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https://ria.ru/20200928/koronavirus-1577914269.html
Свердловский губернатор заявил о высокой заболеваемости COVID-19 в школах
Около половины зараженных COVID-19 в Свердловской области на сегодняшний день - это дети, сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T20:33
2020-09-28T20:51
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
евгений куйвашев
свердловская область
общество
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 сен - РИА Новости.</strong> Около половины зараженных COVID-19 в <a href="http://ria.ru/location_Sverdlovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Свердловской области</a> на сегодняшний день - это дети, сообщил губернатор региона <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Kujjvashev/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Куйвашев</a>."В Свердловской области растет сезонная заболеваемость гриппом и ОРВИ, также немного ухудшилась обстановка по коронавирусу. Сейчас особенно подвержены риску дети, которые с начала учебного года вернулись в школы и в детские сады. Около половины зараженных COVID-19 на сегодняшний день - 3347 из 6614 - дети", - написал глава региона на своей странице в <a href="https://www.instagram.com/p/CFrkMdhlogx/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>.По словам Куйвашева, на карантин закрыт 621 класс в школах (321 - из-за коронавируса, 300 - из-за гриппа и ОРВИ) и 121 группа в детских садах (38 - из-за коронавируса, 83 - из-за гриппа и ОРВИ), еще пять детсадов закрыты полностью (один - из-за коронавируса, четыре - из-за гриппа и ОРВИ)."В этот период очень важно следовать всем рекомендациям санитарных врачей, в частности, носить маски, соблюдать социальную дистанцию. При первых признаках респираторного заболевания - не затягивать с лечением и при необходимости обращаться к врачу", - отметил губернатор.За сутки в регионе выявлено 146 новых случаев COVID-19. Общее количество зафиксированных в области случаев новой коронавирусной инфекции составляет 28 862. За сутки выписаны 70 человек. Общее число выписанных достигло 21 656, скончались 592 человека. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200928/karantin-1577899999.html
https://ria.ru/20200515/1571520997.html
свердловская область
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, евгений куйвашев, свердловская область, общество

Свердловский губернатор заявил о высокой заболеваемости COVID-19 в школах

20:33 28.09.2020 (обновлено: 20:51 28.09.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкДезинфекция класса школы
Дезинфекция класса школы - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 сен - РИА Новости. Около половины зараженных COVID-19 в Свердловской области на сегодняшний день - это дети, сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев.
"В Свердловской области растет сезонная заболеваемость гриппом и ОРВИ, также немного ухудшилась обстановка по коронавирусу. Сейчас особенно подвержены риску дети, которые с начала учебного года вернулись в школы и в детские сады. Около половины зараженных COVID-19 на сегодняшний день - 3347 из 6614 - дети", - написал глава региона на своей странице в Instagram.
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По словам Куйвашева, на карантин закрыт 621 класс в школах (321 - из-за коронавируса, 300 - из-за гриппа и ОРВИ) и 121 группа в детских садах (38 - из-за коронавируса, 83 - из-за гриппа и ОРВИ), еще пять детсадов закрыты полностью (один - из-за коронавируса, четыре - из-за гриппа и ОРВИ).
"В этот период очень важно следовать всем рекомендациям санитарных врачей, в частности, носить маски, соблюдать социальную дистанцию. При первых признаках респираторного заболевания - не затягивать с лечением и при необходимости обращаться к врачу", - отметил губернатор.
За сутки в регионе выявлено 146 новых случаев COVID-19. Общее количество зафиксированных в области случаев новой коронавирусной инфекции составляет 28 862. За сутки выписаны 70 человек. Общее число выписанных достигло 21 656, скончались 592 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Евгений КуйвашевСвердловская областьОбщество
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