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https://ria.ru/20200928/poklonskaya-1577896358.html
Поклонская рассказала, как сражалась со страхом в экстремальном шоу
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская сообщила РИА Новости, что приняла участие в экстремальном реалии-шоу "Золото викингов", в рамках... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T16:08
2020-09-28T16:08
шоу-бизнес
наталья поклонская
республика крым
общество
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости.</strong> Депутат Госдумы РФ от крымского региона <a href="http://ria.ru/person_Natalja_Poklonskaja/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Поклонская</a> сообщила РИА Новости, что приняла участие в экстремальном реалии-шоу "Золото викингов", в рамках которого пришлось устанавливать "психологический" контакт со змеями и жуками.Шоу снимает телеканал "Первый крымский" на площадке парка "Викинг" под <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank" data-auto="true">Симферополем</a>. Первый выпуск появится в эфире уже в октябре. Задача каждой команды – пройти различные экстремальные испытания. Проект является аналогом федеральной программы "Форт Боярд"."Наша команда "Скифы" с захватывающими приключениями прошла испытания различной сложности в масштабном реалити-шоу полуострова "Золото викингов". Пришлось устанавливать "психологический" контакт со змеями и жуками, бегать, лезть по веревкам и, конечно же, благодаря командному духу все получилось", - сказала Поклонская.По ее словам, для членов команды впечатляющим стал "обед" из жуков и с разнообразием запахов и вкусов.
https://ria.ru/20200629/1573632511.html
https://ria.ru/20200223/1565114566.html
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шоу-бизнес, наталья поклонская, республика крым, общество

Поклонская рассказала, как сражалась со страхом в экстремальном шоу

16:08 28.09.2020
979
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Наталья Поклонская на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская сообщила РИА Новости, что приняла участие в экстремальном реалии-шоу "Золото викингов", в рамках которого пришлось устанавливать "психологический" контакт со змеями и жуками.
Шоу снимает телеканал "Первый крымский" на площадке парка "Викинг" под Симферополем. Первый выпуск появится в эфире уже в октябре. Задача каждой команды – пройти различные экстремальные испытания. Проект является аналогом федеральной программы "Форт Боярд".
Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 29.06.2020
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"Наша команда "Скифы" с захватывающими приключениями прошла испытания различной сложности в масштабном реалити-шоу полуострова "Золото викингов". Пришлось устанавливать "психологический" контакт со змеями и жуками, бегать, лезть по веревкам и, конечно же, благодаря командному духу все получилось", - сказала Поклонская.
По ее словам, для членов команды впечатляющим стал "обед" из жуков и с разнообразием запахов и вкусов.
"Я в это время проходила испытание преодоления своего страха. По мне немного ползали змеи. Надо смотреть, я не могу всех секретов рассказать. Советую посмотреть, скучать не придется", - сказала депутат.
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская перед началом первого заседания осенней сессии - РИА Новости, 1920, 23.02.2020
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Шоу-бизнесНаталья ПоклонскаяРеспублика КрымОбщество
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