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https://ria.ru/20200928/loginov-1577861855.html
"Абсолютная неожиданность". Коллеги назвали причину смерти звезды "ДМБ"
Коллектив театра "Около дома Станиславского" подтвердил информацию о скоропостижной смерти актера Никиты Логинова и раскрыл детали случившегося. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T04:56
2020-09-28T04:56
культура
никита логинов
россия
москва
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"Абсолютная неожиданность". Названа причина смерти звезды "ДМБ"
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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. </strong>Коллектив театра "Около дома Станиславского" подтвердил информацию о скоропостижной смерти актера <a href="https://ria.ru/person_nikita-loginov/" target="_blank">Никиты Логинова</a> и раскрыл детали случившегося.Ранее Пятый канал <a href="https://ria.ru/20200927/loginov-1577845969.html" target="_blank">сообщил</a>, что артист умер в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> на 57-м году жизни. Утверждалось, что Логинову стало плохо на выходе из театра, в котором он служил руководителем художественно-постановочной части.Коллеги уточнили, что Логинов скончался от сердечного приступа.В коллективе признались, что кончина артиста стала для них абсолютной неожиданностью.Никита Логинов сыграл в таких фильмах, как "Антикиллер", "ДМБ", а также в сериалах "Московская сага", "Неудача Пуаро", "Кризис нежного возраста" и других.
https://ria.ru/20200926/teatr-1577825888.html
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никита логинов, россия, москва

"Абсолютная неожиданность". Коллеги назвали причину смерти звезды "ДМБ"

04:56 28.09.2020
69315
© Star Media (2012)Никита Логинов
Никита Логинов - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© Star Media (2012)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Коллектив театра "Около дома Станиславского" подтвердил информацию о скоропостижной смерти актера Никиты Логинова и раскрыл детали случившегося.
Ранее Пятый канал сообщил, что артист умер в Москве на 57-м году жизни. Утверждалось, что Логинову стало плохо на выходе из театра, в котором он служил руководителем художественно-постановочной части.
Коллеги уточнили, что Логинов скончался от сердечного приступа.

"Почти сорок лет своей жизни он посвятил театру "Около". Никита был талантлив на сцене, он был замечательным товарищем для всех нас. В небольшом театре у каждого свое место, потому уход Никиты оставляет зияющую пустоту", — говорится в сообщении театра в фейсбуке.

В коллективе признались, что кончина артиста стала для них абсолютной неожиданностью.
Никита Логинов сыграл в таких фильмах, как "Антикиллер", "ДМБ", а также в сериалах "Московская сага", "Неудача Пуаро", "Кризис нежного возраста" и других.
Актер московского Театра сатиры Владимир Носачев - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
26 сентября, 23:33Культура
Умер актер московского Театра сатиры Владимир Носачев
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КультураНикита ЛогиновРоссияМосква
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