перекрытие движения здесь без создания вариантов объезда обернётся дорожным коллапсом. Я поручил проработать все нюансы и открыть альтернативную дорогу по улице Новосоветской. Был принят и ряд других мер", - цитирует пресс-служба слова Никитина на выездном совещании.

В ходе совещания Никитин дал указание заместителю губернатора Сергею Морозову оперативно выработать решения по оптимизации движения на пересечениях улицы Культуры с улицей Циолковского и улицей Новосоветской. "В соцсетях водители жалуются на нехватку дополнительных секций светофора. Надо вместе с автоинспекцией и администрацией города решить вопрос", - добавил губернатор.
Как было отмечено в ходе совещания, ежедневно на объекте строительства задействовано около 75 человек и 13-15 единиц техники (из них 3 - буровые установки). В настоящий момент подрядная организация выполняет буровые работы на опорах.
Как отметил Морозов, объект сложный, изначально на его реализацию закладывалось 36 месяцев. Благодаря более тщательному подходу срок был сокращен до 21 месяца. "Губернатор Нижегородской области поручил провести дополнительную работу по ускорению темпов строительства с возможностью пустить движение на развязке в конце 2021 года", - подчеркивается в сообщении.
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