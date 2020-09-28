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В Приморье возбудили уголовное дело после наезда грузовика на детей
Полиция в Приморье возбудило уголовное дело по факту наезда грузовика на группу детей, перебегавших дорогу, где погибла одна девочка и еще одна пострадала,... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T07:23
2020-09-28T07:23
владивосток
происшествия
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 28 сен – РИА Новости.</strong> Полиция в Приморье возбудило уголовное дело по факту наезда грузовика на группу детей, перебегавших дорогу, где погибла одна девочка и еще одна пострадала, сообщает краевое УМВД.В субботу, 26 сентября, полиция сообщала, что водитель Honda CRV остановился на трассе, пропуская пятерых детей и двух взрослых. Пешеходы пытались перебежать проезжую часть дороги, не убедившись в безопасности, отмечало УМВД. Водитель Volvo, который ехал по соседней полосе, пытался избежать наезда, но не смог. Одна девочка скончалась, вторая госпитализирована в тяжелом состоянии. По данным полиции, 48-летний водитель грузовика был трезв. На записи с видеорегистратора грузовика, которая распространилась в соцсетях, видно, как водитель большегруза едет по двухполосной дороге, догоняет Honda CRV, которая неожиданно останавливается, и, пытаясь ее объехать, выезжает на полосу встречного движения, куда выбегают дети."По факту ДТП со смертельным исходом возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет", - говорится в сообщении.По данным полиции, с детьми были мамы, жительницы <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивостока</a>, которые не убедились в безопасности перехода."Группа выбежала на проезжую часть дороги из-за стоящего транспортного средства, что стало полной неожиданностью для водителя Volvo, груженного скальной породой. Мужчина, понимая, что многотонную машину экстренно остановить не удается, попытался уйти от столкновения, вывернув руль влево, но избежать наезда не смог", - отмечает полиция.Проводятся следственные, чтобы установить степень вины участников ДТП. Назначены экспертизы.
https://ria.ru/20200927/dtp-1577837915.html
https://ria.ru/20200927/dtp-1577850875.html
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владивосток
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60
владивосток, происшествия

В Приморье возбудили уголовное дело после наезда грузовика на детей

07:23 28.09.2020
2921
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРаботники скорой медицинской помощи
Работники скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВЛАДИВОСТОК, 28 сен – РИА Новости. Полиция в Приморье возбудило уголовное дело по факту наезда грузовика на группу детей, перебегавших дорогу, где погибла одна девочка и еще одна пострадала, сообщает краевое УМВД.
В субботу, 26 сентября, полиция сообщала, что водитель Honda CRV остановился на трассе, пропуская пятерых детей и двух взрослых. Пешеходы пытались перебежать проезжую часть дороги, не убедившись в безопасности, отмечало УМВД. Водитель Volvo, который ехал по соседней полосе, пытался избежать наезда, но не смог. Одна девочка скончалась, вторая госпитализирована в тяжелом состоянии. По данным полиции, 48-летний водитель грузовика был трезв. На записи с видеорегистратора грузовика, которая распространилась в соцсетях, видно, как водитель большегруза едет по двухполосной дороге, догоняет Honda CRV, которая неожиданно останавливается, и, пытаясь ее объехать, выезжает на полосу встречного движения, куда выбегают дети.
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"По факту ДТП со смертельным исходом возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет", - говорится в сообщении.
По данным полиции, с детьми были мамы, жительницы Владивостока, которые не убедились в безопасности перехода.
"Группа выбежала на проезжую часть дороги из-за стоящего транспортного средства, что стало полной неожиданностью для водителя Volvo, груженного скальной породой. Мужчина, понимая, что многотонную машину экстренно остановить не удается, попытался уйти от столкновения, вывернув руль влево, но избежать наезда не смог", - отмечает полиция.
Проводятся следственные, чтобы установить степень вины участников ДТП. Назначены экспертизы.
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