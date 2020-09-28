https://ria.ru/20200928/koronavirus-1577914269.html

Свердловский губернатор заявил о высокой заболеваемости COVID-19 в школах

Около половины зараженных COVID-19 в Свердловской области на сегодняшний день - это дети, сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев. РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T20:33

2020-09-28T20:33

2020-09-28T20:51

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

евгений куйвашев

свердловская область

общество

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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 сен - РИА Новости.</strong> Около половины зараженных COVID-19 в <a href="http://ria.ru/location_Sverdlovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Свердловской области</a> на сегодняшний день - это дети, сообщил губернатор региона <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Kujjvashev/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Куйвашев</a>."В Свердловской области растет сезонная заболеваемость гриппом и ОРВИ, также немного ухудшилась обстановка по коронавирусу. Сейчас особенно подвержены риску дети, которые с начала учебного года вернулись в школы и в детские сады. Около половины зараженных COVID-19 на сегодняшний день - 3347 из 6614 - дети", - написал глава региона на своей странице в <a href="https://www.instagram.com/p/CFrkMdhlogx/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>.По словам Куйвашева, на карантин закрыт 621 класс в школах (321 - из-за коронавируса, 300 - из-за гриппа и ОРВИ) и 121 группа в детских садах (38 - из-за коронавируса, 83 - из-за гриппа и ОРВИ), еще пять детсадов закрыты полностью (один - из-за коронавируса, четыре - из-за гриппа и ОРВИ)."В этот период очень важно следовать всем рекомендациям санитарных врачей, в частности, носить маски, соблюдать социальную дистанцию. При первых признаках респираторного заболевания - не затягивать с лечением и при необходимости обращаться к врачу", - отметил губернатор.За сутки в регионе выявлено 146 новых случаев COVID-19. Общее количество зафиксированных в области случаев новой коронавирусной инфекции составляет 28 862. За сутки выписаны 70 человек. Общее число выписанных достигло 21 656, скончались 592 человека. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200928/karantin-1577899999.html

https://ria.ru/20200515/1571520997.html

свердловская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, евгений куйвашев, свердловская область, общество