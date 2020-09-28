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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200928/koronavirus-1577869120.html
В России за сутки умер 61 пациент с коронавирусом
За сутки в России умер 61 человек с COVID-19, за все время - 20 385, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T10:33
2020-09-28T10:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> За сутки в России умер 61 человек с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, за все время - 20 385, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтвержден 61 летальный случай... За весь период по России умерли 20 385 человек", - говорится в сообщении.В частности, 16 человек умерли в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, семь - в Дагестане.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество

В России за сутки умер 61 пациент с коронавирусом

10:33 28.09.2020
437
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. За сутки в России умер 61 человек с COVID-19, за все время - 20 385, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтвержден 61 летальный случай... За весь период по России умерли 20 385 человек", - говорится в сообщении.
В частности, 16 человек умерли в Москве, семь - в Дагестане.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
240210
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
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