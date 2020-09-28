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https://ria.ru/20200928/privivka-1577877588.html
Московский депздрав рассказал о состояниии привитых от COVID-19
Среди привитых в рамках исследования вакцины от COVID-19 и гражданского оборота нет ни одной смерти или критического ухудшения состояния, сообщается на... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T12:20
2020-09-28T12:39
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Среди привитых в рамках исследования вакцины от COVID-19 и гражданского оборота нет ни одной смерти или критического ухудшения состояния, сообщается на официальном сайте департамента здравоохранения <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>.Ранее в интернете появилась информация, что якобы один из привитых вакциной НИЦЭМ имени Гамалеи сотрудник московской поликлиники через некоторое время после прививки почувствовал себя неважно, а после семи дней в реанимации скончался.Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что сообщения в социальных сетях о смерти врача от вакцины не соответствует действительности.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Она получила название "Спутник V". Ранее в понедельник Минздрав сообщил, что более 5 тысячам добровольцев уже ввели вакцину "Спутник V", нежелательных реакций, кроме описанных ранее, ни у кого нет.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, москва, общество

Московский депздрав рассказал о состояниии привитых от COVID-19

12:20 28.09.2020 (обновлено: 12:39 28.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве
Вакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Среди привитых в рамках исследования вакцины от COVID-19 и гражданского оборота нет ни одной смерти или критического ухудшения состояния, сообщается на официальном сайте департамента здравоохранения Москвы.
Ранее в интернете появилась информация, что якобы один из привитых вакциной НИЦЭМ имени Гамалеи сотрудник московской поликлиники через некоторое время после прививки почувствовал себя неважно, а после семи дней в реанимации скончался.
"Среди привитых в рамках клинического исследования вакцины, а также в рамках гражданского оборота, нет ни одной смерти или критического ухудшения состояния. С каждым участником исследования находятся на постоянной связи врачи телемедицинского центра", - говорится в сообщении.
Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что сообщения в социальных сетях о смерти врача от вакцины не соответствует действительности.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Ранее в понедельник Минздрав сообщил, что более 5 тысячам добровольцев уже ввели вакцину "Спутник V", нежелательных реакций, кроме описанных ранее, ни у кого нет.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
1320014
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
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