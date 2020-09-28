Московский депздрав рассказал о состояниии привитых от COVID-19
12:20 28.09.2020 (обновлено: 12:39 28.09.2020)
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Среди привитых в рамках исследования вакцины от COVID-19 и гражданского оборота нет ни одной смерти или критического ухудшения состояния, сообщается на официальном сайте департамента здравоохранения Москвы.
Ранее в интернете появилась информация, что якобы один из привитых вакциной НИЦЭМ имени Гамалеи сотрудник московской поликлиники через некоторое время после прививки почувствовал себя неважно, а после семи дней в реанимации скончался.
"Среди привитых в рамках клинического исследования вакцины, а также в рамках гражданского оборота, нет ни одной смерти или критического ухудшения состояния. С каждым участником исследования находятся на постоянной связи врачи телемедицинского центра", - говорится в сообщении.
Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что сообщения в социальных сетях о смерти врача от вакцины не соответствует действительности.
12 августа, 13:36ИнфографикаСпутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Ранее в понедельник Минздрав сообщил, что более 5 тысячам добровольцев уже ввели вакцину "Спутник V", нежелательных реакций, кроме описанных ранее, ни у кого нет.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.