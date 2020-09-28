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https://ria.ru/20200928/koronavirus-1577900696.html
Попова раскритиковала призывы к несоблюдению мер профилактики COVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о недопустимости призывов к несоблюдению мер профилактики распространения COVID-19. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T17:01
2020-09-28T17:01
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a> заявила о недопустимости призывов к несоблюдению мер профилактики распространения <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>."Призывать сегодня не соблюдать требования нельзя. Это просто недопустимо. Это мое личное мнение сегодня. Если я знаю, что человеку грозит болезнь, если он не будет соблюдать правила, то призывать его не соблюдать эти правила, на мой взгляд... недопустимо", - сказал Попова в эфире радиостанции "<a href="https://www.kp.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Комсомольская правда</a>",<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Попова раскритиковала призывы к несоблюдению мер профилактики COVID-19

17:01 28.09.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о недопустимости призывов к несоблюдению мер профилактики распространения COVID-19.
"Призывать сегодня не соблюдать требования нельзя. Это просто недопустимо. Это мое личное мнение сегодня. Если я знаю, что человеку грозит болезнь, если он не будет соблюдать правила, то призывать его не соблюдать эти правила, на мой взгляд... недопустимо", - сказал Попова в эфире радиостанции "Комсомольская правда",
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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