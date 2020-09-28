https://ria.ru/20200928/kutepov-1577884075.html

Сенатор: регионы заинтересованы в совместных проектах с Белоруссией

Интерес регионов РФ к совместным инвестиционным российско-белорусским проектам растет, заявил в понедельник глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T13:30

2020-09-28T13:30

2020-09-28T13:30

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

андрей кутепов

белоруссия

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<strong>МОСКВА, 28 сен – РИА Новости.</strong> Интерес регионов РФ к совместным инвестиционным российско-белорусским проектам растет, заявил в понедельник глава экономического комитета Совфеда <a href="https://ria.ru/person_Andrejj_Kutepov" target="_blank">Андрей Кутепов</a> в ходе VII форуме регионов Беларуси и России.Он подчеркнул, что ключевым направлением является межрегиональное сотрудничество – "связи с Белоруссией поддерживают около 60 субъектов Федерации". Постоянно расширяется договорная правовая база. Среди основных направлений экономической сотрудничества сенатор назвал совместное производство и продажу машин и оборудования."С точки зрения процессов активизации производства здесь необходима активизация процессов инвестирования и задействование инфраструктуры обеих стран", - считает политик.Он отметил, что "интерес российских регионов к таким инвестиционным проектам стабильно растёт, а органы власти готовы оказывать всестороннюю поддержку".В свою очередь секретарь Союзного государства Григорий Рапота уточнил, что в Белоруссии около 2,5 тысячи организаций с российским капиталом, в том числе 1300 совместных предприятий."Это 40% от общего числа организаций с иностранным капиталом в стране. На территории России 117 организаций с белорусским капиталом и 45 сборочных производств", - сказал он.По словам Рапоты, более восьми тысяч российских и белорусских предприятий связаны производственной кооперацией, осуществляя взаимные поставки сырья, материалов и комплектующих изделий.

https://ria.ru/20200928/rouming-1577860606.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, андрей кутепов, белоруссия