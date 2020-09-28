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Бизнес-конференция "День бренда. What’s next?" пройдет 13 октября
Осенняя бизнес-конференция "День бренда. What’s next?" пройдет 13 октября. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T12:54
2020-09-28T12:54
пресс-релизы
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<strong>МОСКВА, 28 сен – Пресс-служба AdIndex</strong>. Осенняя бизнес-конференция "День бренда. What’s next?" пройдет 13 октября. Осенняя сессия конференции "День бренда" пройдет 13 октября как в офлайн-формате, так и в формате real-time. Программа будет разделена на три одновременных потока, включающих в себя дискуссионные стеки, аналитические панели, обсуждения технологий и инноваций, презентации новых продуктов, разбор последних рекламных кейсов. О чем будут говорить на конференции "День Бренда 2020"?Первая половина 2020 года стала поворотным моментом для всего рекламного бизнеса. Из-за локдауна в считанные дни индустрия не только прошла все стадии принятия неизбежного — отрицание, возмущение, торг, депрессию и принятие ограничительных мер, но и адаптировалась к существующим реалиям, приняла новые правила игры и этические принципы. Тогда появилась необходимость в кратчайший период создать новые продукты и сервисы, модернизировать и построить новые логистические цепочки, научиться по-новому взаимодействовать с клиентами и партнерами, освоить другую форму коммуникации с потребителем — и этот вызов был принят.Сегодня, когда бизнес постепенно выходит из карантина, рекламное сообщество ждет ответов на множество вопросов. Что дальше? - Как скоро и какими темпами медиарекламный рынок вернет экономические показатели к докризисному уровню?- С чем индустрия вошла в осенний тендерный период и борьбу за новый бизнес?- Как появление новых рекламодателей из digital-среды влияет на развитие традиционных медиаканалов, а усиление digital-микса в сплите FMCG-брендов обострит конкуренцию и развитие рекламных технологий в AdTech?В новой реальности важно понимать, как крупному бизнесу сохранить устойчивое развитие и продолжить трансформацию рекламной и маркетинговой стратегии, а также как маркетингу выстроить эффективное взаимодействие внутри компании и вовне — с подрядчиками, партнерами и потребителями. Все это попытаются осмыслить и сформулировать главные герои и участники конференции "День бренда. What’s next?", директора по маркетингу крупнейших компаний-рекламодателей, топ-менеджеры ведущих медиабаинговых групп, специалисты исследовательских компаний, а также представители digital-отрасли.Офлайн-часть мероприятия является закрытой, количество присутствующих на площадке участников ограничено карантинными мерами, установленными в Москве. Преимущественное право посетить мероприятия имеют представители компаний-членов Ассоциации "Русбренд", а также топ-менеджеры и специалисты маркетинга компаний-рекламодателей. 13 октября весь контент конференции будет транслироваться на сайте мероприятия и в социальных сетях AdIndex.<em>"День Бренда" — ежегодная профессиональная бизнес-конференция, посвященная актуальным и инновационным темам в сфере брендинга, маркетинга и рекламы. Это диалог ведущих производителей товаров широкого спроса, рекламодателей, медиа и представителей государственной власти. Конференция организована Ассоциацией производителей фирменных торговых марок "Русбренд" при участии AdIndex, Mediascope и "Национального Рекламного Альянса" (НРА).</em><strong>Организаторы мероприятия: <u><a href="http://www.rusbrand.com/">"Русбренд"</a></u>, <u><a href="https://adindex.ru/">AdIndex</a></u>, <u><a href="https://mediascope.net/">Mediascope</a></u>, <u><a href="http://nsc.media/">"Национальный Рекламный Альянс" (НРА)</a></u>.</strong>Все подробности <a href="https://brandday.ru/bd2020/" target="_blank">на официальном сайте</a> конференции.<strong>Дата проведения</strong>: 13 октября 2020 года.<strong>Место проведения:</strong> г. <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">Москва</a>, ул. Покровка, д. 47, Цифровое деловое пространство (ЦДП).Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.<a href="http://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/pressrelease/" target="_blank">Заявка на размещение пресс-релиза</a>.
