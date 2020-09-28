https://ria.ru/20200928/koronavirus-1577900696.html

Попова раскритиковала призывы к несоблюдению мер профилактики COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о недопустимости призывов к несоблюдению мер профилактики распространения COVID-19. РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T17:01

2020-09-28T17:01

2020-09-28T17:01

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569460223_0:111:3026:1813_1400x0_80_0_0_310c7cf3b6086dca78b5672e709c7f0a.jpg

<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a> заявила о недопустимости призывов к несоблюдению мер профилактики распространения <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>."Призывать сегодня не соблюдать требования нельзя. Это просто недопустимо. Это мое личное мнение сегодня. Если я знаю, что человеку грозит болезнь, если он не будет соблюдать правила, то призывать его не соблюдать эти правила, на мой взгляд... недопустимо", - сказал Попова в эфире радиостанции "<a href="https://www.kp.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Комсомольская правда</a>",<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество