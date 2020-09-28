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В Саратовской области автомобиль врезался в лося, погиб один человек
Легковой автомобиль на трассе в Саратовской области врезался в лося и вылетел в кювет, в результате один человек погиб, еще трое пострадали, сообщили... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T06:52
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саратовская область
саратов
калининский район
происшествия
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<strong>САРАТОВ, 28 сен — РИА Новости.</strong> Легковой автомобиль на трассе в <a href="http://ria.ru/location_Saratovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Саратовской области</a> врезался в лося и вылетел в кювет, в результате один человек погиб, еще трое пострадали, сообщили журналистам в пресс-службе областного управления ГИБДД.ДТП произошло в 23:00 (22:00 мск) в воскресенье на подъезде к <a href="http://ria.ru/location_Saratov/" target="_blank" data-auto="true">Саратову</a> в <a href="http://ria.ru/location_Kalininskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Калининском районе</a> области."По предварительным данным, водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21114, столкнулся с диким животным — лосем, внезапно выбежавшим на проезжую часть. От удара автомобиль выкинуло в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пассажир 1974 года рождения от полученных травм скончался на месте, водитель и двое пассажиров 1990 и 1963 годов рождения с травмами госпитализированы", — сказали в пресс-службе.Уточняется, что лось также погиб.ГИБДД по факту аварии проводит проверку, обстоятельства уточняются.
https://ria.ru/20200926/dtp-1577814132.html
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саратовская область
саратов
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саратовская область, саратов, калининский район, происшествия

В Саратовской области автомобиль врезался в лося, погиб один человек

06:52 28.09.2020 (обновлено: 09:30 28.09.2020)
10590
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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САРАТОВ, 28 сен — РИА Новости. Легковой автомобиль на трассе в Саратовской области врезался в лося и вылетел в кювет, в результате один человек погиб, еще трое пострадали, сообщили журналистам в пресс-службе областного управления ГИБДД.
ДТП произошло в 23:00 (22:00 мск) в воскресенье на подъезде к Саратову в Калининском районе области.
"По предварительным данным, водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21114, столкнулся с диким животным — лосем, внезапно выбежавшим на проезжую часть. От удара автомобиль выкинуло в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пассажир 1974 года рождения от полученных травм скончался на месте, водитель и двое пассажиров 1990 и 1963 годов рождения с травмами госпитализированы", — сказали в пресс-службе.
Уточняется, что лось также погиб.
ГИБДД по факту аварии проводит проверку, обстоятельства уточняются.
Инспектор ГИБДД - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
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