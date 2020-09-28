https://ria.ru/20200928/priznanie-1577916148.html

Посол Армении в России назвал условия признания Нагорного Карабаха

Признание Арменией независимости Нагорного Карабаха напрямую зависит от хода боевых действий, заявил посол в России Вардан Тоганян в интервью РБК. РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T21:48

2020-09-28T21:48

2020-09-28T23:00

россия

никол пашинян

вардан тоганян

обсе

нагорно-карабахская республика

сша

азербайджан

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. </strong>Признание <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Арменией</a> независимости <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорного Карабаха</a> напрямую зависит от хода боевых действий, заявил посол в России <a href="http://ria.ru/person_Vardan_Toganjan/" target="_blank" data-auto="true">Вардан Тоганян</a> в интервью <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank">РБК.</a>"Насколько близко азербайджанские и турецкие военные формирования подойдут к границе Карабаха, настолько этот момент признания приблизится", — отметил он.Тоганян подчеркнул, что Армения является гарантом безопасности непризнанной НКР и не может бросить соотечественников.По его словам, в Ереване готовы принять военные меры, если над регионом нависнет "турецко-азербайджанский дамоклов меч в виде <a href="http://ria.ru/product_F-16/" target="_blank" data-auto="true">F-16</a>".Ранее возможность признать НКР допустил премьер-министр Армении <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a>.Ситуация в зоне конфликта в Нагорном Карабахе обострилась накануне. <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> и Армения обмениваются взаимными обвинениями. В Баку утверждают, что первой огонь открыла армянская сторона, и называют свои действия контрнаступлением. В Ереване, в свою очередь, заявляют о воздушных и ракетных обстрелах Карабаха азербайджанскими военными. По словам пресс-секретаря президента непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской Республики</a> Ваграма Погосяна, от артобстрела пострадали мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт. Он призвал население укрыться.В Армении ввели военное положение, объявили всеобщую мобилизацию и запретили выезд из республики мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет. В Азербайджане ввели комендантский час.МИД России призвал обе стороны прекратить огонь и приступить к переговорам.Конфликт в Нагорном Карабахе начался в 1988 году, когда автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. После вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями — Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a>. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20200928/boy-1577901397.html

https://ria.ru/20200928/samolet-1577915620.html

https://ria.ru/20200928/erdogan-1577888802.html

Алексей Степанов Я считаю что Россия обязанна признать Карабах и дать гарантии для суверенитета, чтобы больше никто не посягал на суверенитет Карабаха. 27

Ярослав Погодин Это всё не панацея... Всё равно если бы Россия претендовала на территорию СССР. В которой все эти территории находились. Нужно нашему президенту и лидерам Азербайджана и Армении вместе принимать решение. Потому как если у вас парни есть претензии к друг другу, почему бы нам вам не помочь напомнив как это случилось... 16

28

россия

нагорно-карабахская республика

сша

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, никол пашинян, вардан тоганян, обсе, нагорно-карабахская республика, сша, азербайджан, армения, в мире