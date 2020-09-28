https://ria.ru/20200928/privivka-1577877588.html

Московский депздрав рассказал о состояниии привитых от COVID-19

Среди привитых в рамках исследования вакцины от COVID-19 и гражданского оборота нет ни одной смерти или критического ухудшения состояния, сообщается на... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T12:20

2020-09-28T12:20

2020-09-28T12:39

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Среди привитых в рамках исследования вакцины от COVID-19 и гражданского оборота нет ни одной смерти или критического ухудшения состояния, сообщается на официальном сайте департамента здравоохранения <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>.Ранее в интернете появилась информация, что якобы один из привитых вакциной НИЦЭМ имени Гамалеи сотрудник московской поликлиники через некоторое время после прививки почувствовал себя неважно, а после семи дней в реанимации скончался.Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что сообщения в социальных сетях о смерти врача от вакцины не соответствует действительности.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Она получила название "Спутник V". Ранее в понедельник Минздрав сообщил, что более 5 тысячам добровольцев уже ввели вакцину "Спутник V", нежелательных реакций, кроме описанных ранее, ни у кого нет.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, москва, общество