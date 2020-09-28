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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200928/karabakh-1577883730.html
В Кремле призвали прекратить бои в Нагорном Карабахе
В Кремле считают, что сейчас не время разбираться, кто прав, а кто виноват в обострении в Нагорном Карабахе, важно прекратить боевые действия, заявил... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T13:23
2020-09-28T19:45
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обсе
дмитрий песков
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> В Кремле считают, что сейчас не время разбираться, кто прав, а кто виноват в обострении в Нагорном Карабахе, важно прекратить боевые действия, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>.МО <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджана</a> 27 сентября заявило, что ВС <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армении</a> обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной <a href="https://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic" target="_blank">Нагорно-Карабахской республике</a> сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20200928/obostrenie-1577881051.html
Надо помогать Армении, иначе не избежать второго геноцида...
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нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
РИА Новости
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обсе, дмитрий песков, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

В Кремле призвали прекратить бои в Нагорном Карабахе

13:23 28.09.2020 (обновлено: 19:45 28.09.2020)
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© Фото : Министерство обороны Армении / Перейти в фотобанкБоевые действия в Нагорном Карабахе. Стоп-кадр видео
Боевые действия в Нагорном Карабахе. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© Фото : Министерство обороны Армении
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. В Кремле считают, что сейчас не время разбираться, кто прав, а кто виноват в обострении в Нагорном Карабахе, важно прекратить боевые действия, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ и, конечно, выполняя роль такого готового посредника в урегулировании, а такая готовность была подчеркнута на самых различных уровнях, акцентирована. Сейчас очень важно в первую очередь именно прекратить боевые действия, а не разбираться, кто прав, а кто виноват. Россия всегда занимала равновзвешенную позицию. Именно эта позиция дает России возможность использовать свое влияние и традиционно добрые отношения с обеими странами, и с Арменией, и с Азербайджаном, чтобы урегулировать этот конфликт", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, есть ли в Кремле понимание, кто был инициатором обострения противостояния в Нагорном Карабахе и кто был в этом заинтересован.

МО Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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Вчера, 12:53Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Медведев прокомментировал обострение ситуации в Нагорном Карабахе
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОБСЕДмитрий ПесковНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
Популярные комментарии
Надо помогать Армении, иначе не избежать второго геноцида...
28 сентября, 14:03
Юрий ФЮрий Ф
1101103
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