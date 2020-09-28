Поклонская рассказала, как сражалась со страхом в экстремальном шоу
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская на пленарном заседании Государственной Думы РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская сообщила РИА Новости, что приняла участие в экстремальном реалии-шоу "Золото викингов", в рамках которого пришлось устанавливать "психологический" контакт со змеями и жуками.
Шоу снимает телеканал "Первый крымский" на площадке парка "Викинг" под Симферополем. Первый выпуск появится в эфире уже в октябре. Задача каждой команды – пройти различные экстремальные испытания. Проект является аналогом федеральной программы "Форт Боярд".
"Наша команда "Скифы" с захватывающими приключениями прошла испытания различной сложности в масштабном реалити-шоу полуострова "Золото викингов". Пришлось устанавливать "психологический" контакт со змеями и жуками, бегать, лезть по веревкам и, конечно же, благодаря командному духу все получилось", - сказала Поклонская.
По ее словам, для членов команды впечатляющим стал "обед" из жуков и с разнообразием запахов и вкусов.
"Я в это время проходила испытание преодоления своего страха. По мне немного ползали змеи. Надо смотреть, я не могу всех секретов рассказать. Советую посмотреть, скучать не придется", - сказала депутат.
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