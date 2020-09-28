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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200928/koronavirus-1577902288.html
Попова назвала процент носителей коронавируса среди школьников
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на сегодняшний день распространения коронавируса среди школьников нет. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T17:15
2020-09-28T18:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a> заявила, что на сегодняшний день распространения коронавируса среди школьников нет."Сегодня у нас болеющих среди школьников нет. Дети отучились месяц - это две инкубации, два инкубационных периода... и на сегодняшний день у нас все меры, которые были предприняты, а это и разобщение детей, разное начало, разные входы, термометрия, фильтры на входе - это очень важно, потому что большое количество детей, относительно большое - в общей массе это чуть больше 1,5% - не пришли в школу, потому что они недомогали", - сказала Попова в эфире <a href="https://www.kp.ru/radio/" target="_blank" rel="nofollow noopener">радио "Комсомольская правда"</a>, уточнив, что далеко не все из этих детей с коронавирусом."Распространения внутри школ нет. Я хочу сказать, что у нас на одного такого ребенка с выявленным ковидом... в том или ином случае, а от 55 до 95% в разных субъектах - это дети с бессимптомным течением совсем. То есть, если б не обследование, никто бы не знал, что вирус есть. Так вот, у нас есть такой показатель, очаговость - на одно заболевшего сколько вокруг выявлено. Очаговость - 3,9, то есть на одного заболевшего еще... четыре ребенка контактных", - рассказала Попова, отметив, что это невысокое распространение.Попова добавила, что в ведомстве видят нарастание числа выявленных носителей коронавируса. Среди школьников на первой неделе это было 0,5%, на второй неделе - чуть больше 1%, третья неделя показала, что число детей-носителей коронавируса в школах не превышает 2%.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

Попова назвала процент носителей коронавируса среди школьников

17:15 28.09.2020 (обновлено: 18:08 28.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкДети в защитных масках в одной из школ Омска. В связи с эпидемией гриппа и ОРВИ все школы и детские сады Омска закрыты на карантин
Дети в защитных масках в одной из школ Омска. В связи с эпидемией гриппа и ОРВИ все школы и детские сады Омска закрыты на карантин - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на сегодняшний день распространения коронавируса среди школьников нет.
"Сегодня у нас болеющих среди школьников нет. Дети отучились месяц - это две инкубации, два инкубационных периода... и на сегодняшний день у нас все меры, которые были предприняты, а это и разобщение детей, разное начало, разные входы, термометрия, фильтры на входе - это очень важно, потому что большое количество детей, относительно большое - в общей массе это чуть больше 1,5% - не пришли в школу, потому что они недомогали", - сказала Попова в эфире радио "Комсомольская правда", уточнив, что далеко не все из этих детей с коронавирусом.
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"Распространения внутри школ нет. Я хочу сказать, что у нас на одного такого ребенка с выявленным ковидом... в том или ином случае, а от 55 до 95% в разных субъектах - это дети с бессимптомным течением совсем. То есть, если б не обследование, никто бы не знал, что вирус есть. Так вот, у нас есть такой показатель, очаговость - на одно заболевшего сколько вокруг выявлено. Очаговость - 3,9, то есть на одного заболевшего еще... четыре ребенка контактных", - рассказала Попова, отметив, что это невысокое распространение.
Попова добавила, что в ведомстве видят нарастание числа выявленных носителей коронавируса. Среди школьников на первой неделе это было 0,5%, на второй неделе - чуть больше 1%, третья неделя показала, что число детей-носителей коронавируса в школах не превышает 2%.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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