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
пресс-релизы

Бизнес-конференция "День бренда. What’s next?" пройдет 13 октября

12:54 28.09.2020
266
© AdindexОсенняя бизнес-конференция "День бренда. What’s next?" пройдет 13 октября
Осенняя бизнес-конференция День бренда. What’s next? пройдет 13 октября - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© Adindex
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен – Пресс-служба AdIndex. Осенняя бизнес-конференция "День бренда. What’s next?" пройдет 13 октября.
Осенняя сессия конференции "День бренда" пройдет 13 октября как в офлайн-формате, так и в формате real-time. Программа будет разделена на три одновременных потока, включающих в себя дискуссионные стеки, аналитические панели, обсуждения технологий и инноваций, презентации новых продуктов, разбор последних рекламных кейсов.
О чем будут говорить на конференции "День Бренда 2020"?
Первая половина 2020 года стала поворотным моментом для всего рекламного бизнеса. Из-за локдауна в считанные дни индустрия не только прошла все стадии принятия неизбежного — отрицание, возмущение, торг, депрессию и принятие ограничительных мер, но и адаптировалась к существующим реалиям, приняла новые правила игры и этические принципы. Тогда появилась необходимость в кратчайший период создать новые продукты и сервисы, модернизировать и построить новые логистические цепочки, научиться по-новому взаимодействовать с клиентами и партнерами, освоить другую форму коммуникации с потребителем — и этот вызов был принят.
Сегодня, когда бизнес постепенно выходит из карантина, рекламное сообщество ждет ответов на множество вопросов. Что дальше?
- Как скоро и какими темпами медиарекламный рынок вернет экономические показатели к докризисному уровню?
- С чем индустрия вошла в осенний тендерный период и борьбу за новый бизнес?
- Как появление новых рекламодателей из digital-среды влияет на развитие традиционных медиаканалов, а усиление digital-микса в сплите FMCG-брендов обострит конкуренцию и развитие рекламных технологий в AdTech?
В новой реальности важно понимать, как крупному бизнесу сохранить устойчивое развитие и продолжить трансформацию рекламной и маркетинговой стратегии, а также как маркетингу выстроить эффективное взаимодействие внутри компании и вовне — с подрядчиками, партнерами и потребителями. Все это попытаются осмыслить и сформулировать главные герои и участники конференции "День бренда. What’s next?", директора по маркетингу крупнейших компаний-рекламодателей, топ-менеджеры ведущих медиабаинговых групп, специалисты исследовательских компаний, а также представители digital-отрасли.
Офлайн-часть мероприятия является закрытой, количество присутствующих на площадке участников ограничено карантинными мерами, установленными в Москве. Преимущественное право посетить мероприятия имеют представители компаний-членов Ассоциации "Русбренд", а также топ-менеджеры и специалисты маркетинга компаний-рекламодателей. 13 октября весь контент конференции будет транслироваться на сайте мероприятия и в социальных сетях AdIndex.
"День Бренда" — ежегодная профессиональная бизнес-конференция, посвященная актуальным и инновационным темам в сфере брендинга, маркетинга и рекламы. Это диалог ведущих производителей товаров широкого спроса, рекламодателей, медиа и представителей государственной власти. Конференция организована Ассоциацией производителей фирменных торговых марок "Русбренд" при участии AdIndex, Mediascope и "Национального Рекламного Альянса" (НРА).
Организаторы мероприятия: "Русбренд", AdIndex, Mediascope, "Национальный Рекламный Альянс" (НРА).
Все подробности на официальном сайте конференции.
Дата проведения: 13 октября 2020 года.
Место проведения: г. Москва, ул. Покровка, д. 47, Цифровое деловое пространство (ЦДП).
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
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