https://ria.ru/20200928/belorussiya-1577915013.html
В Белоруссии рассказали о кампании по атакам на сайты госорганов
"Новая кампания" по рассылке и заражению вредоносным программным обеспечением зафиксирована в белорусском сегменте интернета, она затронула, в том числе,... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T21:02
2020-09-28T21:02
2020-09-28T21:02
протесты в белоруссии
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 28 сен – РИА Новости.</strong> "Новая кампания" по рассылке и заражению вредоносным программным обеспечением зафиксирована в белорусском сегменте интернета, она затронула, в том числе, силовые ведомства, госорганы и организации, сообщил в понедельник Национальный центр реагирования на компьютерные инциденты <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> (CERT.BY).Ранее, в начале мая, CERT.BY сообщал, что ряд компьютеров в государственных структурах Белоруссии атаковало вредоносное программное обеспечение, которое позволяет получать доступ к конфиденциальной информации."В Байнете фиксируется новая кампания по рассылке и заражению вредоносным программным обеспечением пользователей национального сегмента сети Интернет. Рассылки направлены на физических лиц, предприятия частного и государственного секторов, а также силовые ведомства, госорганы и организации", - говорится в сообщении на сайте центра.В нем отмечается, что сообщения, содержащие вредоносные ссылки, составлены на русском языке. По данным центра, злоумышленники используют стандартный прием социальной инженерии, делают акцент на "актуальной в данный период тематике". Как пример тем, которые использовались в рассылках, CERT.BY названы следующие: "Материалы - введение поправок", "Материалы для публикации", "Еще одна жертва протестов в Беларуси!".Как отмечает CERT.BY, в Белоруссии рассылку, в частности, получали министерство транспорта и коммуникаций, министерство труда, госкомитет по имуществу, Мингорисполком, Национальная государственная телерадиокомпания (Белтелерадиокомпания), министерство обороны, а также "ряд других силовых структур, физических и юридических лиц"."При расследовании инцидентов выявлено несколько десятков хостов в нашем сегменте интернета, которые, предположительно, заражены ВПО, распространяемым в фишинговых письмах. На данный момент проводится оповещение пользователей и проверка информации", - заявили в центре.На его сайте также приведены примеры признаков фишинговых писем и индикаторы компрометации. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200926/khakery-1577825279.html
https://ria.ru/20200809/1575547196.html
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, в мире
МИНСК, 28 сен – РИА Новости.
"Новая кампания" по рассылке и заражению вредоносным программным обеспечением зафиксирована в белорусском сегменте интернета, она затронула, в том числе, силовые ведомства, госорганы и организации, сообщил в понедельник Национальный центр реагирования на компьютерные инциденты Белоруссии
(CERT.BY).
Ранее, в начале мая, CERT.BY сообщал, что ряд компьютеров в государственных структурах Белоруссии атаковало вредоносное программное обеспечение, которое позволяет получать доступ к конфиденциальной информации.
"В Байнете фиксируется новая кампания по рассылке и заражению вредоносным программным обеспечением пользователей национального сегмента сети Интернет. Рассылки направлены на физических лиц, предприятия частного и государственного секторов, а также силовые ведомства, госорганы и организации", - говорится в сообщении на сайте центра.
В нем отмечается, что сообщения, содержащие вредоносные ссылки, составлены на русском языке. По данным центра, злоумышленники используют стандартный прием социальной инженерии, делают акцент на "актуальной в данный период тематике". Как пример тем, которые использовались в рассылках, CERT.BY названы следующие: "Материалы - введение поправок", "Материалы для публикации", "Еще одна жертва протестов в Беларуси!".
Как отмечает CERT.BY, в Белоруссии рассылку, в частности, получали министерство транспорта и коммуникаций, министерство труда, госкомитет по имуществу, Мингорисполком, Национальная государственная телерадиокомпания (Белтелерадиокомпания), министерство обороны, а также "ряд других силовых структур, физических и юридических лиц".
"При расследовании инцидентов выявлено несколько десятков хостов в нашем сегменте интернета, которые, предположительно, заражены ВПО, распространяемым в фишинговых письмах. На данный момент проводится оповещение пользователей и проверка информации", - заявили в центре.
На его сайте также приведены примеры признаков фишинговых писем и индикаторы компрометации.
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