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"Абсолютная неожиданность". Коллеги назвали причину смерти звезды "ДМБ"
Коллектив театра "Около дома Станиславского" подтвердил информацию о скоропостижной смерти актера Никиты Логинова и раскрыл детали случившегося. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T04:56
2020-09-28T04:56
2020-09-28T04:56
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"Абсолютная неожиданность". Названа причина смерти звезды "ДМБ"
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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. </strong>Коллектив театра "Около дома Станиславского" подтвердил информацию о скоропостижной смерти актера <a href="https://ria.ru/person_nikita-loginov/" target="_blank">Никиты Логинова</a> и раскрыл детали случившегося.Ранее Пятый канал <a href="https://ria.ru/20200927/loginov-1577845969.html" target="_blank">сообщил</a>, что артист умер в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> на 57-м году жизни. Утверждалось, что Логинову стало плохо на выходе из театра, в котором он служил руководителем художественно-постановочной части.Коллеги уточнили, что Логинов скончался от сердечного приступа.В коллективе признались, что кончина артиста стала для них абсолютной неожиданностью.Никита Логинов сыграл в таких фильмах, как "Антикиллер", "ДМБ", а также в сериалах "Московская сага", "Неудача Пуаро", "Кризис нежного возраста" и других.
https://ria.ru/20200926/teatr-1577825888.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
никита логинов, россия, москва