https://ria.ru/20200928/dtp-1577862359.html

В Саратовской области автомобиль врезался в лося, погиб один человек

Легковой автомобиль на трассе в Саратовской области врезался в лося и вылетел в кювет, в результате один человек погиб, еще трое пострадали, сообщили... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T06:52

2020-09-28T06:52

2020-09-28T09:30

саратовская область

саратов

калининский район

происшествия

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<strong>САРАТОВ, 28 сен — РИА Новости.</strong> Легковой автомобиль на трассе в <a href="http://ria.ru/location_Saratovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Саратовской области</a> врезался в лося и вылетел в кювет, в результате один человек погиб, еще трое пострадали, сообщили журналистам в пресс-службе областного управления ГИБДД.ДТП произошло в 23:00 (22:00 мск) в воскресенье на подъезде к <a href="http://ria.ru/location_Saratov/" target="_blank" data-auto="true">Саратову</a> в <a href="http://ria.ru/location_Kalininskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Калининском районе</a> области."По предварительным данным, водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21114, столкнулся с диким животным — лосем, внезапно выбежавшим на проезжую часть. От удара автомобиль выкинуло в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пассажир 1974 года рождения от полученных травм скончался на месте, водитель и двое пассажиров 1990 и 1963 годов рождения с травмами госпитализированы", — сказали в пресс-службе.Уточняется, что лось также погиб.ГИБДД по факту аварии проводит проверку, обстоятельства уточняются.

https://ria.ru/20200926/dtp-1577814132.html

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саратовская область

саратов

калининский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саратовская область, саратов, калининский район, происшествия