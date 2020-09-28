https://ria.ru/20200928/poklonskaya-1577896358.html

Поклонская рассказала, как сражалась со страхом в экстремальном шоу

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская сообщила РИА Новости, что приняла участие в экстремальном реалии-шоу "Золото викингов", в рамках... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T16:08

2020-09-28T16:08

2020-09-28T16:08

шоу-бизнес

наталья поклонская

республика крым

общество

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости.</strong> Депутат Госдумы РФ от крымского региона <a href="http://ria.ru/person_Natalja_Poklonskaja/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Поклонская</a> сообщила РИА Новости, что приняла участие в экстремальном реалии-шоу "Золото викингов", в рамках которого пришлось устанавливать "психологический" контакт со змеями и жуками.Шоу снимает телеканал "Первый крымский" на площадке парка "Викинг" под <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank" data-auto="true">Симферополем</a>. Первый выпуск появится в эфире уже в октябре. Задача каждой команды – пройти различные экстремальные испытания. Проект является аналогом федеральной программы "Форт Боярд"."Наша команда "Скифы" с захватывающими приключениями прошла испытания различной сложности в масштабном реалити-шоу полуострова "Золото викингов". Пришлось устанавливать "психологический" контакт со змеями и жуками, бегать, лезть по веревкам и, конечно же, благодаря командному духу все получилось", - сказала Поклонская.По ее словам, для членов команды впечатляющим стал "обед" из жуков и с разнообразием запахов и вкусов.

https://ria.ru/20200629/1573632511.html

https://ria.ru/20200223/1565114566.html

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республика крым

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, наталья поклонская, республика крым, общество