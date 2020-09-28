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Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
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Сенатор: регионы заинтересованы в совместных проектах с Белоруссией
Интерес регионов РФ к совместным инвестиционным российско-белорусским проектам растет, заявил в понедельник глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T13:30
2020-09-28T13:30
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
андрей кутепов
белоруссия
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<strong>МОСКВА, 28 сен – РИА Новости.</strong> Интерес регионов РФ к совместным инвестиционным российско-белорусским проектам растет, заявил в понедельник глава экономического комитета Совфеда <a href="https://ria.ru/person_Andrejj_Kutepov" target="_blank">Андрей Кутепов</a> в ходе VII форуме регионов Беларуси и России.Он подчеркнул, что ключевым направлением является межрегиональное сотрудничество – "связи с Белоруссией поддерживают около 60 субъектов Федерации". Постоянно расширяется договорная правовая база. Среди основных направлений экономической сотрудничества сенатор назвал совместное производство и продажу машин и оборудования."С точки зрения процессов активизации производства здесь необходима активизация процессов инвестирования и задействование инфраструктуры обеих стран", - считает политик.Он отметил, что "интерес российских регионов к таким инвестиционным проектам стабильно растёт, а органы власти готовы оказывать всестороннюю поддержку".В свою очередь секретарь Союзного государства Григорий Рапота уточнил, что в Белоруссии около 2,5 тысячи организаций с российским капиталом, в том числе 1300 совместных предприятий."Это 40% от общего числа организаций с иностранным капиталом в стране. На территории России 117 организаций с белорусским капиталом и 45 сборочных производств", - сказал он.По словам Рапоты, более восьми тысяч российских и белорусских предприятий связаны производственной кооперацией, осуществляя взаимные поставки сырья, материалов и комплектующих изделий.
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россия, андрей кутепов, белоруссия

Сенатор: регионы заинтересованы в совместных проектах с Белоруссией

13:30 28.09.2020
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© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации РФ по экономической политике Андрей Кутепов
Председатель Комитета Совета Федерации РФ по экономической политике Андрей Кутепов - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Интерес регионов РФ к совместным инвестиционным российско-белорусским проектам растет, заявил в понедельник глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов в ходе VII форуме регионов Беларуси и России.
"Дружественные отношения между Россией и Белоруссией - это долгосрочные интересы наших стран и народов. Обе страны имеют значительный совместный багаж сотрудничества в экономической и социально-гуманитарной сферах. Это наше объективное конкурентное преимущество", - отметил Кутепов.
Он подчеркнул, что ключевым направлением является межрегиональное сотрудничество – "связи с Белоруссией поддерживают около 60 субъектов Федерации". Постоянно расширяется договорная правовая база. Среди основных направлений экономической сотрудничества сенатор назвал совместное производство и продажу машин и оборудования.
"С точки зрения процессов активизации производства здесь необходима активизация процессов инвестирования и задействование инфраструктуры обеих стран", - считает политик.
Валентина Матвиенко на встрече членов Совета Федерации РФ с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимиром Якушевым - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
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Он отметил, что "интерес российских регионов к таким инвестиционным проектам стабильно растёт, а органы власти готовы оказывать всестороннюю поддержку".
В свою очередь секретарь Союзного государства Григорий Рапота уточнил, что в Белоруссии около 2,5 тысячи организаций с российским капиталом, в том числе 1300 совместных предприятий.
"Это 40% от общего числа организаций с иностранным капиталом в стране. На территории России 117 организаций с белорусским капиталом и 45 сборочных производств", - сказал он.
По словам Рапоты, более восьми тысяч российских и белорусских предприятий связаны производственной кооперацией, осуществляя взаимные поставки сырья, материалов и комплектующих изделий.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииРоссияАндрей КутеповБелоруссия
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