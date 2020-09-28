https://ria.ru/20200928/koronavirus-1577869120.html

В России за сутки умер 61 пациент с коронавирусом

За сутки в России умер 61 человек с COVID-19, за все время - 20 385, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T10:33

2020-09-28T10:33

2020-09-28T10:33

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> За сутки в России умер 61 человек с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, за все время - 20 385, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтвержден 61 летальный случай... За весь период по России умерли 20 385 человек", - говорится в сообщении.В частности, 16 человек умерли в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, семь - в Дагестане.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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