https://ria.ru/20200928/koronavirus-1577902288.html

Попова назвала процент носителей коронавируса среди школьников

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на сегодняшний день распространения коронавируса среди школьников нет. РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T17:15

2020-09-28T17:15

2020-09-28T18:08

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568772945_0:0:2805:1579_1400x0_80_0_0_10802e8bc26612a77c6be27d5c920758.jpg

<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a> заявила, что на сегодняшний день распространения коронавируса среди школьников нет."Сегодня у нас болеющих среди школьников нет. Дети отучились месяц - это две инкубации, два инкубационных периода... и на сегодняшний день у нас все меры, которые были предприняты, а это и разобщение детей, разное начало, разные входы, термометрия, фильтры на входе - это очень важно, потому что большое количество детей, относительно большое - в общей массе это чуть больше 1,5% - не пришли в школу, потому что они недомогали", - сказала Попова в эфире <a href="https://www.kp.ru/radio/" target="_blank" rel="nofollow noopener">радио "Комсомольская правда"</a>, уточнив, что далеко не все из этих детей с коронавирусом."Распространения внутри школ нет. Я хочу сказать, что у нас на одного такого ребенка с выявленным ковидом... в том или ином случае, а от 55 до 95% в разных субъектах - это дети с бессимптомным течением совсем. То есть, если б не обследование, никто бы не знал, что вирус есть. Так вот, у нас есть такой показатель, очаговость - на одно заболевшего сколько вокруг выявлено. Очаговость - 3,9, то есть на одного заболевшего еще... четыре ребенка контактных", - рассказала Попова, отметив, что это невысокое распространение.Попова добавила, что в ведомстве видят нарастание числа выявленных носителей коронавируса. Среди школьников на первой неделе это было 0,5%, на второй неделе - чуть больше 1%, третья неделя показала, что число детей-носителей коронавируса в школах не превышает 2%.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

3

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество