https://ria.ru/20200928/karabakh-1577883730.html

В Кремле призвали прекратить бои в Нагорном Карабахе

В Кремле считают, что сейчас не время разбираться, кто прав, а кто виноват в обострении в Нагорном Карабахе, важно прекратить боевые действия, заявил... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T13:23

2020-09-28T13:23

2020-09-28T19:45

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обсе

дмитрий песков

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> В Кремле считают, что сейчас не время разбираться, кто прав, а кто виноват в обострении в Нагорном Карабахе, важно прекратить боевые действия, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>.МО <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджана</a> 27 сентября заявило, что ВС <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армении</a> обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной <a href="https://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic" target="_blank">Нагорно-Карабахской республике</a> сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20200928/obostrenie-1577881051.html

Юрий Ф Надо помогать Армении, иначе не избежать второго геноцида... 16

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нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, дмитрий песков, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире