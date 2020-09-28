В Кремле призвали прекратить бои в Нагорном Карабахе
13:23 28.09.2020 (обновлено: 19:45 28.09.2020)
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© Фото : Министерство обороны Армении / Перейти в фотобанкБоевые действия в Нагорном Карабахе. Стоп-кадр видео
© Фото : Министерство обороны Армении
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. В Кремле считают, что сейчас не время разбираться, кто прав, а кто виноват в обострении в Нагорном Карабахе, важно прекратить боевые действия, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
"Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ и, конечно, выполняя роль такого готового посредника в урегулировании, а такая готовность была подчеркнута на самых различных уровнях, акцентирована. Сейчас очень важно в первую очередь именно прекратить боевые действия, а не разбираться, кто прав, а кто виноват. Россия всегда занимала равновзвешенную позицию. Именно эта позиция дает России возможность использовать свое влияние и традиционно добрые отношения с обеими странами, и с Арменией, и с Азербайджаном, чтобы урегулировать этот конфликт", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, есть ли в Кремле понимание, кто был инициатором обострения противостояния в Нагорном Карабахе и кто был в этом заинтересован.
МО Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.