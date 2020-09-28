https://ria.ru/20200928/ikony-1577906472.html

Переговоры ФРГ и России о передаче изъятых русских икон почти завершены

Переговоры о передаче России конфискованных на таможне икон в основном завершены, заявили РИА Новости в ведомстве уполномоченного правительства ФРГ по вопросам... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T18:01

2020-09-28T18:01

2020-09-28T18:01

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

германия

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<strong>БЕРЛИН, 28 сен - РИА Новости.</strong> Переговоры о передаче России конфискованных на таможне икон в основном завершены, заявили РИА Новости в ведомстве уполномоченного правительства ФРГ по вопросам культуры и СМИ.Ранее в СМИ появилась информация, что в Германии планируют передать России около 3 тысяч икон, конфискованных на границе. Как заявил РИА Новости председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами епископ Клинский Стефан (Сергий Привалов), сроки передачи пока неизвестны, если иконы имеют культурно-историческую ценность, они должны пройти обследование и сертификацию в Минкультуры."Правительство ФРГ предложило посольствам соответствующих государств передать объекты. Принимая во внимание официальную позицию компетентных органов стран-потенциальных получателей, переговоры о передаче объектов были начаты, в том числе, с Российской Федерацией. Они в основном завершены. После передачи России икон и священных предметов они должны быть переданы для использования в церковных или музейных целях", - говорится в письменном ответе ведомства уполномоченного правительства ФРГ по вопросам культуры и СМИ на запрос РИА Новости."С 1990-х годов на государственной границе ФРГ было конфисковано большое количество икон и других сакральных предметов, в основном из-за нарушений провоза. Бесхозные предметы культа, найденные в поездах и в аэропортах Германии, также были переданы в таможенные органы. В ФРГ уделяют большое внимание обеспечению безопасного хранения и сохранности этих объектов. Чтобы иметь возможность передать предметы уполномоченным получателям и осознавая возможное духовное и культурно-историческое значение конфискованных объектов, федеральное правительство приняло ряд мер для определения их происхождения", - добавили в германском ведомстве.

https://ria.ru/20200925/ikony--1577770180.html

германия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, германия