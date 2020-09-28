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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200928/ikony-1577906472.html
Переговоры ФРГ и России о передаче изъятых русских икон почти завершены
Переговоры о передаче России конфискованных на таможне икон в основном завершены, заявили РИА Новости в ведомстве уполномоченного правительства ФРГ по вопросам... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T18:01
2020-09-28T18:01
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
германия
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<strong>БЕРЛИН, 28 сен - РИА Новости.</strong> Переговоры о передаче России конфискованных на таможне икон в основном завершены, заявили РИА Новости в ведомстве уполномоченного правительства ФРГ по вопросам культуры и СМИ.Ранее в СМИ появилась информация, что в Германии планируют передать России около 3 тысяч икон, конфискованных на границе. Как заявил РИА Новости председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами епископ Клинский Стефан (Сергий Привалов), сроки передачи пока неизвестны, если иконы имеют культурно-историческую ценность, они должны пройти обследование и сертификацию в Минкультуры."Правительство ФРГ предложило посольствам соответствующих государств передать объекты. Принимая во внимание официальную позицию компетентных органов стран-потенциальных получателей, переговоры о передаче объектов были начаты, в том числе, с Российской Федерацией. Они в основном завершены. После передачи России икон и священных предметов они должны быть переданы для использования в церковных или музейных целях", - говорится в письменном ответе ведомства уполномоченного правительства ФРГ по вопросам культуры и СМИ на запрос РИА Новости."С 1990-х годов на государственной границе ФРГ было конфисковано большое количество икон и других сакральных предметов, в основном из-за нарушений провоза. Бесхозные предметы культа, найденные в поездах и в аэропортах Германии, также были переданы в таможенные органы. В ФРГ уделяют большое внимание обеспечению безопасного хранения и сохранности этих объектов. Чтобы иметь возможность передать предметы уполномоченным получателям и осознавая возможное духовное и культурно-историческое значение конфискованных объектов, федеральное правительство приняло ряд мер для определения их происхождения", - добавили в германском ведомстве.
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новости - религия и мировоззрение, германия

Переговоры ФРГ и России о передаче изъятых русских икон почти завершены

18:01 28.09.2020
237
CC0 / Public domain / Святой благоверный князь Даниил Московский. Икона рубежа XVII-XVIII веков
Святой благоверный князь Даниил Московский. Икона рубежа XVII-XVIII веков - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
CC0 / Public domain /
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БЕРЛИН, 28 сен - РИА Новости. Переговоры о передаче России конфискованных на таможне икон в основном завершены, заявили РИА Новости в ведомстве уполномоченного правительства ФРГ по вопросам культуры и СМИ.
Ранее в СМИ появилась информация, что в Германии планируют передать России около 3 тысяч икон, конфискованных на границе. Как заявил РИА Новости председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами епископ Клинский Стефан (Сергий Привалов), сроки передачи пока неизвестны, если иконы имеют культурно-историческую ценность, они должны пройти обследование и сертификацию в Минкультуры.
Экспонаты музея материальной культуры старообрядцев Забайкалья в Бурятии - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
25 сентября, 14:24Религия и мировоззрение
Конфискованные в Германии иконы не скоро попадут в храмы, считает епископ
"Правительство ФРГ предложило посольствам соответствующих государств передать объекты. Принимая во внимание официальную позицию компетентных органов стран-потенциальных получателей, переговоры о передаче объектов были начаты, в том числе, с Российской Федерацией. Они в основном завершены. После передачи России икон и священных предметов они должны быть переданы для использования в церковных или музейных целях", - говорится в письменном ответе ведомства уполномоченного правительства ФРГ по вопросам культуры и СМИ на запрос РИА Новости.
"С 1990-х годов на государственной границе ФРГ было конфисковано большое количество икон и других сакральных предметов, в основном из-за нарушений провоза. Бесхозные предметы культа, найденные в поездах и в аэропортах Германии, также были переданы в таможенные органы. В ФРГ уделяют большое внимание обеспечению безопасного хранения и сохранности этих объектов. Чтобы иметь возможность передать предметы уполномоченным получателям и осознавая возможное духовное и культурно-историческое значение конфискованных объектов, федеральное правительство приняло ряд мер для определения их происхождения", - добавили в германском ведомстве.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеГермания
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